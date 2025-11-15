Cristi Coste scrie 10 idei de la Zenica după Bosnia – România 3-1: Nu i-am lăsat să moară, nu ne-au lăsat să trăim!

ADVERTISEMENT

România a început concentrată partida de la Zenica, în ciuda atmosferei ostile din tribune. De la jigniri repetate de „țiganii, țiganii” s-a ajuns la momentul neverosimil și lipsit de bun simț în care nu s-a auzit nici măcar un cuvânt din imnul României intonat înainte de debutul întâlnirii.

Bosnia – România 3-1, meciul pentru locul 2 în grupa de calificare la Mondial

1. Vali Mihăilă a dat startul ocaziilor României, ratând incredibil în minutul 14, după o pasă excelentă a lui Man. Mihăilă s-a revanșat peste 3 minute la deschiderea scorului semnată de „scărița” lui Bîrligea. Merită o „amendă” campionul de la FCSB pentru asemenea execuție. Dar… Pentru că există un dar… Atacantul continuă să vocifereze la arbitru!

2. Dennis Man ne-a scos peri albi cu ratările din prima parte. Putea să închidă lejer partida la ce oportunități a avut, dar a preferat un dribling în plus sau folosirea exteriorului piciorului stâng decât „dreptul” câștigător.

3. a intrat în meci cu o pasă greșită în primele secunde, apoi pur și simplu a fost dat dispărut. A încercat mai mult să se apere decât să ordoneze jocul. S-a mai remarcat după cele două minute de prelungire ale părții întâi, când arbitrul Michael Oliver l-a trimis la plimbare când a venit să ceară explicații. În aceeași situație a fost și Muharemovic…

Faza golului marcat de Dzeko face parte din registrul prostiilor înșiruite. Mai întâi Mihăilă și Chipciu, apoi Racovițan

4. Fanii bosniaci nu țin prea mult la presiune, iar răbdarea este ultima lor calitate. Chiar dacă au creat o atmosferă excelentă, au început să protesteze imediat după ce România a deschis scorul. Spectatorii nu au acceptat nicio pasă în spate a jucătorilor lui Barbarez, au protestat vehement de fiecare dată, băgând puțină crispare în favoriți.

5. Perechea noastră de stoperi Ghiță – Racovițan a dat rateuri, probabil și din cauza lipsei de omogentitate. Ghiță a băgat mingi în centru când nu trebuia, Racovițan a gafat cu „galben” pe final de primă parte, apoi la golul lui Dzeko.

6. Inexplicabilă „colaborarea” dintre Chipciu și Mihăilă la reușita gazdelor din minutul 49. După ce olteanul a rămas inițial pe jos acuzând o accidentare, Chipciu i-a pasat înapoi și niciunul dintre ei nu a găsit soluția salvatoare a scoaterii balonului într-un aut simplu.

Gestul lui Denis Drăguș ne-a semnat sentința la Zenica!

7. Schimbarea lui Bârligea cu trebuia să dea oxigenul de care atacul naționalei avea nevoie, dar ne-a nenorocit! Denis Drăguș a văzut direct roșu la doar două minute după ce a pășit pe teren, pentru o intrare dură la mijlocul terenului. Aproape 30 de minute în inferioritate numerică!

8. Mircea Lucescu reacționează la 7 minute după eliminarea lui Drăguș, Miculescu și Răzvan Marin la Hagi și Dragomir. Găselnița de la FCSB cu Miculescu număr 9 e acceptată și la națională, mai ales după ce am rămas în inferioritate.

Prea multe mâini moarte și gesturi stupide ale tricolorilor în Bosnia – România 3-1

9. Ca să completeze mizeria pe care cei din tribune ne-au făcut-o la imn, jucătorii bosniaci au sărbătorit golul de 2-1 al lui Bajraktarevic în fața peluzei fanilor români! Aici Michael Oliver nu avea cum folosi regulamentul și „galbenele” pentru provocare, altfel rămânea o singură echipă pe teren…

10. Cu o pereche nouă de fundași centrali, cu extremele Man și Mihăilă mâini moarte, cu eliminarea lui Drăguș, România s-a făcut de râs după pauză. Putea fi altfel dacă scorul pauzei era 3-1, cam cum a arătat situația în primele 45 de minute. Ne pregătim de barajul din martie, dar nu prin preliminarii de CM cum ne doream, ci grație hulitei Ligi a Națiunilor.