Cristi Coste scrie despre marea surpriză de la FCSB a lui Mircea Lucescu: de ce l-a convocat pe David Miculescu pentru dubla cu Kosovo și Cipru

Ultima dublă a naționalei în grupa de Liga Națiunilor s-a compus din meciurile de pe teren propriu cu Kosovo și cu Cipru. După 4 victorii din 4 partide, România lui Mircea Lucescu are target-ul setat pe tragerea la sorți pentru preliminariile Mondialului de peste doi ani, din SUA, Canada și Mexic.

De ce l-a convocat Mircea Lucescu pe David Miculescu la națională. Panduru îl ia la mișto, indirect, pe selecționer

jucătorul de 23 de ani al campioanei FCSB. ci prezența lui Miculescu printre ei.

Ce caută la lot un jucător fără cifre, cum ar spune Basarab Panduru? actualului partener de platou de la Prima cu argumentul major: „Dacă nici Lucescu nu știe fotbal, atunci cine?”. Se simte și ușoara ironie la adresa lui Pandi, dar asul din mâneca lui Stoica este chiar As.

Modul de lucru al lui Mircea Lucescu

Ca să înțelegem mai bine opțiunile lui Mircea Lucescu (să le înțelegem, pentru că sunt mai greu de contestat la valoarea lui „Il Luce”), ar trebui să cunoaștem modul de lucru din spatele ușilor închise. Colaboratorii selecționerului dezvăluie secretomania la care de multe ori apelează Lucescu. Acesta încearcă mereu să nu-și pună pe tavă opțiunile de selecție în discuțiile pe care le poartă cu cei din staff sau cu cei din preajma echipei naționale.

Este, dacă vreți, modul său de lucru de ani de zile. Cu paranteza că munca de selecționer este foarte diferită de cea de antrenor la echipele de club, unde ai jucătorii sub observație zi de zi. Ca selecționer, Lucescu observă, iar notițele sunt „doar ale lui”, cum spun apropiații. Pune multe întrebări despre fotbaliștii care i se par convocabili, dar nu percutează atunci când și el este întrebat dacă e pregătit să-i cheme pe respectivii.

Paradoxul opiniilor publice în cazurile Bîrligea și Matei Ilie

Ba mai mult, în ultimul timp, deranjat că presa îi dezvăluie de foarte multe ori selecția și formulele tehnico-tactice pe care le pregătește, a devenit mult mai secretos. A trecut în extrema cealaltă. Întrebat fiind despre un jucător dacă îi place, „Luce” strâmbă din nas, iar acesta devine, paradoxal, un semn că respectivul este pe lista selecționerului!

Ultimele două exemple, despre care FANATIK a scris și care se regăsesc la lotul din noiembrie, sunt foștii colegi de la CFR Cluj, Daniel Bîrligea și Matei Ilie, primul ajuns acum golgeterul FCSB-ului. „Luce” nu s-a arătat entuziasmat de niciunul în declarațiile publice, dar i-a convocat pe ambii. Adică mergând tocmai pe principiul jucătorului tânăr căruia nea Mircea i-a plăcut mereu să-i dea aripi să zboare cât de repede se poate.

Cifrele europene ale lui David Miculescu

Și ne întoarcem la marea surpriză a convocării lui David Miculescu la națională. Vorbim despre un jucător care a cochetat cu naționala de tineret, unde a marcat 2 goluri în 12 partide. Strict în această toamnă, Miculescu nu are cifre interne de convocare la lot, dar are cifre europene și formă în creștere. Iar acesta este aspectul pe care Lucescu l-a căutat la fostul jucător de la UTA. Într-adevăr, Miculescu a marcat un singur gol în primele 14 meciuri de SuperLiga, chiar recent pe „Oblemenco” din Craiova.

Dar Miculescu are 4 reușite europene, plus prestații bune spre foarte bune în preliminariile Champions, plus preliminariile și grupa de Europa League. Mircea Lucescu l-a văzut la lucru, nu doar că a adunat date despre el. Selecționerul a urmărit de pe „Toumba” repriza secundă de luptă pe care Miculescu a făcut-o când a intrat la pauză în PAOK – FCSB 0-1. Selecționerul a fost pe „Arenă” la FCSB – Midtjylland 2-0 și a văzut 90 de minute intense ale mijlocașului ofensiv al campioanei. Ultimul chiar este genul de meci pentru care Miculescu s-a apucat de fotbal.

„Luce” caută în Miculescu dublura lui Dennis Man

Mircea Lucescu a întins acum mâna jucătorului de 23 de ani. Și pentru că este tânăr și în formă, dar mai ales pentru că selecționerul are un plan. El caută formula naționalei pentru preliminariile mondiale.

Iar în acest plan ar putea fi inclus și David Miculescu. De ce? Pentru că Mircea Lucescu este în căutarea dublurii lui Dennis Man ca mijlocaș dreapta. Și s-a oprit la mijlocașul pe care Gigi Becali a plătit 1,7 milioane de euro. E „ochiul” lui Lucescu și e greu de contestat.