Cristi Coste a primit din partea APS premiul „Ion Cupen” pentru Ziaristul Anului în presa scrisă

Vineri, 24 aprilie, Asociația Presei Sportive din România a anunțat laureații gazetăriei sportive pentru anul 2025. (51 de ani), redactorul șef al site-ului , a primit premiul „Ion Cupen”, dedicat celui mai bun ziarist din presa scrisă.

FANATIK s-a întors acasă cu unul dintre cele mai râvnite premii de la ultima gală a jurnalismului. a desemnat câștigătorii pentru anul 2025, iar site-ul nostru nu a lipsit de pe scena de la Muzeul Sportului, acolo unde s-a desfășurat festivitatea. Cristi Coste a primit premiul „Ion Cupen”, acordat celui mai bun ziarist din presa scrisă. Gala APS 2025 a fost prezidată de președintele APS, Cătălin Țepelin, și de vicepreședintele APS, Dumitru Graur.

„E un premiu special pentru mine. Și, deși, cred că toți consideră că e un premiu individual, eu consider că e un premiu colectiv și e un premiu pentru 22 de ani de muncă pentru ceea ce înseamnă FANATIK și brand-ul care s-a construit în anii de muncă. Este un premiu pentru toți colegii mei, cărora le mulțumesc.

Îi mulțumesc lui Horia Ivanovici, care este prietenul meu. Îi mulțumesc lui Vlad. Le mulțumesc tuturor celor care au fost, sunt și vor mai fi la FANATIK. Le mulțumesc celor care mi-au acordat acest premiu. Îi mulțumesc domnului Graur, cu care nu m-am mai văzut de 22 de ani, dar am muncit la fosta Gazetă a Sporturilor. Îi mulțumesc lui Cătălin Țepelin, cu care mă știu de când am intrat în presă. Făceam amândoi un material, la Hotel Lido, tocmai intrase Gigi Becali în fotbal. Eram noi doi și mi-a rămas în minte că voia să numească echipa FC Pipera”, a transmis redactorul șef de la FANATIK.

Cristi Coste are o experiență de 30 de ani în presa din România

Absolvent al Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara, Cristi Coste și-a început cariera în jurnalism pe 31 iulie 1997, la Timișoara, pentru cotidianul Timișoara, iar din august 1998 s-a angajat la Gazeta Sporturilor, la București. „E un moment la care nu m-am gândit, în 1996, când am pus pe hold Facultatea de Medicină și am intrat în jurnalism. Sunt 30 de ani de atunci, dar sigur m-am gândit că am plecat pe o cale bună. Și vă spun, după 30 de ani, că nu îmi pare rău niciun moment din tot ce au însemnat acești 30 de ani. Presa este ceva care consumă mult, dacă vrei să o faci cu pasiune.

Și din acest motiv vreau să îi mulțumesc foarte mult familiei mele. Vreau să îi mulțumesc soției mele, care știe cel mai bine ce înseamnă să fiu plecat cam 3 luni pe an de acasă. Vreau să le mulțumesc părinților mei! Vreau să îi mulțumesc tatălui meu, care cred că ar fi vrut să vadă această imagine. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut.

Mă gândesc acum, pe final, că în era asta digitală, în care orice informație este la doar un click distanță, încă îmi place să cred că presa și jurnalismul adevărat înseamnă mers la meciuri, mers pe teren, mers la sală, mers la interviuri făcute față în față cu oamenii, pentru că ăsta e jurnalismul.

Informația corectă și emoția omului au fost două lucruri care m-au ghidat întotdeauna și mă vor ghida cât timp voi face meseria asta, pe care o voi face cu plăcere până când mă voi retrage. Mulțumesc încă o dată tuturor și Doamne ajută!”, a încheiat discursul Cristi Coste, după ce a luat premiul „Ion Cupen” pentru ziaristul anului în presa scrisă la Gala APS 2025.

Lista completă a premiilor APS pentru anul 2025

De-a lungul anilor, APS a recompensat peste 100 de jurnaliști sportivi din toate zonele presei – scrisă, audio, TV, online și foto. Premiile poartă numele unor personalități de referință ale jurnalismului sportiv românesc, iar prin ele APS onorează atât performanța individuală actuală, cât și memoria celor care au definit profesia de-a lungul deceniilor. Ediția din acest an a adus o premieră importantă: pentru prima dată în istoria premiilor, câștigătorii au fost desemnați inclusiv pe baza votului membrilor asociației, completând astfel opțiunile Consiliului Director al APS.

Radio – Premiul „Ion Ghițulescu” – Daniel Nazare și Narcis Drejan (Sport Total FM)

– Premiul „Cristian Țopescu” – (ProTV / Eurosport / Voyo) Emisiune TV – Premiul „Emanuel Valeriu” – „Fotbal european” (Andrei Niculescu și George Dobre)

– Premiul „Ion Cupen” – (Fanatik.ro) Foto – Premiul „Petru Fuchs” – Horvath Tamas (GettyImages)

– Premiul „Doina Stănescu” – (ProTV) Site sportiv – Premiul „Teodora Maftei” – Eurosport.ro

– Premiul „Mihai Dolinschi” – (PrimaSport / Digisport) Premiul special – „Grigore Caracostea” – Cătălin Oprișan (pentru podcastul „Vreau să știu”)

– Premiul „Ioan Chirilă” – (autor: Sorin Trâncă) Premii pentru întreaga carieră – Premiul „Aurel Neagu” – Emanuel Fântâneanu și Constantin Macovei