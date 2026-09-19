Cristi Coste pune pe tablă 5 detalii despre „Poligonul de pe Oblemenco” de la Universitatea Craiova – FCSB 5-0

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Universitatea Craiova s-a distrat cu echipa de milioane de euro a lui Gigi Becali în meciul care trebuia să răspundă (și) la întrebarea ce se întâmplă cu Marius Baciu la FCSB. Campioana lui Filipe Coelho a intrat pe teren așa cum a cerut portughezul: concentrată, agresivă, directă. FCSB a încercat un 4-4-2, cu două vârfuri, Garita și Drăguș, dar s-a dezmembrat rapid, chiar înainte de accidentarea decarului.

Universitatea Craiova – FCSB, derby-ul la care îl aplauzi în picioare pe Assad și râzi până nu mai poți de Dawa!

1. Assad Al Hamlawi și-a reluat în serios meseria de golgheter. După ce a trecut „vântul” perioadei de transferuri, în care și numele lui a fost vehiculat cu mai multe destinații, „bomberul” Craiovei a început să dea iar goluri. Iar împotriva FCSB-ului a intrat cu foamea aceea pe care i-o văzusem la aterizarea la Craiova.

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Și-a început „dialogul” cu încă din minutul 3, dar a găsit un portar inspirat în fața sa. Al Hamlawi a simțit însă ziua groaznică a fundașilor adverși. A profitat în minutul 29 și a deschis scorul după un aut rapid executat de Bancu, a dublat avantajul Craiovei în minutele de prelungire ale primei părți, cu o bară-gol de autor.

2. Râzi cu lacrimi dacă urmărești defensiva FCSB-ului, în care comicul Dawa este personajul principal de la începutul acestui sezon. Aproape că nu este meci fără gafă decisivă pentru stoperul camerunez, căruia mai bine îi făcea FCSB vânt dacă tot își exprima pe la colțuri „ofertele” uriașe pe adresa sa. Dawa a reușit și „performanța” de a fi dat la o parte, umăr la umăr, de forțosul Etim la golul de 2-0!

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Denis Drăguș, alarmă pentru Gică Hagi! Forțat sau încă nepregătit?

3. Denis Drăguș a început pentru prima oară titular la FCSB. Deși planul inițial al staff-ului a fost să joace doar o repriză, el alegând-o pe prima (!!!), jucătorul nu a rezistat nici măcar 45 de minute. A ieșit accidentat, înlocuit de Boutoutaou. a plecat inițial direct la vestiare, dar veștile despre el nu sunt îngrijorătoare.

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Probabil că și-a pus mâinile în cap când l-a văzut ieșind în lacrimi, căutând deja soluții pentru națională. În ceea ce-l privește pe Drăguș, situația lui este momentan destul de delicată. E posibil să fii și forțat, dar și pauza lungă fără meciuri oficiale și-a pus serios amprenta. Cu Petrolul a jucat 20 de minute după 5 zile de antibiotic, contra Craiovei a intrat pentru a evolua o repriză, dar nu a putut-o duce până la capăt.

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Vești excelente de la Bancu, Cicâldău, Băluță! Campioana lui Coelho e back in business!

4. Craiova a făcut un derby perfect. Iar ceea ce este într-adevăr îmbucurător, mai ales că începe Liga Națiunilor, este forma celor chemați de Gică Hagi. Cu un plus evident pentru căpitanul Nicușor Bancu, elogiat și înainte de meci, dar mai ales în timpul partidei pentru ce a făcut pe gazon. Forma excelentă a lui Bancu este unul dintre atuurile lui Hagi pentru meciurile oficiale care urmează. Plus Băluță! Plus Cicâldău!

5. „Poligonul de pe Oblemenco” a mai adus o confirmare. De fapt, două. Una este faptul că Universitatea Craiova, campioana lui Felipe Coelho, este back in business. Oltenii și-au regăsit jocul și moralul cu care au dominat SuperLiga sezonul anterior. Craiova calcă apăsat pe drumul pe care-l cunoaște deja.

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De partea cealaltă, avem confirmarea că FCSB nu mai poate sări nici măcar la statutul de play-off, indiferent câte milioane bagă Becali, . Și nu e vorba doar de numele celui trecut pe foaie ca antrenor principal.