Cristi Coste scrie cronica debutului lui Edi Iordănescu ca selecționer, România – Grecia 0-1. Când nici măcar grecii nu-ți mai aduc daruri!

România - Grecia, pe noul stadion din Ghencea, a reprezentat debutul ca selecționer al lui Edi Iordănescu. Am început bine, am continuat groaznic, am încercat să egalăm după pauză, dar s-a terminat 0-1.