Cristi Coste observă 5 detalii după U Cluj – FCSB 0-2. Așa se întâmplă când joacă și Olaru, și Tănase!

ADVERTISEMENT

Universitatea Cluj și FCSB, două dintre echipele din play-off-ul sezonului anterior, aleargă după un loc în primele 6 la jumătatea actualului campionat. Ambele trec prin momente care dau suporterilor frisoane serioase, și nu provocate de temperatura de afară. La ora startului, Clujul avea un punct peste deținătoarea titlului.

U Cluj – FCSB, meciul la care ambele adversare veneau după victorii în SuperLiga și în Cupă

1. Cristiano Bergodi este la al treilea meci pe banca Universității, dar este abia prima partidă pe „Cluj Arena” pentru italian. A început cu 2-1 la Galați și 2-1 în Cupă, la Buzău, ambele întâlniri adjudecate în minutul 91. Și FCSB venea după două victorii „identice”, una în SuperLiga (4-0 cu UTA), alta în Cupă (3-1 la Bistrița).

ADVERTISEMENT

Bergodi alege o formație de forță, dar cu puțină creativitate la mijlocul terenului. FCSB pune în teren cel mai bun prim 11 la această oră, ținând cont de indisponibilitățile din lot. Se continuă cu , poziție pe care jucătorul venit de la Farul i-a convins pe antrenori și pe Gigi Becali că dă cel mai bun randament. Fața jocului e cea așteptată, cu dominare teritorială a oaspeților și joc speculativ al „șepcilor”.

2. Primele mari ocazii aparțin, paradoxal, echipei mai puternice la fazele fixe, adică gazdelor. Plasarea lui Cisotti la partea lui Chipciu îl blochează pe italian. I se cere să plece la „scurtul” de pe partea opusă, acolo unde pune capul la primele situații ale FCSB-ului: minutele 23 și 29. La puțin timp vine deschiderea scorului, centrarea perfectă a lui Lixandru fiind muniție pentru Darius Olaru.

ADVERTISEMENT

Darius Olaru, omul meciului U Cluj – FCSB, cel mai huiduit! Marchează, apoi obține eliminarea lui Murgia

3. Darius Olaru a devenit cel mai huiduit jucător al FCSB-ului după primele 40 de minute. Nu doar pentru că a marcat golul de 0-1, dar și pentru că fanii clujeni au considerat că trebuia să vadă un „galben” la măcar una dintre intervențiile la limită din primele minute.

ADVERTISEMENT

Mai mult, a provocat al doilea avertisment la Murgia, decizie ușor drastică a centralului Cojocaru, dar cu acoperire regulamentară. După acea fază, la fiecare atingere de balon. Olaru și-a văzut însă de joc și, alături de Florin Tănase, au condus excelent jocul echipei lui Elias Charalambous. Cam așa se întâmplă când joacă și Olaru, și Tănase, în același timp!

Alex Chipciu, un car de nervi la „roșul” lui Murgia! I-a cerut italianului să plece mai repede la vestiare!

4. Căpitanul Alex Chipciu, printre cei mai „vii” jucători ai lui U și în acest meci, a avut o reacție dură imediat după ce Murgia a fost trimis la cabine de Cojocaru. El l-a certat pe colegul său care continua să stea pe teren și să se certe cu „centralul”. Chipciu i-a strigat să plece la cabine, condamnând atacul imprudent cu brațul ridicat!

ADVERTISEMENT

Și după terminarea primei reprize, Chipciu a avut ceva de reproșat pe tunelul care duce la vestiare. A fost potolit cu greu de câțiva membrii din staff-ul lui Bergodi. E posibil ca reacția sa să aibă legătura și cu jocul mult prea defensiv al echipei sale, căpitanul mai având în trecut astfel de frustrări.

Nebunia schimbărilor la FSCB a luat o „pauză” la FCSB – U Cluj. Doar una după prima repriză, a doua în minutul 80!

5. Partea a doua nu a avut practic istoric, mai ales după ce Cisse a gafat și Olaru a făcut 2-0 în minutul 56. La pauză, FCSB a făcut o singură schimbare, Miculescu intrând în locul lui Lixandru care a acuzat probleme medicale. Ceva ieșit din tipare la FCSB, dar așa se întâmplă când jocul merge și toată lumea e mulțumită.

A doua modificare vine abia în minutul 80, la Bîrligea. FCSB nu a făcut toate cele 5 schimbări, interesantă fiind faza din prelungirile partidei, când Tavi Popescu a așteptat vreo 3 minute la marginea terenului și se interesa la „rezerva” Moldoveanu dacă mai are și el timp să intre… A intrat și chiar a atins și mingea de două ori!

FCSB bate la Cluj fără nicio emoție și leagă pentru prima oară în acest sezon trei victorii consecutive. Și asta în 6 zile. Cu 19 puncte la final de tur bilanțul este slab, dar dacă luăm în calcul că acum 5 etape erau doar 7 puncte se poate observa începutul cursei de urmărire a play-off-ului. Universitatea Cluj a făcut un joc modest, poate și pentru că și-a propus să nu piardă în primul rând, nu să câștige. Și a pierdut!