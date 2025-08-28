Cristi Coste scrie din Bănie despre 5 momente care au decis Craiova – Bașakșehir 3-1: ce frumoasă e bucuria la olteni!

Universitatea Craiova a jucat cu calificarea pe masă în returul de pe „Oblemenco” după victoria de la Istanbul, 2-1 cu Bașakșehir. Atingerea fazei grupelor în Conference League a fost obiectivul clar al trupei lui Mirel Rădoi din primul minut al meciului de la Sarajevo.

ADVERTISEMENT

Craiova – Bașakșehir, reacție de 120 de secunde după deschiderea rapidă de scor. Cicâldău dă tonul la adrenalină

Partida din Bănie a debutat cu o dominare surprinzătoare a oaspeților, care pur și simplu nu i-au lăsat pe olteni să iasă din propria jumătate. Consecința s-a văzut pe tabelă în minutul 6 și 13 secunde, . Atacantul german de 30 de ani este unul dintre atuurile turcilor, fiind omul care a contribuit decisiv, sezonul trecut, cu 22 de goluri la promovarea în vară a lui Hamburg în Bundesliga.

Vestea bună pentru olteni este că golul lui Bașakșehir i-a trezit la viață. Nu au trecut mai mult de 120 de secunde și fostul „turc” Cicâldău aduce egalarea și bagă adrenalină pe vena Băniei. A fost o fază construită de Bancu, în formă foarte bună, și finalizată „la scurt”. Nu a fost doar egalarea din minutul 9, au urmat ratările lui Baiaram (13) și Bancu (19). Craiova respiră!

ADVERTISEMENT

Strategia Baiaram a fost asul din mâneca lui Mirel Rădoi. Gol de vârf autentic după pasa neobositului Bancu

Și nu doar că respiră, dar trece în avantaj. Ștefan Baiaram, marea surpriză a lui Mirel Rădoi pentru returul cu turcii! A fost pur și simplu „ascuns” de olteni cu două zile înainte de meci… La conferința de presă de miercuri, tehnicianul a vorbit despre . El nu a efectuat nici antrenamentul oficial de la bază, fiind prezent doar în sala de forță.

În ziua meciului, informațiile despre șansele ca vedeta Craiovei să fie seara pe teren nu înregistrau vreo schimbare. Tăcerea devenea dubioasă. Cele mai multe întrebări și le puneau însă Cagdaș Atan și cei din staff-ul lui. Răspunsul l-au primit cu 2 ore înaintea întâlnirii: Baiaram, titular! Strategia oltenilor a dat roade cu golul de 2-1 al lui Ștefan!

ADVERTISEMENT

Spartanii din vestiarul „alb-albastru” s-au „reîncărnat” în cei 28.000 de olteni de pe „Oblemenco”: toți pentru echipă, nimeni pentru selfie-uri!

Poate mai mult decât la alte meciuri de acasă ale Craiovei, de această dată fanii olteni au fost mai prezenți ca niciodată. Nu doar fizic, dar și la modul de a-și încuraja echipa în fiecare moment. A fost parcă o liniște nefirească la începutul cu gol al turcilor, dar apoi nebunia s-a dezlănțuit.

ADVERTISEMENT

Montați poate și de imaginile cu „Spartanii” pe care Mirel Rădoi le-a pus în vestiarul „alb-albastru” înainte de ieșirea pe gazon, cei peste 28.000 de olteni s-au transformat chiar ei în „Spartani”. din dimineața partidei și-a atins ținta: lumea a venit la stadion să fie lângă echipă, nu să se distreze cu selfie-uri!

Hărțuirea în „haită” și schemele de la cornere, două dintre tacticile care i-au ieșit lui Rădoi

Având dublu avantaj după prima repriză de la Craiova, și-a capacitat elevii să joace atent și să pună în practică tot ce au pregătit. Astfel că oltenii i-au lăsat pe turci să aibă inițiativa și i-au hărțuit cât au putut. Semnificativă este faza din minutul 68 când „albaștrii” au mers în presing agresiv până la linia de poartă a oaspeților și au scos cornerul.

ADVERTISEMENT

Iar apropo de loviturile de colț, și aici Rădoi și-a făcut temele surprinzându-și adversarul. Înainte de executare, jucătorii Craiovei stăteau în afara cadrului porții, aproape de bare, venind pe 6 metri pentru a plasa lovituri de cap sau șuturi spre buturile celor de la Bașakșehir.

Schimbările lui Cagdaș Atan nu au produs nimic, ale lui Mirel au adus golul de 3-1 și furia turcilor umiliți!

Tactica Universității a funcționat perfect pentru acest retur. Exceptând începutul greoi, turcii nu au contat în această dublă. Nici schimbările lui Cagdan Atan nu au adus nimic, pentru că românii au făcut demonstrație de forță și de valoare.

Rădoi a plusat și cu golul de 3-1 al lui Nsimba, introdus pentru standing ovations la Baiaram. Turcii nu au suportat umilința, au luat roșu, au sărit la bătaie! De fapt ce ne mai interesează de ei. merge meritat în grupa de Conference League, Craiova trăiește momentul magic. Îl merită! Ce frumoasă e bucuria la olteni!