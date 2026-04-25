Sport

Cristi Coste scrie din Gruia după CFR Cluj – U Cluj 1-0: Cordea spune că titlul se joacă în trei!

CFR Cluj și U Cluj au deschis returul play-off-ului din SuperLiga cu meciul din Gruia. Daniel Pancu a câștigat a doua oară în fața lui Bergodi și CFR face calcule de titlu, în timp ce U a obosit.
Cristi Coste
25.04.2026 | 22:49
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Jucătorii CFR-ului au sărbătorit alături de fani după victoria „scurtă” în derby-ul cu U Cluj. Foto: FANATIK
ADVERTISEMENT

Moment istoric pentru cele două formații ale Clujului. Cu 5 etape înainte de final, se poate spune că ambele echipe se bat pentru titlu. Cel puțin la primul fluier al lui Szabolcs Kovacs, când CFR este la 5 puncte de cele două Universități, Craiova și Cluj. După ce Bergodi și Pancu și-au împărțit victoriile de la venirea lui Daniel, acum era momentul deciziei sezonului pentru cei doi rivali din oraș.

CFR Cluj – U Cluj, derby-ul cu răspunsuri despre Europa. Ghinionul Lukic!

1. Având în vedere că U Cluj și Craiova se vor întâlni în finala Cupei României, după semifinalele de zilele trecute, miza derby-ului din Gruia a devenit și mai europeană. E foarte posibil ca ambele formații ale Clujului să prindă locuri de cupe europene, scăpând inclusiv de barajul cu câștigătoarea din play-out. Depărtarea celor două de locul 4 a fost o miză importantă a meciului.

ADVERTISEMENT

2. După ce s-a vorbit atât de mult despre norocul care s-a lipit ca marca de scrisoare de U în turul play-off-ului, iată că partea a doua a turneului de titlu începe cu ghinion pentru Bergodi. Oaspeții din Gruia l-au pierdut pe golgeterul Lukic înainte de start, acesta acuzând dureri la spate și fiind înlocuit în primul 11 de Gheorghiță. Prima frână a lui U în fața „frânarilor”.

Și s-a văzut în prima repriză, când trupa lui Bergodi a arătat ca o formație de pluton venită să ciupească un punct. A fost nevoie ca italianul să redeseneze echipa la pauză, înlocuind „underul” și dându-i lui Gheorghiță poziția corectă și lui Atanas Trică locul vârfului de careu.

ADVERTISEMENT
Când vedetele Korenica, Macalou sau Mendy nu ajung la meci, ajungi să remarci „căciulița” roz a lui Camora

3. Daniel Pancu a dorit să sufoce din start formația adversă, comandând un presing sus, cu recuperare rapidă a mingilor și verticalizare spre Alibek sau Biliboc. Nu a ieșit nimic pe tabelă și nici ocazii, astfel că după sfertul academic derby-ul s-a liniștit. Parcă veniseră ambele formații la meci să nu piardă, nu să câștige. Asta și pentru că destule vedete și-au trimis doar CV-urile la stadion.

ADVERTISEMENT
Korenica pare cu gândul la transferul ratat lângă Louis Munteanu, Macalou traversează perioada aceea „fără cifre”, Biliboc a făcut mai multe tacklinguri și recuperări decât driblinguri, Mendy a fost invizibil. În condițiile astea, e greu să se marcheze într-un meci cu mai multă tensiune decât fotbal. Așa a ajuns căciulița roz a lui Camora „fază” importantă, după ce Gheorghiță i-a spart capul! Cadou „de neuitat” pentru meciul 450 în tricoul CFR-ului!

ADVERTISEMENT

CFR Cluj vine la două puncte de U Cluj și de Craiova și conturează tripleta care are șanse mari să meargă direct în Europa

4. Bergodi și Pancu realizează după o oră de joc că, vorba lui Cârțu, nu are „cine să facă gol” și mută dublu. Intră Cordea și Zahovic la CFR, Nistor și Stanojev la U. Echilibrul e rupt de o fază care nu anunța nimic. Camora își ia inima-n dinți și șutează de la 25 de metri, mingea îl lovește pe Mikanovic în mână și Cordea transformă penalty-ul venit de nicăieri. 1-0 CFR, minutul 70!

5. Ce a vrut să facă Szabolcs Kovacs în minutul 78? După faultul la Nistor, centralul a plecat cu mâna la buzunar spre Muhar pentru a-i arăta al doilea galben, care însemna eliminare, dar s-a oprit brusc! Și-a amintit probabil că Muhar mai avea unul. Mijlocașul CFR-ului a scăpat și peste un minut a și fost înlocuit de Pancu cu Djokovic! În multe momente ale derby-ului, Szabolcs a fost mai mult fratele lui Istvan decât arbitrul purtător de ecuson FIFA!

ADVERTISEMENT

CFR Cluj câștigă derby-ul și vine la două puncte de U Cluj și de U Craiova, înainte ca oltenii să joace la Mioveni. Este rezultatul care, la ora asta, avantajează Craiova și CFR, dar care ne și indică faptul că toate cele 3 echipe s-ar putea califica direct în Europa pentru sezonul următor. După 4 victorii consecutive în play-off, Bergodi pierde două la rând, ultimul eșec purtând ștampila Cordea… Așa, ca o constatare!

 

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Ceartă uluitoare între Țiriac și Halep: 'Simona, să nu te mai văd!' /...
iamsport.ro
Ceartă uluitoare între Țiriac și Halep: 'Simona, să nu te mai văd!' / 'De ce îmi vorbești așa?!'. Motivul incredibil de la care ar fi plecat totul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!