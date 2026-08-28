Cristi Coste dezvăluie ce discuție a avut cu Mario Felgueiras înainte de primul meci european al Craiovei. Exact asta s-a întâmplat!

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Vineri, 28 august 2026, la nici 24 de ore de la eliminarea Universității Craiova din drumul ei către faza ligii din Europa League, redactorul-șef al FANATIK, Cristi Coste, a dezvăluit ce discuție a avut cu Mario Felgueiras chiar înainte de primul meci european al campioanei din SuperLiga. Fără să știe ce va urma, lusitanul a anticipat cumva „destinul” echipei sale.

Ce i-a spus Mario Felgueiras lui Cristi Coste înainte de primul meci european al Craiovei: „Dacă vom prinde iar grupa de Conference League, ar fi…”

Oltenii au sperat la mult mai mult în acest sezon european, după tragerile la sorți care au urmat pe parcursul drumului început în iulie. Visau la un drum lung în Champions League, când au văzut pe Levski. Apoi, căzuți în Europa League, sperau să treacă de armenii de la Ararat. Nu a fost așa, iar „Știința”, pentru al doilea an consecutiv, va juca în grupa de Conference League.

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Pentru campioană, acest lucru lucru nu este văzut neapărat ca un eșec maxim. De altfel, în startul sezonului, chiar înainte de primul meci european al Craiovei, Cristi Coste a avut o discuție extrem de interesantă cu managerul sportiv al oltenilor. redactorului-șef al FANATIK avea să se întâmple.

„Înainte de primul meci din Ungaria, de la Mezokovesd, turul cu Vitebsk, am avut o discuție cu Mario Felgueiras, apropo de așteptări și unde poate ajunge echipa în acest moment. Și eu îi spuneam lui Mario: ‘Dacă prinde grupa de Europa League, eu zic că e ok’. La care Mario îmi spune: ‘Da, ar fi ok, ar fi extraordinar, dar crede-mă, dacă vom prinde iarăși grupa de Conference League, va fi bine pentru noi’.

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Asta a fost o discuție care a fost înainte să înceapă aceste patru duble, opt meciuri. Vorbim de un om care cunoaște în interior ce se întâmplă. Bineînțeles, nu știa Mario în acel moment, în afară de Vitebsk, cred că nu știa că va juca cu Levski. Nu știa ce traseu va urma pentru Craiova, ce adversari vom avea. Asta e dezamăgirea noastră. Craiova a avut niște adversari pe care trebuia să-i învingă”, a dezvăluit Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA.

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Universitatea Craiova, eliminată dramatic din drumul către grupa de Europa League

Joi, 27 august, Universitatea Craiova a retrăit o bună parte din coșmarul AEK Atena din sezonul trecut. . Elevii lui Filipe Coelho (45 de ani) au luat gol la ultima fază la Erevan și, cu scorul general de 1-2, au „retrogradat” în grupa din Conference League.

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Anterior, oltenii lui Filipe Coelho trecuseră, în turul 3 preliminar al Europa League, de finlandezii de la KuPS Kuopio, scor 3-2 la general. Reamintim că „Știința” a început sezonul european în UEFA Champions League. Aici, în preliminarii (turul 2), campioana din SuperLiga a trecut doar de modesta Vitebsk. Cu Levski Sofia, trupa din Bănie s-a înclinat 0-1 în Bulgaria, apoi, acasă, nu a reușit decât un 2-2.