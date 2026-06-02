Cristi Coste scrie de la Tbilisi despre cei 21 de jucători folosiți de Hagi în Georgia – România 1-1. Gică vrea, ei nu prea pot!

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Gică Hagi a pregătit pentru Georgia – România o partitură tactică diferită pentru atac și apărare. Așa cum FANATIK a dezvăluit cu o zi înaintea amicalului, Hagi vrea să joace cu trei stoperi pe faza de construcție, aceștia fiind, la Tbilisi, . Când adversarul atacă, linia de fund devine din cinci oameni, retrăgându-se lateralii. Așa au devenit, pe „Mikheil Meskhi”, Moruțan fundaș dreapta și Borza fundaș stânga în prima repriză. Apoi Dobre și Eissat după pauză. Haideți să vedem, om cu om, cum au arătat „oamenii lui Hagi” în Georgia – România.

Georgia – România, primul meci al Hagi în noul mandat. Defensiva cu 3 stoperi ne dă, momentan, frisoane

Gică Hagi a fost un argint viu pe marginea terenului, enervându-se de fiecare dată când tricolorii nu grăbeau jocul sau plimbau mingea fără niciun orizont. A strigat, s-a agitat, a încercat să-și pună jucătorii cu mâna pe teren. De multe ori s-a întors către bancă, gesticulând dezamăgit, dar a avut și momente când arăta satisfăcut. Mai ales la faza golului lui Louis Munteanu!

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Aioani – Gafeur. După o primă repriză în care a fost exact în joc, a urmat gafa decisivă din primele secunde ale părții secunde. și Kvilitaia a deschis scorul. Și-a anulat astfel intervenția „unu la unu” la Zivzivadze, la faza din minutul 25.

Coubiș – Forță. A dovedit tupeu din primele minute. Nu s-a grăbit să scape de minge, a căutat pasa utilă, colegul liber. A comis-o însă în minutul 43, când o diagonală scurtă pentru Ghiță a pus Georgia pe o contră periculoasă.

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Drăgușin – Atent. A încercat să acopere mingile aruncate uneori în spatele lui Coubiș și Ghiță. Zivzivadze l-a pierdut pe drum în minutul 25, dar jucătorul lui Tottenham a fost salvat de Aioani. Drăgușin a avut o intervenție cât un gol, în minutul 45, când Chakvetadze a scăpat singur în careul nostru.

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Ghiță – Nehotărât. Jucătorul lui Hannover, obișnuit să joace în sistemul cu 3 stoperi din Germania, a vrut mai mult să nu greșească decât să iasă în evidență. Depășit prea ușor la prima mare ocazie a georgienilor, în minutul 23, când a pierdut duelul aerian.

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Borza – Haotic. Avea Cosmin Olăroiu o vorbă: nu e nici cal, nici măgar. Andrei Borza nu a fost nici jucător de bandă, nici fundaș stânga contra Georgiei. La debutul în națională, a fost jucătorul la care a țipat de multe ori să se replieze când pierdeam posesia, pentru că pur și simplu… uita!

Răzvan Marin vrea să fie „8”, Moruțan învață acum să joace fundaș dreapta, Screciu – punct fix!

Răzvan Marin – Modest. Este unul dintre jucătorii cheie cu care Hagi începe echipa pe tablă, dar nu a fost și la acest amical de la Tbilisi. A încercat de multe ori să fie un fel de „8”, driblând riscant, cum s-a întâmplat în minutul 27 când a pus adversarul pe un contraatac foarte periculos. Schimbat la pauză cu Cicâldău.

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Screciu – Creier. Prea altruist în unele faze, atent mai mult să nu se calce pe picioare cu Răzvan Marin. A prins „prim-planul” în minutul 31, când a fost lovit în cap de un adversar. Recuperare bună în min. 41, dar imediat face fault de „galben”. Moment de grație în minutul 54, când „acolada” aruncată peste defensiva Georgiei aduce golul de 1-1 al lui Louis Munteanu.

Moruțan – Rătăcit. Concentrat mai des să vină aproape de Coubiș la acțiunile oaspeților, să fie fundașul dreapta în faza defensivă gândită de Hagi. Multă lume s-a întrebat de ce Hagi a început cu el, mai ales că vine după o primăvară „rece” la Rapid. Moruțan nu a reușit să dezlege enigma titularizării.

Florinel Coman nu e vârful de careu pe care-l caută Hagi, Ianis încă se… „caută”

Ianis Hagi – Șters. Nu a putut profita de gafa lui Mamardașvili din minutul 19, lobul său fiind prea scurt. L-a supărat în destule rânduri pe , care nu acceptă ca Ianis să paseze înapoi! Putea fi decisiv în minutul 40, obținând schimbarea de direcție ce se așteaptă de la el, dar a fost faultat.

Mihăilă – Vitezist. A intrat decis să mănânce jar, dar s-a liniștit pe parcurs. A expediat primul nostru șut, în minutul 4, dar apoi s-a stins treptat. A mai avut la dispoziție după pauză încă un sfert de oră, dar nu i-a prea ieșit. I s-a observat epuizarea fizică la o pasă mai sănătoasă a lui Eissat, la scurt timp lăsându-i locul lui Baiaram.

Coman – Bătăios. Nu este acea soluție de număr 9 pe care o caută Hagi, poate pentru că Gică a rămas cu impresia a ceea ce făcea Florinel la 12 ani. S-a văzut lipsa de ritm la faza din minutul 17, când a făcut o mișcare în plus în dribling în loc să tragă la poartă. S-a păcălit la faza din minutul 34, șutând aiurea o minge de contraatac după ce a crezut că arbitrul a fluierat fault!

Patru schimbări la pauză pentru Hagi, încă 4 în minutul 63. Debuturi și pentru Hindrich, Matei Ilie și David Matei

Eissat – Puternic (intrat în minutul 46 în locul lui Borza). A dat mai multă siguranță și forță flancului stâng al României. El este de fapt jucătorul pe care Hagi îl pregătește pentru aceste post, existând varianta să joace înaintea lui Borza.

Dobre – Stingher (intrat la pauză în locul lui Moruțan). Nu s-a simțit în largul lui cu ceea ce i-a cerut selecționerul pe fază defensivă, dar a încercat să fie activ și implicat, cerând mereu pase de la colegi. Nu e din filmul acela în care se apără cu mijlocașul stânga advers.

Cicâldău – Metronom (intrat la pauză în locul lui Răzvan Marin). Mult mai atent la joc decât jucătorul lui AEK, încercând să asigure echilibrul liniei de mijloc. A bătut bine o lovitură liberă în minutul 80.

Louis Munteanu – Killer (intrat la pauză în locul lui Florinel Coman). S-a simțit imediat calitatea nouarului pe teren, golgheterul marcând cu o execuție caracteristică la puțin timp după ce Georgia intrase în avantaj. A mai avut și alte faze bune, dovedind o formă fizică de care unii dintre noi uitaseră.

Hindrich (intrat în minutul 63 în locul lui Aioani) – a avut un debut fără emoții. Poate mai puțin șutul din prelungiri… Matei Ilie (intrat în minutul 63 în locul lui Coubiș) – poate fi o soluție pentru sistemul cu 3 stoperi, dar în acest moment nu poate scoate pe nimeni din schemă. Băluță (intrat în minutul 63 în locul lui Ianis Hagi) – s-a simțit ok pe teren, mai ales că avea în jurul lui mulți colegi de la Craiova.

Baiaram (intrat în minutul 63 în locul lui Mihăilă) – deși a jucat aproape o jumătate de oră, nu a reușit ce-și dorește. Mai are timp! David Matei (intrat în minutul 71 în locul lui Screciu) – este un jucător pe care sigur Hagi îl va chema și la acțiunile următoare. Tbilisi a fost doar începutul. Sorescu (intrat în minutul 78 în locul lui Ghiță) – a jucat cel mai puțin dintre toți tricolorii, dar și așa a avut timp să fie pus în… fund de un adversar!