Cristi Coste scrie despre decepțiile Man, Stanciu, CFR și FCSB: Toamna crizei noastre

Ceea ce așteptam să fie un foc de artificii în a doua jumătate a anului s-a transformat într-o decepție (aproape) totală. Naționala României și-a închis practic drumul spre calificarea în preliminariile mondiale, campioana FCSB și vicecampioana CFR Cluj „fug” cât pot de locurile de baraj din SuperLigă, stranierii noștri sunt la rubrica „așa, nu!”. Singurele excepții de la criza pe care o traversează fotbalul românesc (pentru că este o criză dacă privim oglinda) sunt calificările în grupele europene pentru și FCSB. Dar în privința roș-albaștrilor ar mai fi ceva virgule, pentru că traseu mai accesibil ca sezonul acesta spre potul de zeci de milioane de euro nu a prins Gigi Becali de când a intrat în fotbal.

Naționala lui Lucescu bate doar San Marino și, uneori, Cipru!

Aveam nevoie de trei puncte în Cipru pentru a mai face calcule în această grupă în care am pornit la drum bătuți acasă de Bosnia. Eșecul de neprezentare din amicalul cu Canada nu a folosit la nimic. Doar prin faptul că am intrat în istoria nord-americanilor ca fiind prima țară europeană pe care au bătut-o pe terenul ei. Mircea Lucescu a mers , a apelat la orgoliu, iar orgoliul a durat doar 20 de minute. Am scăpat nebătuți din Cipru!

Este și neinspirația selecționerului în unele momente, dar în primul rând este vorba despre lipsa de atitudine și de formă a majorității tricolorilor. E posibil ca turneul final din Germania, de vara trecută, să ne fii păcălit. Poate „actualii” ar trebui lăsați să trăiască toată viața doar din meciul cu Ucraina, iar „flămânzii” să fie chemați pentru schimbul de ștafetă. Am bătut doar San Marino anul ăsta și o dată Cipru… Ăsta e tabloul înaintea meciului cu Austria de la București.

FCSB e în Europa League, după eșecuri în Andorra și Macedonia

Campioana FCSB a jucat cartea paradoxului în primele două luni ale sezonului. A ratat marele pot al grupei unice de Champions, pentru că atunci cînd ai un traseu pe care scrie Inter D’Escaldes, Shkendija, Qarabaq și Ferencvaros, TREBUIE să ajungi alături de Barcelona, Real Madrid sau Bayern Munchen.

Dacă lunile iulie și august prindeau FCSB în forma din primăvară, Gigi Becali nu mai cerea acum să fie lăsat să se pregătească de Champions League, chiar se pregătea. FCSB își îndeplinește parțial obiectivul european, joacă iar grupă de Europa League, dar gustul nerealizării rămâne. Mai ales după eșec în Andorra și dublu „impact” cu campioana Macedoniei. Criza de formă a FCSB și-a pus amprenta pe SuperLiga, unde se numără distanța de puncte până la locul 6, ultimul de play-off…

CFR Cluj, cronica unei căderi neanunțate

Vicecampioana CFR Cluj s-a făcut țăndări în doar câteva săptămâni. Este afară din Europa, după un eșec epocal în Suedia, 2-7 cu Hacken! A fost momentul în care , neputând să accepte cel mai dur și rușinos eșec al carierei sale. a trăit-o în această perioadă a pus la pământ și CFR-ul, și pe golgeterul ultimei ediții de SuperLiga.

Patronul Varga a trecut la măsuri de criză, a „curățat” vestiarul de cei considerați inutili, dar a jucat totul ca la ruletă. S-au adus nume de Premier League, gen Kurt Zouma sau Slimani, dar salariile lor fac Gruia să tremure la fiecare 15 ale lunii. nu pare omul care să repare căderea, iar remiza de pe terenul lui Metaloglobus a fost picătura care a umplut paharul. Chiar și play-off-ul pare departe acum de CFR Cluj.

Man și Stanciu „înoată” în mediocritate

Dacă am început cu naționala, terminăm tot cu ea. Toți sar la gâtul lui Lucescu. Uităm însă de băieții care intră pe teren și au 2-0 în Cipru, dar nu le e suficient… Dennis Man, cel mai bun jucător român în 2024, este definiția crizei fotbalului românesc din această toamnă. Faza din care Cipru face 2-2 este matricea actualului Dennis Man. Nici acum nu înțeleg cum și de ce l-a transferat PSV Eindhoven.

Apoi, căpitanul. Nicolae Stanciu este fără realizări de peste un an. De la „perla Ucraina”. Am fi așteptat ca pasul în Serie A, la Genoa, să însemne încununarea carierei. Și profesional, și ca valoare. Cheia e la el.

Două vorbe despre excepția numită Universitatea Craiova. Liderul Mirel Rădoi, calificat și în grupele Conference League, este povestea frumoasă a toamnei. Oltenii ar scrie „a sezonului”. Doar de ei depinde.