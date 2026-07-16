Cristi Coste, analiză premium despre noul sezon din SuperLiga. Cine se bate la titlu și de ce Universitatea Craiova e prima favorită

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17 iulie 2026 este ziua în care caravana noii ediții de SuperLiga se pune în mișcare. De unde se pleacă? De la titlul Craiovei, venit în Bănie după o pauză de 35 de ani, la lupta teribilă care va urma pentru play-off, de la la Ce ne așteaptă? O bătălie și mai crâncenă decât în sezonul anterior pentru că orgoliul lui Gigi Becali, al lui Neluțu Varga, al „câinilor”, al rapidiștilor va genera derby-uri de cinci stele. Să fie fotbal! Să fie super-show! Să fie SuperLiga!

După ce a realizat eventul, formația lui Filipe Coelho nu concepe să nu-și păstreze titlul și în sezonul următor. Mihai Rotaru și colaboratorii săi s-au mișcat bine și în mercato, echipa a fost întărită în intersezon

Într-adevăr, oltenii au așteptat 35 de ani pentru a readuce în Craiova titlul de campioni ai României, dar acum ține-te, dacă poți, de ei! Și în principal de ambițiile celor de acolo, care au introdus în această vară, în dicționarul oltenesc, cuvântul hegemonie. E drept că au și argumente în ceea ce privește noua bătălie la titlu care începe în acest iulie încins. Nu s-au pierdut jucători importanți (cel puțin până să plece Baiaram😊) și s-au făcut mutări care au întărit echipa. S-a depășit cu o dublă victorie primul tur preliminar din Liga Campionilor, s-a pus în vitrină și Supercupa, după victoria la penalty-uri (încă una!) cu „clientul” U Cluj.

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Emulația din jurul campioanei este la cote ridicate. încrederea este la cote maxime pe toate palierele. S-a acreditat ideea în ultimul an că Craiova are oricând două echipe, acesta fiind unul dintre atuurile eventului. Acum lucrurile stau și mai bine, pentru că Dar ținând cont că echipa este angrenată în 3 competiții, e loc pentru fiecare. Craiova e principala favorită la titlu.

Media generală: 4,00*

Antrenor – 4

Filipe Coelho (45 de ani) a fost un pariu al lui Mihai Rotaru și Mario Felgueiras. În momentul când portughezul a venit pentru a-l înlocui pe Mirel Rădoi, mulți din exterior – contracandidații, mai exact! – și-au frecat mâinile de bucurie. A mai fost și drama europeană de la Atena, așa că prohodul cântat oltenilor părea… de-al casei. Coelho și-a văzut de treabă. S-a setat pe obiective, a adus liniște în vestiar și în jurul echipei, a transmis mereu încredere celor din teren. A reușit să facă eventul, ceea ce pentru un antrenor care fusese „principal” doar vreo 20 de meciuri în carieră chiar este o performanță. Coelho este un atu important pentru olteni și în ceea ce urmează.

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Lot – 5

În acest moment, Universitatea Craiova poate alinia oricând două echipe. Și nu este nicio exagerare. Se discută deja ca Sava și Popescu să facă schimb între Europa și SuperLiga, Bancu are un înlocuitor de valoare, Ronaldo Webster, care va pune presiune pe căpitan, la mijloc și în atac este aglomerație mare. Benzile sunt și ele foarte bine acoperite, „underul” pentru campionat este de valoare. E dificil să alegi de la mijloc în sus, adică acolo de unde începe show-ul.

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Transferuri – 3

Pofta vine mâncând, spune un proverb românesc, și el se verifică ușor acum în curtea lui Rotaru. Nu doar că s-au făcut achiziții importante în această vară, dar s-a umblat serios și în conturi. Craiova și-a tras portar de 2,5 milioane de euro de la Udinese, dar și Putem pune aici și 400.000 de euro pentru Webster, care a fost remarcat de olteni după ce jucătorul a râs de FCSB cu Shkendija. Aproape 5 milioane de euro băgați în transferuri, semn că direcția în care merge clubul este clară.

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Au venit: Sava (Udinese), Ronaldo Webster (Shkendija), Simon Elisor (Famalicao), Heri Tavares (Maccabi Netanya), Maxim (fost la FCSB);

Au plecat: D. Barbu (CSA Steaua), Joao Goncalves (Nacional), Mogoș, Fl. Ștefan (Gaziantep), Lung jr., Benga.

Suporteri – 4

Fanii olteni trăiesc o vară magică. Au dat buzna la casele de bilete sau în on-line pentru a-și achiziționa abonamente pentru sezonul 2026/2027, stabilind un nou record în Bănie: peste 10.000 de abonamente! Emulația din jurul „albaștrilor” este la cea mai înaltă cotă de după Revoluție. S-a dovedit și la meciul cu U Cluj, cel cu titlul pe masă, am văzut-o și la alte partide cheie. Peluza Nord este plină de fani tineri, crescuți cu această echipă, nu sunt ultrașii din alte galerii, dar sunt oameni care trăiesc pentru culori.

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Amicale: 1-1 cu Sabah Baku, 4-3 cu Polissya Zhytomyr.

Primul 11 (4-3-3)**: Sava – Romanciuk, Rus, Screciu – Mora, Anzor, Cicîldău, Bancu – Matei, Assad, Baiaram. Antrenor: Filipe Coelho

38,8 milioane de euro este cota lotului Universității Craiova, conform Transfermarkt

3,00 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul „U Craiova câștigă titlul în SuperLiga, ediția 2026/2027”

FCSB luptă cu propriul „balaur”

Gigi Becali a dat afară aproape o echipă întreagă după sezonul de play-out al fostei campioane. Prezența în Europa, pentru al 24-lea sezon consecutiv, este, acum, cel mai important atu al unui club setat doar la locul 1

FCSB a dat cu „delete” pe sezonul anterior, dar guma de șters a lăsat totuși să se vadă mărgica pe care „roș-albaștrii” au realizat-o. După rușinea de a juca în play-out, lucru de neconceput atât pentru fani, cât și pentru patronul Gigi Becali, există și o bilă albă. FCSB a câștigat barajul pentru Conference League cu rivala Dinamo și e la startul cupelor europene pentru al 24-lea sezon consecutiv. Adică de când Gigi Becali a preluat echipa. Aceasta chiar este o performanță de încercuit cu roșu (și albastru), nu doar pentru fotbalul românesc, dar și pentru tot fotbalul din această parte de Europa.

Cum arată viitorul pentru FCSB? La prima vedere, mai complicat decât părea în seara obținerii biletului de Europa. singurul jucător plecat pe bani fiind căpitanul Darius Olaru. Belgienii de la St. Gilloise au pus jos 3 milioane de euro pentru Olaru, apoi au și capsat FCSB cu un 4-0 sec într-un amical. Becali a renunțat la mulți jucători, promițând cel puțin 5-6 transferuri. Deocamdată puțin la acest capitol. Primul „11” arată foarte bine, lipsesc variantele de rezervă. Probabil că vor mai veni jucători, astfel că FCSB va fi una dintre contracandidatele Craiovei la titlu. La prima vedere, FCSB stă cel mai slab din acest punct de vedere din ultimii, să zicem, 5 ani!

Media generală: 3,25*

Antrenor – 2

FCSB continuă cu Marius Baciu pe bancă. Venit la finalul play-out-ului, fostul jucător al „roș-albaștrilor” a reușit să câștige cele două partide de baraj, cu FC Botoșani, apoi finala cu Dinamo. A fost biletul care i-a asigurat continuitatea pe banca FCSB, patronul declarând apăsat că nu poate renunța la un om care și-a atins obiectivul, care a salvat barca plină de apă. Baciu nu este vreun geniu al antrenoratului, nici nu a practicat prea mult meseria, preferând să combată ca analist TV. Este însă un tip în banca lui, care comunică bine cu jucătorii, cu cei din jur, cu patronul, cu tot ce înseamnă FCSB. Este din actualul film FCSB TV!

Lot – 4

În ciuda plecărilor numeroase din această vară, FCSB are jucători de mare valoare. Numeric echipa nu stă foarte bine, pentru că nu există bancă, așa cum le place analiștilor să spună. Un indiciu important al schimbărilor din intersezon este dat de valoarea echipei pe transfermarkt. Ani la rând, FCSB era cea mai bine cotată echipă din SuperLiga, acum campioana Craiova are o valoare aproape dublă! Ca să nu amintim și faptul că FCSB-ul lui Becali a fost depășit la acest capitol de Rapidul lui Dan Șucu!

Transferuri – 2

Una dintre cele mai slabe campanii de achiziții ale FCSB-ului de când Gigi Becali este patron. Când te lauzi toată vara cu transferurile lui Denis Drăguș și Florinel Coman și abia poți convinge un anonim fundaș dreapta din liga a treia franceză, înseamnă că ai o problemă, măcar de timing. O problemă mai mică sau mai mare, depinde de ce parte a gardului te afli. pe care rivala Dinamo nu l-a mai putut ține. Oricum, cel mai tare transfer al FCSB, cu o săptămână înainte de noul sezon, este convingerea lui Florin Tănase de a refuza milioanele chinezilor și de a-și prelungi, pe doi ani, contractul aici.

Au venit: Labonne (Caen), Gnahore (fost la Dinamo);

Au plecat: Olaru (St. Gilloise), Zima (Petrolul), Pantea (Levadiakos), Cercel (Farul), Graovac (Rapid), Kiki (Voluntari), Baba Alhassan, Chiricheș, Thiam, Lixandru.

Suporteri – 5

Este un moment de răscruce și pentru mulți suporteri ai roș-albaștrilor. Peluza Nord a lui Gigi Mustață este în continuare alături de echipă, dar lucrurile depind foarte mult, în ceea ce privește prezența pe stadion, de ce va urma la FCSB. Hapul amar al play-out-ului s-a digerat, atracția pentru roș-albastru continuă să fie vie. Peste 2000 de români au fost la amicalul cu Union St. Gilloise din cantonament. Propriul „balaur” poate să mai facă însă victime.

Amicale: 0-4 cu St. Gilloise, 1-0 cu Al Jazira.

Primul 11 (4-3-3)**: Târnovanu – Crețu, Dawa, M. Popescu, Pădurariu – Tănase, Gnahore, Joao Paulo – Cisotti, Bîrligea, O. Popescu. Antrenor: Marius Baciu

24,48 milioane de euro este cota lotului FCSB, conform Transfermarkt

3,00 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul „FCSB câștigă titlul în SuperLiga, ediția 2026/2027”

2027, pasul de podium pentru Dinamo

După dezamăgirea ratării prezenței în Europa, „câinii” își văd de plan, setându-și obiectiv locurile 1-3. Dinamo trece de la „era Kopic” la portughezul Nuno Campos, de la sigla adulată la „D”-ul contestat de fani

Nu a fost deloc un intersezon liniștit pentru Dinamo. Frustrarea ratării obiectivului sezonului anterior, cu atât mai dureroasă cu cât a venit în fața marii rivale din Berceni, a fost urmată și de anunțul despărțirii de Zeljko Kopic. Croatul a fost cel care a pus punct poveștii în roșu și alb, dezamăgit și el de barajul pierdut cu FCSB. Kopic era, pentru mulți fani, argumentul lucrului bine făcut la echipă, garanția unor viitoare rezultate importante. Privind retrospectiv și pragmatic, Kopic nu a câștigat nimic cu Dinamo în doi ani și jumătate, reușind doar o salvare de la retrogradare, urmată de două prezențe în play-off.

Dinamo continuă cu pista portugheză, devenită o modă în SuperLiga, după ce Craiova a luat titlul cu Filipe Coelho. Dinamo l-a convins pe Nuno Campos să renunțe la ultimul an de contract cu ungurii de la Zalaegerszeg și să vină la București. Planul acționarilor dezvăluit de președintele Andrei Nicolescu merge mai departe, exact cu pașii anticipați. Punctul final este titlul în vara lui 2028. Până atunci mai este un pas intermediar, 2027, astfel că obiectivul sezonului actual este clasarea echipei pe podium. Exact ce scrie și în contractul portughezului care a lăsat de la început o impresie plăcută pretențioșilor fani ai brandului Dinamo!

Media generală: 3,25*

Antrenor – 3

Pentru cei mai mulți fani ai lui Dinamo, anunțul din dimineața zilei de 5 iunie a fost ca un vis urât. Kopic s-a despărțit de Dinamo, deși mai avea doi ani de contract! Peste 30 de ore, informație confirmată de declarația președintelui Andrei Nicolescu. Portughezul de 51 de ani își rezolvase situația la Zalaegerszeg, cu care jucase finala Cupei împotriva lui Ferencvaros, și a acceptat provocarea din „Groapă”. Mult timp secund al lui Paulo Fonseca (pe modelul Coelho de la Craiova, asistent al lui Paulo Bento), Nuno Campos era monitorizat de conducerea lui Dinamo de ceva timp. A convins cu jocul practicat în cele 39 de meciuri de la formația maghiară. Anterior, ca principal, avusese scurte experiențe la Tondela și Santa Clara. Acum trebuie să-i convingă pe fanii lui Dinamo, cu acest 4-4-2 diamant.

Lot – 2

Dinamo nu are în acest moment un lot așa cum și-ar dori toți cei din jurul echipei. Au plecat două piese foarte importante, Boateng și Gnahore, și momentan nu s-au găsit soluții de același nivel. Strategia pe care „roș-albii” o urmează de câteva sezoane este aceeași. Se încearcă aducerea unor jucători tineri, cu potențial, dar și fotbaliști cu experiență. Cu acest mix va lucra și Nuno Campos, dar este evident că echipa mai are nevoie de jucători pentru un lot solid. Se așteaptă mult de la Mazilu și Pușcaș în noul sezon.

Transferuri – 2

Mai este destul timp până se termină campania de mercato, dar timpul arde. Deocamdată Dinamo a punctat la portar, Bellaarouch anunțându-se ca un transfer important. din Segunda, dar nu e deloc exclus să avem un cuplu tânăr, Duțu – Stoinov. A venit un golgheter din Norvegia până se pune pe picioare Pușcaș, se caută încă „dublura” lui Gnahore, ale cărui pretenții l-au trimis la FCSB!

Au venit: Pascual (Mirandes), Hintsa (Sogndal), Bellaarouch (împrumut Braga), Opriș (fost la U Cluj), Răzvan Radu (Metalul Buzău), Manole (FC Argeș);

Au plecat: Milanov (Botev Plovdiv), Țicu (Farul), Doană (Poli Timișoara), Boateng, Ikoko, Gnahore, Amzăr.

Suporteri – 5

Fanii lui Dinamo au avut și alte nemulțumiri în această perioadă, nu doar ratarea meciului de Europa cu FCSB. Este vorba de celebrul scandal cu conducerea în ceea ce privește noua siglă. S-a mers atât de departe, încât PCH a boicotat primele minute ale barajului, fix cât să marcheze Dawa pentru adversari… Contează ce va urma. Există deschidere din partea lui Nicolescu & co în alegerea unei sigle care să mulțumească pe toată lumea, dar procesul este de durată. Deocamdată, acel „D” ridică tensiunea fanilor, enervează și atrage ironiile „cu sarcină” ale adversarilor.

Amicale: 2-1 cu Gornik Leczna, 1-3 cu Motor Lublin, 4-0 cu LKS Lodz, 1-2 cu Omonia Nicosia, 1-0 cu CS Ștefăneștii de Jos, 1-3 cu Farul.

Primul 11 (4-4-2)**: Bellaarouch – Sivis, Pascual, Stoinov, Opruț – Armstrong, Mărginean, Cîrjan, Musi – Karamoko, Hintsa. Antrenor: Nuno Campos.

19,8 milioane de euro este cota lotului celor de la Dinamo, conform Transfermarkt

12,00 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul „Dinamo câștigă titlul în SuperLiga, ediția 2026/2027”

Universitatea Cluj și sindromul „mereu aproape”

U Cluj este vicecampioana și finalista Cupei României, dar ambițiile „șepcilor” cer trofee. Cristiano Bergodi a primit întăriri serioase în vară și încearcă să dea marea lovitură

O istorie de 107 ani, o iubire necondiționată a fanilor pentru U și, totuși, un singur trofeu în vitrină. Este vorba despre Cupa câștigată de „șepcile roșii” în 1965, adică acum 61 de ani. U Cluj a fost aproape de ambele trofee în sezonul anterior, dar le-a ratat în fața aceluiași adversar. În finala Cupei de la Sibiu, Craiova s-a impus după loviturile de departajare, peste 4 zile, în Bănie, oltenii i-au „împachetat” pe oamenii lui Bergodi în meciul cu titlul pe masă.

Sindromul „mereu aproape” al Universității Cluj este o „boală” de care fanii speră să se vindece cât mai repede. U Cluj a fost printre protagoniste în ultimele sezoane, iar aducerea lui Bergodi a produs impactul așteptat. Italianul a luat echipa din fundătura clasamentului și s-a bătut la ambele trofee până la final. Acum se așteaptă pasul următor. Conducerea, în frunte cu președintele Radu Constantea și cu Răzvan Zamfir, a început treaba foarte devreme. Noile achiziții au sosit devreme, au și făcut cantonamentul cu echipa. Rezultatele din amicale au fost slabe, dar nu au creat îngrijorare. Echipa e setată să atingă un vârf de formă în a doua jumătate a lunii august. Dar multe depind de vârful Lukic! dar și cu titlul de golgheter al SuperLigii în CV.

Media generală: 3,25*

Antrenor – 4

Cristiano Bergodi este unul dintre cei mai valoroși tehnicieni din SuperLiga în ultimii ani. Italianul de 61 de ani are multe formații din România în CV, dar are și trofee. Ca să glumim puțin, fanii lui U ar fi super-mulțumiți dacă echipa ar avea în vitrină ce are Bergodi în palmares ca tehnician. Italianului îi lipsește însă titlul de campion, aceasta fiind una dintre motivațiile sale cele mai mari. Nu o să spună acum Bergodi că se va bate la titlu cu Craiova sau cu FCSB, dar nu a declarat nimic de genul nici când a luat două Cupe și o Supercupă cu Sepsi Sf. Gheorghe, dar și una cu Rapid, în 2007. Urmează un sezon de orgoliu și pentru Cristiano.

Lot – 3

U Cluj are peste 20 de milioane de euro ca valoare de lot. Este un reper important pentru o formație care a crescut an de an. Are niște jucători cu mare potențial, „ochiți” și de alte formații, astfel că e posibil să se mai producă permutări în lot. Nu este clar dacă va rămâne sau nu Lukic, există interes pentru Coubiș, care abia a fost transferat definitiv de la Sampdoria, dar și pentru Macalou sau Mendy. Lotul actual al lui Bergodi e interesant și pare mai puternic decât sezonul anterior.

Transferuri – 3

Formația ardeleană a fost printre cele care au debutat devreme în campania de mercato. Ca idee, Friday Adams a fost semnat din ianuarie, Poulolo acontat și el destul de devreme. Bergodi l-a convins pe Ștefănescu, cu care a lucrat excelent la Sepsi, Zamfir a mutat imediat, după plecarea lui Gertmonas, cu transferul lui Neofytos, portar care a jucat Champions cu Paphos. E foarte posibil ca în SuperLiga să apere de multe ori Lefter, ca titular U21, tocmai pentru ca cei 10 din câmp să fie forță.

Au venit: Coubiș (Sampdoria), Pedro Pinho (Chaves), Ștefănescu, Neofytos (Paphos), Aliev (fost la CFR Cluj), Poulolo (fost la UTA), Adams (fost la Botoșani), Chukwu;

Au plecat: Gertmonas (Servette Geneva), Fabry (Corvinul), Artean (Poli Timișoara), Oaidă (UTA), Toșca (retras), van der Werff, Opriș, Bota.

Suporteri – 3

Fanii lui U sunt mereu aproape de echipă. Au fost și momente când se aștepta ca Cluj Arena să fie plină la unele meciuri, dar nu este totuși fanatismul acela pe care-l găsești, de exemplu, în Oltenia. Oricum, sunt câteva mii de fani care-și fac programul după U. Mai ales în deplasări, mai ales în cele europene. Refrenul „Mamă, te iubesc, dar nu ca pe U” este o realitate, dar nu e o regulă când vine vorba de prezența pe stadion.

Amicale: 0-0 cu Ujpest, 0-3 cu Vojvodina Novi Sad, 0-3 cu Nyiregyhaza.

Primul 11 (4-2-3-1)**: Lefter – Mikanovic, Poulolo, Coubiș, Chipciu – Drammeh, Bic – Macalou, Ștefănescu, Mendy – Lukic. Antrenor: Cristiano Bergodi

20,09 milioane de euro este cota lotului Universității Cluj, conform Transfermarkt

8,00 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul „U Cluj câștigă titlul în SuperLiga, ediția 2026/2027”

Rapid, miza pe Daniel Pancu

Fosta glorie giuleșteană se întoarce cu o ambiție de fier ca antrenor pe iarba verde de acasă. Deși obiectivul declarat este play-off-ul, revenirea în Europa e setată pe pereții vestiarului

Dan Șucu a băgat câte o fisă, an de an, și a așteptat să vadă câți „șeptari” îi dă aparatul SuperLigii. Nu a izbutit până acum să câștige vreun trofeu, fie că a fost vorba despre titlu sau despre Cupa României. Nu a izbutit nici să prindă un loc de cupă europeană, deși pretențiile și ambițiile au fost mereu sus în Giulești. Și asta indiferent de ce antrenori au lucrat cu Șucu la Rapid. Fie că vorbim despre Bergodi, despre Mutu, despre Șumudică, despre „cometa” Neil Lennon sau despre Costel Gâlcă. Ultimul adus vara trecută tocmai pentru că era, ca stil, pe placul lui Șucu, dar plecând aruncând săgeți spre patronat.

A venit momentul lui Daniel Pancu la Rapidul lui Șucu. Momentul când Pancu crede că astrele s-au aliniat pentru această nouă colaborare, pentru că, în precendentul mandat, Rapid era în ligile inferioare, nu avea bani, nu avea bază de cinci stele ca acum la Ștefănești. Rapid pornește la drum punând toate fisele pe căsuța vișinie cu numele lui Pancu. Dar în afară de antrenor, care, pe lângă meserie, aduce de acasă și dragostea pentru club, mai e nevoie și de un lot care să-l ajute pe tehnician să-și îndeplinească obiectivul. Nu cel din contract, anume atingerea play-off-ului, ci acela pe care „Pancone” îl va scrie, nu doar din vorbe, pe pereții vestiarului din Giulești: Europa și titlul!

Media generală: 3,25*

Antrenor – 3

Vara trecută, Daniel Pancu termina Europeanul de tineret din Slovacia și anunța că vrea să antreneze o echipă de club. Munca de selecționer este ceva special, dar Pancu „arde” să fie zilnic pe teren, să discute cu jucătorii, să-și consume adrenalina care-l caracterizează. Pauza a durat pentru el până pe 1 noiembrie 2025, când a sunat telefonul lui Neluțu Varga de la CFR Cluj. Pancu, surprinzător, a acceptat oferta unei echipe care lupta să se salveze de la retrogradare. Și a început urcușul. Medie de 2,07 puncte de meci (asta e media unei echipe ce ia titlul, spune mereu Cârțu), play-off atins, în luptă la titlu până cu câteva etape înainte de final… Apoi i-a făcut cu ochiul Rapidul și a urmat despărțirea abrazivă de Gruia. Ce urmează pentru el la Rapid? Challenge-ul de până acum al carierei sale de antrenor!

Lot – 3

Rapid a renunțat la doi jucători importanți în intersezon. i s-a arătat ușa lui Koljic. Dacă vezi cele aproape 28 de milioane de euro cu care este cotat lotul pe Transfermarkt, ai fi tentat să spui că Rapid se bate la titlu. Adevărul este că sunt unii jucători, bine cotați, pe care Pancu nu se bazează, alții probabil vor pleca. Rapid mai are nevoie de întăriri, pentru că nu este, ca lot, unde și-au propus șefii, Pancu și fanii. Ca să nu mai vorbim că pot fi vânduți titulari, pentru care există interes de afară!

Transferuri – 2

Kamara, Graovac, Bubanja, poate și pariul de viitor Jason Kodor, românul care are și cetățenie australiană. E posibil ca și Tape, ivorianul pe care nu l-am găsit pe Transfermarkt, să semneze cu Rapid. Nu este o campanie care să te dea pe spate, dar rămâne speranța că mai pot veni jucători. Există și reversul medaliei, iar nume ca Aioani, Dobre sau Petrila să nu mai fie în vestiarul lui Pancu când se va închide fereastra de mercato.

Au venit: Bubanja (împrumut Orenburg), Graovac (fost la FCSB), Kamara (fost la CFR Cluj), Kodor (Lecce), Senciuc (CFR Cluj), Alin Kumer Celik (împrumut Genoa);

Au plecat: Christensen (Wieczysta), Bădescu (UTA), Koljic, Diogo Mendes, D. Paraschiv.

Suporteri – 5

Fanii au fost întotdeauna cel mai important „asset” al Giuleștiului. Dar și răbdarea unora dintre ei are limite. S-a trecut peste perioada critică a urcușului din liga a patra, la Rapid se așteaptă trofee. Sunt 14 ani în această toamnă de când echipa nu a mai jucat în cupele europene, de la acea dublă cu Heerenveen. Revenirea în peluză a lui Liviu Ungureanu, sezonul anterior, s-a simțit. Revenirea lui Pancu la Rapid dă un nou imbold fanului giuleștean. De aici se pleacă în noul sezon.

Amicale: 3-1 cu Dinamo Kiev, 0-0 cu Rapid Viena, 1-1 cu Kosice, 1-2 cu Slovan Liberec.

Primul 11 (4-2-3-1)**: Aioani – Onea, Kramer, Graovac, Borza – Bubanja, Grameni – Moruțan, El Sawy, Petrila – Burmaz. Antrenor: Daniel Pancu

27,85 milioane de euro este cota lotului Rapidului, conform Transfermarkt

9,00 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul „Rapid câștigă titlul în SuperLiga, ediția 2026/2027”

CFR Cluj revine la rețeta portugheză, varianta 2026

CFR s-a întors la varianta care se dorește de succes, așa cum a fost cea din anii 2008-2012. Odată cu reîntoarcerea în club a lui Ricardo Cadu, clujenii au numit și un antrenor portughez

CFR Cluj nu traversează deloc săptămâni prea liniștite. Echipa lui Neluțu Varga este ca într-un montagne russe. După un sezon anterior început dezastruos, dar terminat cu obținerea biletului nesperat de Europa, CFR încearcă să se redeseneze. Patronul l-a adus pe Marian Copilu, artizanul a 4 dintre cele 5 titluri consecutive începând cu 2018, an în care a preluat și Varga echipa. S-a renunțat la jucători cu salarii mari, s-a renunțat și la oameni importanți din club, s-a trecut la construcția unei noi echipe.

Plecarea intempestivă a lui Daniel Pancu la Rapid a activat căutările pentru banca tehnică. S-a încercat convingerea lui Edi Iordănescu, un antrenor care știe cum se câștigă titlul cu CFR. Amânarea unui răspuns final l-a făcut pe patron să nu mai piardă timpul, astfel că Este poate și o reîntoarcere în timp la rețeta de succes a CFR-ului din primii ani de trofee, 2008-2012. Atunci, din doi în doi ani, titlul poposea în Gruia. Acum lucrurile par mai dificile, adversarii din campionat sunt mult mai puternici, dar gena căpitanului Mario Camora, devenit român cu acte, s-a dovedit câștigătoare. Bătaia de cap este a patronului

Media generală*: 2,25

Antrenor – 2

Antonio Folha este un antrenor-surpriză la CFR Cluj. S-au vehiculat câteva nume interesante până ce Varga s-a decis, în principal Edi Iordănescu și Marius Șumudică. S-a ajuns la Folha, pentru care FC Porto din CV ar trebui să fie un atu important. Este vorba într-adevăr de FC Porto B, dar omul are peste 200 de meciuri la echipa secundă, plus cea de tineret a clubului, cu care a jucat în Youth League. Acum 8 ani, a antrenat două sezoane complete la Portimonense, în rest Antonio Folha a fost mereu pe orbita celor de la FC Porto.

Lot – 2

Un adevărat „du-te, vino” a fost în această vară la CFR Cluj. Au plecat mulți jucători, legenda Ciprian Deac s-a retras și a intrat în istorie, lotul este undeva la 20 de milioane de euro. De aici se pleacă în noul sezon. Portughezul Folha trebuie să citească rapid ce are la dispoziție și să dea o direcție echipei. E foarte posibil să mai piardă jucători importanți, Korenica, Biliboc sau Cordea făcând cu ochiul și altora. Sunt multe schimbări în defensivă, iar o formație nouă se construiește de la bază. În timp, ne așteptăm la un cuplu de stoperi Savic – Huja, la „betonul” Fică – Muhar din fața lor, la adaptarea atacantului Drazic, poate cel mai important transfer al clujenilor.

Transferuri – 3

Având în vedere că CFR a renunțat la mulți jucători, te așteptai să fie aglomerație și la căsuța sosirilor. Imediat după ce portarul Popa a spus „da” lui Motor Lublin, Cadu a venit cu soluția conaționalului Moreira. Acesta însă, momentan, trebuie să urce zilnic pe cântar… Savic pare ok, Pantalon și Sade nu prea au aspirații de titulari, Huja este un câștig după transferul definitiv. a adus în bagaje.

Au venit: Moreira (Volos), Sade (Maccabi Netanya), Pantalon (Jablonec), Savic (Zrinjski Mostar), Drazic (APOEL Nicosia), Barrios (Boston River), Huja (Pogon Szczecin);

Au plecat: Mihai Popa (Motor Lublin), Matei Ilie (Kasimpasa), T. Keita (Ordabasy), Kamara (Rapid), Bolgado (Atletico Petroleus Luanda), Aliev (U Cluj), Senciuc (Rapid), Deac (retras).

Suporteri – 2

Fanii CFR-ului sunt foarte atașați de echipă, dar nu iau ochii din punct de vedere numeric. Peluza vișinie a încercat mereu să creeze atmosferă în Gruia, chiar dacă, spun adversarii, stadionul se umple doar când vin FCSB, U Cluj sau Dinamo. „Frânarii” îl regretă pe Pancu, dar sunt optimiști. Și nu au avut deloc o vară calmă, mai ales că au fost loviți de două drame teribile: Radu Mărginean (43 de ani) și Gabi Mureșan (44 de ani)!

Amicale: 2-1 cu Neftci Baku, 1-1 cu Olimpija Ljubljana, 1-1 cu Noah, 1-0 cu Karpatî Lvov.

Primul 11 (4-2-3-1)**: Moreira – Braun, Savic, Huja, Camora – Fică, Muhar – Cordea, Korenica, Biliboc – Drazic. Antrenor: Antonio Folha

20,05 milioane de euro este cota lotului celor de la CFR Cluj, conform Transfermarkt

5,50 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul „CFR Cluj câștigă titlul în SuperLiga, ediția 2026/2027”

* Am acordat note de la 1 la 5 pentru fiecare dintre cele 4 capitole pe care le-am luat în discuție: antrenor, lot, transferuri, suporteri. S-a făcut o medie generală, care indică, orientativ, locul pe care s-ar afla fiecare dintre cele 6 analizate în lupta pentru primul loc.

**Echipele tip sunt cele pentru SuperLiga, cu un jucător U21 titular.

109 este ediția de primă divizie în România care începe pe 17 iulie

229,85 de milioane de euro este valoarea totală a celor 16 loturi din SuperLiga pe Transfermarkt