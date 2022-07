Cristi Coste explică de ce Giovanni Becali e numărul 1 și la 70 de ani: „Aleargă din avion în avion ca-n tinerețe!”

Giovanni Becali a împlinit la 70 de ani, dar aleargă din avion în avion ca-n tinerețe pentru a apăra cum știe mai bine interesele jucătorilor săi. O mutare neașteptată, în urma căreia ungurii de la Fehervar s-au ales cu un milion de euro, iar internaționalul român cu un contract pe patru ani și un salariu stagional de 450.000 de euro.

Giovanni Becali: „Cicâldău și Moruțan sunt băieții noștri, trebuie să avem grijă de ei!”

În urmă cu o lună și jumătate, Giovanni Becali și-a rotunjit vârsta. A ajuns la 70 de ani și te aștepți dacă-l suni să-l găsești liniștit acasă, cu fetele sale, cu nepoțica de la Londra. „Pentru mine familia e ceva sfânt”, a spus mereu Don Giovanni.

Dar omul nu are stare. E în vervă și la anii aceștia… Dar ce spun eu „în vervă”? Se comportă și acum la fel ca în urmă cu zeci de ani. E „boală” grea impresariatul acesta. De fapt, cred că e vorba despre dragoste pentru fotbal și pentru oamenii care merg pe mâna lui când e vorba de un transfer.

Două întâmplări recente cu Giovanni, ca să înțelegem cum se comportă un tânăr de… 70 de ani. Pe finalul lunii iunie, mai exact miercuri pe 29, l-am sunat să văd dacă sunt ceva piste pentru jucătorii români pe care-i reprezintă în această vară toridă.

„Tocmai am aterizat la Istanbul. Merg diseară la o masă cu noul bașkan de la Galata, cu noul antrenor, Okan Buruk, ca să aud cu urechile mele care e situația clară a lui Cicâldău și Moruțan. Sunt băieții noștri, trebuie să avem grijă de ei! Ne auzim mâine, după prânz, ca să vedem ce planuri au turcii cu ei”, spune Giovanni. Se aude pe fundal cum i-a venit taxiul pe aeroport. O lăsăm pe a doua zi.

Giovanni Becali, vizită-fulger la Istanbul. În 24 de ore era înapoi la București!

Parolist cum îl știu, Giovanni răspunde la apelul FANATIK. Povestește despre ce i-a transmis președintele, despre ce și-a propus Okan Buruk să facă la Galata, dar în principal

Dezvăluie că ar exista ceva interes pentru un împrumut al lui Moruțan, dar Buruk ar vrea totuși să vadă tot lotul, inclusiv pe cei doi, în cantonamentul din Austria și abia după jumătatea lunii iulie va lua decizia finală.

„Nu mai pot să vorbesc acum. Mă întorc acasă… Ne auzim la București! Ciao!”

Giovanni Becali se pregătea de avionul pentru întoarcerea acasă. La mai puțin de 24 de ore de când plecase spre Istanbul! Nu era mai simplu, mai comod pentru Giovanni, să stea în răcoarea biroului din Floreasca și să discute la telefon cu cei de la Galata despre românii noștri? Sigur că era mai simplu, dar atunci nu mai era Giovanni.

Îi place să obțină un răspuns privind interlocutorul ochi în ochi

Poate și de aceea este respectat și apreciat pentru că-i place și insistă să discute personal și față în față toate business-urile sale. La 70 de ani sare din avion în avion ca-n tinerețe doar pentru a afla un răspuns privind interlocutorul ochi în ochi.

E și asta o explicație pentru care și la vârsta asta e numărul 1 în breasla sa. Și nu o spun eu, o spun transferurile pe care le face și acum. Cele mai grele din fotbalul românesc, și în ultimii ani, sunt ale lui Giovanni Becali.

Miercurea când își „pierdea” timpul urmărind Parma – Como 4-3

Am mai promis un episod. Undeva în aprilie, într-o miercuri. Țin minte ziua pentru că era etapă intermediară în Serie B. Parma avea meci acasă cu Como. Eram în mașină. L-am sunat mai mult să văd ce face. „Uite mă uit pe un stream la nebunia asta de Parma – Como. A avut 1-0 Parma și i-a întors Como în 5 minute. E 1-2 și tocmai l-a scos Iachini și pe Man. Cred că s-a lovit puțin, dar a jucat bine”, povestește Giovanni.

Cât am mai stat la povești, Parma s-a dezlănțuit. S-a făcut 3-2 cu 10 minute înainte de final. Am aflat mai târziu că nebunia s-a terminat 4-3 pentru echipa lui Dennis Man. La acea vreme, parmegianii încă mai făceau calcule să prindă in extremis play-off-ul.

Linie directă cu Dragoș la Europeanul U19 din Slovacia

Cam cu asta se ocupa Giovanni într-o miercuri caniculară la București. De fapt asta face non-stop. Vorbește fotbal și urmărește fotbal. Și încearcă pe cât posibil să nu rateze meciurile băieților săi. Iar dacă nu le vede, caută informații mereu. Cum a făcut luna trecută, în timpul Europeanului U19 din Slovacia, când vorbea des cu Dragoș Sârbu, șeful firmei Becali Sport, care era la fața locului.

Giovanni vrea să știe tot despre oamenii cu care și pentru care muncește. E un tipicar, mai corect spus perfecționist. E un tânăr de 70 de ani! La mulți ani,