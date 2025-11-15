Cristi Coste scrie 10 idei de la Zenica după Bosnia – România 3-1: Nu i-am lăsat să moară, nu ne-au lăsat să trăim!

România a început concentrată partida de la Zenica, în ciuda atmosferei ostile din tribune. De la jigniri repetate de „țiganii, țiganii” s-a ajuns la momentul neverosimil și lipsit de bun simț în care nu s-a auzit nici măcar un cuvânt din imnul României intonat înainte de debutul întâlnirii.
1. Vali Mihăilă a dat startul ocaziilor României, ratând incredibil în minutul 14, după o pasă excelentă a lui Man. Mihăilă s-a revanșat peste 3 minute la deschiderea scorului semnată de „scărița” lui Bîrligea. Merită o „amendă” campionul de la FCSB pentru asemenea execuție. Dar… Pentru că există un dar… Atacantul continuă să vocifereze la arbitru!
2. Dennis Man ne-a scos peri albi cu ratările din prima parte. Putea să închidă lejer partida la ce oportunități a avut, dar a preferat un dribling în plus sau folosirea exteriorului piciorului stâng decât „dreptul” câștigător.
3. Ianis Hagi a intrat în meci cu o pasă greșită în primele secunde, apoi pur și simplu a fost dat dispărut. A încercat mai mult să se apere decât să ordoneze jocul. S-a mai remarcat după cele două minute de prelungire ale părții întâi, când arbitrul Michael Oliver l-a trimis la plimbare când a venit să ceară explicații. În aceeași situație a fost și Muharemovic…
4. Fanii bosniaci nu țin prea mult la presiune, iar răbdarea este ultima lor calitate. Chiar dacă au creat o atmosferă excelentă, au început să protesteze imediat după ce România a deschis scorul. Spectatorii nu au acceptat nicio pasă în spate a jucătorilor lui Barbarez, au protestat vehement de fiecare dată, băgând puțină crispare în favoriți.
5. Perechea noastră de stoperi Ghiță – Racovițan a dat rateuri, probabil și din cauza lipsei de omogentitate. Ghiță a băgat mingi în centru când nu trebuia, Racovițan a gafat cu „galben” pe final de primă parte, apoi la golul lui Dzeko.
6. Inexplicabilă „colaborarea” dintre Chipciu și Mihăilă la reușita gazdelor din minutul 49. După ce olteanul a rămas inițial pe jos acuzând o accidentare, Chipciu i-a pasat înapoi și niciunul dintre ei nu a găsit soluția salvatoare a scoaterii balonului într-un aut simplu.
7. Schimbarea lui Bârligea cu Drăguș trebuia să dea oxigenul de care atacul naționalei avea nevoie, dar ne-a nenorocit! Denis Drăguș a văzut direct roșu la doar două minute după ce a pășit pe teren, pentru o intrare dură la mijlocul terenului. Aproape 30 de minute în inferioritate numerică!
8. Mircea Lucescu reacționează la 7 minute după eliminarea lui Drăguș, Miculescu și Răzvan Marin la Hagi și Dragomir. Găselnița de la FCSB cu Miculescu număr 9 e acceptată și la națională, mai ales după ce am rămas în inferioritate.
9. Ca să completeze mizeria pe care cei din tribune ne-au făcut-o la imn, jucătorii bosniaci au sărbătorit golul de 2-1 al lui Bajraktarevic în fața peluzei fanilor români! Aici Michael Oliver nu avea cum folosi regulamentul și „galbenele” pentru provocare, altfel rămânea o singură echipă pe teren…
10. Cu o pereche nouă de fundași centrali, cu extremele Man și Mihăilă mâini moarte, cu eliminarea lui Drăguș, România s-a făcut de râs după pauză. Putea fi altfel dacă scorul pauzei era 3-1, cam cum a arătat situația în primele 45 de minute. Ne pregătim de barajul din martie, dar nu prin preliminarii de CM cum ne doream, ci grație hulitei Ligi a Națiunilor.