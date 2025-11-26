News, Sport si Opinii. Stirile zilei. Adevarul curat si atat.
News
Sport
Fanatik SuperLiga
cu Horia Ivanovici
PRODUCŢII VIDEO FANATIK
Cristi Coste – Cătălin Mulţescu la Fanatik Dinamo – 25 noiembrie 2025
FANATIK
26.11.2025 | 17:30
Trimite pe:
Facebook icon
Twitter icon
Gmail icon
FANATIK DINAMO - 25 NOIEMBRIE 2025
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
gsp.ro
Delegația României, sechestrată și expulzată din Mexic » Reacție dură din țară: „Nu sunt legitimați, sunt niște indivizi privați”
Antena3 CNN
Experiența tinerei care la 24 de ani a lăsat tot și s-a dus să lucreze ca bonă în Elveția. Cât câștigă: Economisesc 2.000 de euro lunar
Digisport.ro
În mai puțin de 24 de ore! Barcelona i-a decis soarta lui Ronald Araujo, după nota 1 cu Chelsea
gsp.ro
Fostul star al lui Arsenal se căsătorește cu o cunoscută actriță de filme pentru adulți
Libertatea.ro
Cât de greu este să ataci cu avionul F-16 dronele trimise de Rusia în România. „Pilotul nu poate ține pasul cu ținta, în sens invers al expresiei”
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Jurnalul.ro
Transformare radicală a liceelor, de anul viitor. Sindicatele sunt revoltate: „vor preda nepalezii”
adevarul.ro
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
unica.ro
O mamă din Timișoara și-a înjunghiat propria fiică, în timp ce copila dormea. Fetița de 10 ani a ajuns la spital în stare gravă, cu multiple plăgi. Care ar fi fost motivul din spatele gestului îngrozitor al femeii
Observatornews.ro
Momentul exploziei din Buftea, surprins de camera de supraveghere a unui magazin situat la 50 de metri de bloc
as.ro
Foto Afacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are
Libertatea.ro
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director ANM: „Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică”
informat.ro
Monitorul Miniștrilor by NewsVibe. Săptămâna 19 – 25 noiembrie 2025. Vezi cine conduce topul
RTV.NET
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt căutați de Poliție, după ce au agresat un bărbat pe stradă. Soția lui, Diamanatul Roz, a fost reținută!
A apărut noua revistă Fanatik
FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!
ADVERTISEMENT
Home
Ultimele știri
Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici
Profeţiile lui Mitică
Giovanni Show – Horia Ivanovici vs Ioan Becali
Editoriale
Actualitate
Alegeri locale Primăria București 2025
Sport
Fotbal intern
SuperLiga România
FCSB
Dinamo
Universitatea Craiova
CFR Cluj
Rapid Bucuresti
Cupa Romaniei Betano
Steaua
Gica Hagi
Fotbal international
Echipa nationala
Champions League
Europa League
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
SuperLiga Turciei
Tenis
Interviurile Fanatik
Echipa Fanatik.ro – Contact page
Politica de cookie
Politica de confidențialitate
RSS Stiri
×
Caută