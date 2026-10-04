Cristi Coste: Gică Hagi e în corzi! Trei lucruri care NU mi-au plăcut la selecționer înainte de România – Suedia, dar și o bilă ALBĂ!

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Naționala României traversează unul dintre cele mai dificile momente din istorie. Și nu este vorba doar despre 3 eșecuri consecutive, ci și de cele 12 goluri încasate, dar mai ales de un 0-6 la Varșovia care ne duce căutările cu 50 de ani în urmă. Și poate în primul rând este vorba despre faptul că selecționerul României este Gică Hagi, imaginea celui mai bun din istoria fotbalului nostru.

Hagi e în corzi înainte de România – Suedia. Gică: „Poate a fost bine, poate nu a fost bine!”. „Nu, Gică, nu a fost bine!”

FANATIK a fost prezent la premergătoare meciului România – Suedia, de luni, 5 octombrie de pe „Arena Națională”. Cu câteva minute înainte ca selecționerul să apară în fața ziariștilor, am schimbat un scurt salut cu el. „Ce faci?” / „Alergătură” / „Da, suntem într-o alergare toată viața”. Ultima replică i-a aparținut lui Hagi, care apoi a pus capul în jos și a rămas cu gândurile sale. El care, de obicei, are un zâmbet mereu în colțul gurii. NU MI-A PLĂCUT! Nu așa îl cunosc eu pe Hagi.

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A urmat conferința de presă de aproape 30 de minute. Putea dura și mai mult, dar ofițerul de presă al FRF, Cătălin Popescu, a considerat că e prea lung supliciul pe care selecționerul nu-l tolera prea ușor. Și aici poate fi de cauționat Hagi, deși întrebările ziariștilor sunt de fapt ale suporterilor, ale celor 50.000 pe care Gică, tricolorii, cei din FRF îi așteaptă luni seara să facă „sold-out”.

Gică Hagi a pus pe masă încă o dată analiza scurtă a celor 3 meciuri de până acum: 1-2 în Suedia, 2-4 cu Bosnia, . S-a scos vinovat ca și la ultimele întâlniri cu presa, dar concluzia sa este ambiguă și incorectă. „A fost strategia mea. Așa am gândit-o din vară. Poate a fost bine, poate nu a fost bine!”, a declarat selecționerul. NU MI-A PLĂCUT! Gică, nu a fost bine deloc! Iar tu o știi cu siguranță! Sper că ți-o recunoști în sinea ta pentru a avea o șansă de a repara situația!

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Gică Hagi a dat declarația pe care nu avea voie să o dea: „Ianis Hagi joacă la echipa națională fie că îți convine sau nu îți convine”

Unul dintre momentele care l-a iritat vizibil pe selecționer a fost cel în care a fost întrebat despre Ianis Hagi. Pus în fața cifrelor modeste ale lui Ianis în ultimele luni, , Hagi-tatăl a avut o reacție mai mult emoțională, decât lucidă.

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Ianis joacă la echipa națională, îți convine sau nu îți convine, de la 14 ani. A jucat la toate loturile naționale. Are 14 ani la echipa națională. Îmi pare rău că nu-ți convine de el, dar el face parte din echipa națională. Este tratat ca toți ceilalți. Are o vârstă, probabil e nevoie de mai mult respect. El trebuie să ducă aceste critici și să-și vadă de joc” – Gică Hagi despre Ianis Hagi

Reacția lui Gică Hagi, repet, poate fi înțeleasă dacă i-o atribui tatălui lui Ianis, nu și selecționerului. Aici este vorba despre echipa națională, acolo unde lupa se pune pe fiecare jucător. Se așteaptă să joace cei mai în formă. Iar dacă nu poți ajuta echipa, nu ai ce căuta! NU MI-A PLĂCUT declarația lui Gică Hagi. E declarația pe care nu avea voie să o dea, pentru că ! Dacă lucrul acesta se întâmpla la Farul sau în altă parte, nu era nicio problemă. Când e vorba despre ROMÂNIA, discuția se schimbă!

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Bila albă: reacția lui Gică Hagi la întrebarea unui ziarist suedez! „IF nu există. Trebuie să câștigăm!”

Gică Hagi are și o bilă albă după conferința dinaintea returului cu Suedia. Este reacția instinctivă pe care a avut-o nu la întrebarea, ci la începutul de întrebare a unui ziarist suedez. „If you lose tomorow’s match…” (Dacă pierdeți meciul de mâine…). Hagi l-a oprit instantaneu: „IF nu există! Trebuie să câștigăm cu Suedia!”

MI-A PLĂCUT! Este exact abordarea de care e nevoie pentru a scoate capul la lumină. Este exact acel pe care eu îl cunosc, care să transmită celor din teren orgoliul, atitudinea și direcția corectă. România – Suedia ne poate da un răspuns. Sau mai multe răspunsuri, nu, Gică?