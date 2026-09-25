Diferența dintre stângul lui Gică Hagi și cel al lui Ianis! Cristi Coste scrie 5 detalii după Suedia – România 2-1

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România lui Gică Hagi și-a propus să se redeseneze pentru campania începută pe „Strawberry Arena” din Solna. Noul sistem cu trei fundași centrali și un Ianis Hagi în spatele celor două vârfuri, Man și Louis Munteanu, a fost noutatea cu care am încercat să surprindem Suedia. Care Suedie nu e vreun balaur cum ai putea crede dacă vezi că doar cei doi atacanți fac câteva sute de milioane de euro.

Suedia – România, meciul în Gică Hagi a mers all-in pe mâna lui Ianis Hagi: titular și căpitan!

1. Gică Hagi a apelat la trei stoperi de forță tocmai pentru a încerca să țină în lesă duetul Isak – Gyokeres. Nu am izbutit decât 20 de minute, până când s-a înșurubat în spatele lui Ghiță și l-a învins pe Radu la colțul lung. A fost suficientă o repriză pentru a marca și celălalt „cal breaz” din atacul lui Potter: Gyokeres a făcut 2-1 de lângă un Ghiță fără putință.

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Elocventă a fost faza de la mijlocul reprizei, undeva lângă linia de centru, când puternicul atacant al lui Arsenal l-a fixat pur și simplu pe fundașul de la Hannover și a trecut în jumătatea noastră! Ceva de genul unui duel între 66,3 milioane de euro și 1,9. Vă rog să nu faceți împărțirea!

2. Ianis Hagi a fost jucătorul după care toți fanii români și-au aruncat privirea. Când și îi dă banderola, vrei să vezi ce a văzut selecționerul și nu a văzut antrenorul de la Alanya. Și ne-am uitat cu atenție. La deschiderea scorului, faza pleacă de la greșeala de interpretare a lui Ianis Hagi, apoi Isak se distrează cu Ghiță.

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La golul de 1-1, Ianis Hagi recuperează, pleacă rapid pe contraatac (aici e meritul lui!), apoi nu mai poate alerga și îi pasează lui Rațiu, care vine cu assist-ul pentru Dennis Man. Am închis ochii în tribună la pasa greșită, din finalul primei reprize, a lui Ianis la un adversar…

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Gică Hagi se bate la kilometrii parcurși cu unii dintre jucătorii săi din Suedia – România 2-1. Nicio ocazie clară după pauză!

3. Hagi îl schimbă la pauză pe Tudor Băluță, intră Screciu. Modificarea vine din nemulțumirile repetate pe care selecționerul le-a adresat șesarului nostru, căruia i-a cerut permanent să joace în benzi, cu Rațiu și mai ales cu Bancu, dar mijlocașul a ales zona centrală. Plus o lentoare uneori pentru Băluță, care a întârziat mai multe contraatacuri ale României, arma noastră principală la Solna.

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4. Accidentarea lui Holm, scos cu targa, aduce modificări imediate în ambele distribuții. Ne interesează intrările lui Tănase și Mihăilă, la și Louis Munteanu. Hagi încearcă să păstreze coordonatele tactice, astfel că Florin Tănase joacă rolul lui Ianis în spatele, acum, lui Man și Mihăilă. Ne trebuie în continuare viteză, dar și luciditate la mijloc. Suedezii dau impresia că nu se tem prea mult. Gică Hagi e singurul care se agită non-stop cu un sfert de oră înainte de final. parcurși cu unii dintre jucătorii săi!

5. A intrat și căpitanul pentru ultimele 10 minute. Nicolae Stanciu a încercat să joace rolul servantului pentru Mihăilă și Tănase. Nu a avut nici timp, nici foarte multe oportunități. Tragi linie după cele 7 minute de prelungire și constați că nu am avut nicio ocazie clară de gol în partea secundă! De aici trebuie să plece Gică Hagi analiza. Și chiar are ce analiza…