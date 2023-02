Cristi Coste scrie de la Cluj cronica meciului CFR – Lazio: 0-0, scor de eliminare la meciul 100 în Europa! Am riscat doar cu om în minus!

și Maurizio Sarri au rămas aceiași antrenori ca și la meciul de la Roma. Cel puțin la conferințele de presă dinaintea duelului. Campionul român nu suportă să i se spună că Lazio are absențe, plânge după Yuri, dar mai ales după Boateng. Sarri nu e prea impresionat de ce urmează, în tunelul de la vestiare, apoi merge la întâlnirea cu media pentru a-l contrazice pe Dan în privința datelor medicale ale lotului.

CFR Cluj – Lazio, cronica unui meci care pornește de la invocarea minunilor, a primei de calificare, mai puțin a sistemelor de joc

Pornim de la 1-0 pentru Lazio, după golul din fază fixă al lui , același golgeter care e vârful de lance al italienilor și la Cluj. Mai des se aude cuvântul „minune” decât numele vreunui titular al campioanei României. Se joacă și pe bani grei, 200.000 de euro pe care Varga i-a promis echipei la hotelul „Villa Pamphili” acum o săptămână.

Se vorbea de sold-out înainte de primul fluier al neamțului Zwayer, dar nu e chiar așa. Oricum, . Știm că avem de recuperat un gol și știm că ultima oară când lazialii au venit aici în vizită a fost 2-1 pentru CFR. Ce bun ar fi scorul ăsta și acum!

Petrescu începe cu doi atacanți de careu, Janga și Malele, o rara avis pentru gândirea tactică a lui Dan. Dar acum trebuie încercat totul. Kolinger și Cvek sunt înlocuitorii lui Yuri și Boateng. Lazio e fără Milinkovic și Zaccagni, plus . Avem cam multă tatonare pentru două echipe care și-au luat deja pulsul. Miza se simte în teren.

Contraatacul italienilor din minutul 11 putea însemna deranj, dar Immobile are un moment de ezitare. Lazio așteaptă să vadă cât riscă românii. Se „umflă” tribuna la șutul lui Deac din minutul 15, dar zidul biancocelest e acolo. Un sfert de oră mai degrabă de șah, nu de fotbal.

Krasniqi, ocazie uluitoare: nu a putut prinde nici măcar poarta din 10 metri, singur cu portarul lazial! Immobile, galben pentru simulare!

Prima intervenție adevărată vine la poarta noastră. E „capul” lui Luis Alberto scos de Scuffet în corner. Sunt veninoși lazialii dacă-și propun… Dar puteam avea 1-0. Minutul 21, naivitate a defensivei lui Sarri, recuperează Janga, îl lasă singur în centrul careului pe Krasniqi, dar nu găsește nici măcar poarta. Uluitoare situație de gol!

Immobile nu a vrut să rămână dator după „monumentala” lui Krasniqi și ne-a oferit o „chiflă” de zile mari în minutul 27: luft de pe linia careului mic! Ne întoarcem în careul lui Maximiano, unde trasorul lui Muhar e deviat în cornerul din care Kolinger trimite peste transversală. Putea fi foarte ușor 0-1 în minutul 34. Lazzari îl depășește din corp pe Camora. Centrarea lateralului pentru Luka Romero e perfectă, execuția aripii laziale, singur pe 6 metri, e de amatori!

Deși nu s-a marcat, am avut ceva ocazii după sfertul de oră șahistic. Immobile încearcă altfel dacă nu merge „pe bune” și ia galben pentru o simulare puțin jenantă la CV-ul lui… Aproape pauză. Chiar pauză și după cele 2 minute suplimentare. Un 0-0 echitabil, dar cel mai important, un 0-0 bun. CFR e în joc…

Scuffet și locotenenții săi din apărare fac faza meciului în minutul 63: intervenții fabuloase pentru 0-0 care ne ține „agățați”

Aceleași echipe revin de la căldură. Parcă mai activați ai lui Petrescu, dispuși la „fie ce-o fi” în ultima repriză a dublei. Tot Scuffet are prima intervenție de notat după reluare. Pentru ca imediat Krasniqi să dea cu piciorul și la cea de-a doua șansă mare pe care o are: tot din careu, poziție excelentă, tot pe lângă bară!

Sarri nu e prea mulțumit de ce vede. Le cere alor săi să joace mai sus, să încerce să termine cu emoțiile și mersul pe sârmă. Ciro e aproape în minutul 56, dar e doar corner. Suntem mult mai atenți la fazele lor fixe după ce s-a întâmplat pe „Olimpico”. A trecut o oră de joc, iar antrenorii nu văd .

Malele scoate de pe linia porții o „acoladă” din corner a lui Luis Alberto pe care scria „golazzo”! Ce bine că avem om (și) la bara a doua! Se simte însă că Lazio apasă pedala. Probabil vin și întăririle lui Sarri. Dar până atunci faza din minutul 63 face toți banii pe bilet! și ale defensivei sale! Rămâne 0-0 pentru… Lazio! Sarri mută primul: Cancellieri la Romero (min. 66).

Dan Petrescu a jucat totul sau nimic abia din minutul 84 după ce am rămas cu om în minus! A rămas nimic!

Scăpăm fără gol, dar trebuie să marcăm. Petrescu vine cu prima soluție: iese Malele, intră Bârligea. Mai avem 20 de minute. Tribuna explodează în minutul 72 când arbitrul oprește un contraatac teribil al Clujului pentru că doi jucători de la Lazio s-au ciocnit. Casale iese la margine, dar frustrarea rămâne. Putea fi ceva la acea fază…

Dar iese altceva peste 5 minute, când Muhar îl „seceră” pe Immobile la mijlocul terenului. Mai are un galben din prima repriză și e eliminat. Am terminat-o probabil cu ofensiva – deși avem nevoie de gol -, pentru că e retras Deac pe bancă și intră Hoban. Zece minute plus prelungiri. Minutul 84. E minutul în care Petrescu scoate din rastel ultimele trei gloanțe.

Dăm sau luăm? Yeboah, Petrila și Braun! Oare se mai poate? Minutul 88 ne putea da răspunsul, dar Yeboah nu prinde poarta din 4 metri, după centrarea excelentă a lui Braun!!! Mamă, mamă!

Cinci minute de prelungire. Minute cu garda jos! Dar garda lui Lazio rămâne sus. Un 0-0 viu, la meciul 100 în Europa pentru CFR Cluj. O eliminare anticipată a campioanei României în play-off-ul de Conference League, dar eliminare. , mai ales când alegi să riști după minutul 84 și atunci cu om în minus!