Cristi Coste scrie de pe Arc după Dinamo – FCSB 1-2, barajul de Europa: Ofri Arad, euro-dar de la Dumnezeu pentru Gigi Becali!

1. Ce poate fi mai frumos pentru fotbalul românesc decât un Derby de România, , ca ultim meci al sezonului! Chiar dacă e vorba de a câștiga un loc pentru preliminariile Conference League (apropo, ce-i aia conferință, nu-i așa?), un meci între cele două mari rivale naște mari pasiuni oricând. Iar ca să fie tacâmul complet, să spunem că ultimul loc de Europa și l-au disputat echipele clasate pe locurile 4 și 8 la finalul SuperLigii. Curat corect, coane, nu-i așa?

Dinamo – FCSB, derby-ul deschis de golul lui Dawa când PCH se pregătea să intre în tribune

2. Ce poate fi mai trist pentru Dinamo și FCSB decât să înceapă derby-ul fără atacanții de careu. Pușcaș nu a putut fi recuperat, încercându-se rocamboleasca aducere de la nunta de la Cluj a lui , astfel că Zeljko Kopic a trebuit să refacă aproape tot ce a lucrat zilele trecute. Și asta chiar s-a văzut pe teren. De partea cealaltă, FCSB l-a pierdut de mult pe golgheterul Daniel Bârligea, astfel că ajungem să avem un duel Musi – Cisotti ca atacanți falși.

3. Ce poate fi mai frustrant pentru Dinamo decât să ia gol de la Dawa exact când PCH, care a boicotat primele 10 minute, se pregătea să intre în stadion. E decizia ultrașilor, dar jucătorii lui Dinamo aveau nevoie de peluză din prima secundă în arenă! Iar frustrarea și-a găsit casă și la tribuna zero, unde fanii dinamoviști , suporter al FCSB, care s-a bucurat la gol! Rareș și mama lui au fost nevoiți să părăsească locurile de pe bilet și să meargă în peluza lui Mustață.

Tavi Popescu, de la „messianica” din meciul cu Botoșani, la „slabul” scos la pauză cu Dinamo

4. Ce poate fi mai umilitor pentru Tavi Popescu decât să marchezi bijuteria aceea de gol cu Botoșaniul, să califici FCSB în finala barajului și apoi să fii scos la pauza meciului de pe Arc! Putea deveni protagonist și cu Dinamo, dar a trimis o „dronă” în minutul 40 pe terenul de atletism… A intrat Lixandru în locul lui, Tănase a urcat vârf, iar Cisotti a rămas în banda stângă.

5. Ce poate fi mai enervant pentru Musi decât să te dea la o parte, ca pe-un țânc, Dawa la faza din minutul 39. A fost un corp la corp în care jucătorul lui Dinamo părea să nu înțeleagă ce are cu el omul cu care a împărțit vestiarul din Berceni până vara trecută. Ceva mai echilibrat a fost duelul dintre bulgarul Milanov și muntenegreanul Risto Radunovic, primul părăsind terenul când nu a mai putut alerga.

Ofri Arad decide calificarea FCSB în preliminariile Conference League

6. Ce poate fi mai motivant pentru un jucător ca și Karamoko, care nu știa dacă poate prinde banca, dar care marchează golul de 1-1 la 8 minute după ce Kopic îl aruncă în teren în disperare de cauză! Karamoko, așa cum spuneau și oficialii, „ar putea să ajute” câteva minute… Era minutul 73 și Dinamo în obraji după ce nu avusese nicio ocazie de gol în partea secundă!

7. Ce poate fi mai frumos pentru fotbalul românesc decât un Derby de România, Dinamo – FCSB, ca ultim meci al sezonului, decis în minutul 107, imediat după începerea celei de-a doua reprize de prelungiri! Ofri Arad, omul blamat de patronul Gigi Becali de când a aterizat la București, a fructificat cu clasă assist-ul căpitanului Florin Tănase.

FCSB continuă seria europeană, ducând la 24 de ani de prezențe consecutive recordul clubului. FCSB, cu Baciu pe bancă, a câștigat barajul pentru că a dovedit mai multă experiență, dar în principal valoare. Dar și pentru că a avut, la ora duelului, mai puțini „răniți” decât eternul rival. Dinamo rămâne, la final de sezon, cu frustrarea unei ipotetice lupte la titlu, terminată pe locul 4, și ratând Europa în fața echipei de pe locul 8!