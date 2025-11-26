PRODUCŢII VIDEO FANATIK

Cristi Coste – Cătălin Mulţescu la Fanatik Dinamo – 25 noiembrie 2025

FANATIK
26.11.2025 | 17:30

FANATIK DINAMO - 25 NOIEMBRIE 2025

CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în...
viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Transformare radicală a liceelor, de anul viitor. Sindicatele sunt revoltate: „vor preda nepalezii”
Jurnalul.ro
Transformare radicală a liceelor, de anul viitor. Sindicatele sunt revoltate: „vor preda nepalezii”
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice...
adevarul.ro
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
O mamă din Timișoara și-a înjunghiat propria fiică, în timp ce copila dormea....
unica.ro
O mamă din Timișoara și-a înjunghiat propria fiică, în timp ce copila dormea. Fetița de 10 ani a ajuns la spital în stare gravă, cu multiple plăgi. Care ar fi fost motivul din spatele gestului îngrozitor al femeii
Momentul exploziei din Buftea, surprins de camera de supraveghere a unui magazin situat...
Observatornews.ro
Momentul exploziei din Buftea, surprins de camera de supraveghere a unui magazin situat la 50 de metri de bloc
Foto Afacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni...
as.ro
Foto Afacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director...
Libertatea.ro
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director ANM: „Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică”
Monitorul Miniștrilor by NewsVibe. Săptămâna 19 – 25 noiembrie 2025. Vezi cine conduce...
informat.ro
Monitorul Miniștrilor by NewsVibe. Săptămâna 19 – 25 noiembrie 2025. Vezi cine conduce topul
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt...
RTV.NET
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt căutați de Poliție, după ce au agresat un bărbat pe stradă. Soția lui, Diamanatul Roz, a fost reținută!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!