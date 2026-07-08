Cristi Coste scrie după Vitebsk – Universitatea Craiova: Oltenia 4X4, în drumul spre Ligă!

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Universitatea Craiova și-a respectat statutul de favorită și a tratat ca o echipă mare debutul în preliminariile Ligii Campionilor. Campioana României a câștigat prima manșă a dublei cu ML Vitebsk, la Mezokovesd, și practic este în faza următoare a competiției unde așteaptă câștigătoarea dintre Levski Sofia și Borac Banja Luka.

ML Vitebsk – Universitatea Craiova, un meci în care forța ofensivă a oltenilor și-a spus cuvântul din primul minut

1. Ștefan Baiaram a decis să înceapă sezonul cu varianta sa de acum un an, când a făcut furori până ce a venit oferta de la Bașakșehir. Sub privirile lui , decarul Universității Craiova a deschis stagiunea de super-goluri cu o execuție marcă înregistrată, la doar 4 minute de la primul fluier al arbitrului bosniac. Baiaram nu s-a dat la o parte nici de la munca de jos, a venit și în defensivă, dar a mai avut accese de supărare inutilă, pentru care a fost certat imediat de pe bancă.

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2. Un alt atu important al Craiovei în acest prim meci oficial a fost Assad El Hamlawi. Palestinianul a marcat de două ori, chiar dacă unii ar strâmba din nas că ambele reușite au fost din penalty. Până la urmă și lui Messi îi este greu să marcheze de la 11 metri și o face mai bine din afara careului mare… Assad are deja 7 goluri în cupele europene pentru Universitatea Craiova, egalându-l pe legendarul Ilie Balaci. La aceeași cifră a ajuns și , cu câteva minute înaintea jucătorului palestinian!

Anzor Mekvabișvili, discuție cu Filipe Coelho la schimbare: „No risk!”

3. Absența lui Vladimir , unul din primii jucători pe care Coelho îi pune pe tablă când face primul 11, nu s-a simțit. Înlocuitorul său, Stevanovic a jucat exact, atent și nu a dat emoții colegilor. Emoții au venit la un moment dat din partea lui Adi Rus, care a fost superficial la mijlocul terenului, a pierdut o minge și i-a pus pe adversari pe o contră periculoasă. Per total, defensiva Craiovei nu a avut de suferit, pentru că nici adversarul nu a fost vreun bau-bau.

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4. Anzor Mekvabișvili este metronomul de la mijlocul terenului pentru echipa campioană. A dat tonul și de această dată, ajutat și de Cicâldău, dar a acuzat mici probleme medicale la începutul reprizei secunde. Filipe Coelho nu a dorit să riște nimic, acesta fiind și motivul pentru care l-a înlocuit. „Anzor, no risk!”, i-a zis portughezul mijlocașului georgian. I-a arătat coapsa, moment în care Anzor a înțeles, a dat mâna cu și s-a așezat pe bancă.

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Oleksandr Romanciuk, gest fără dubii înainte de meci. Apoi a ieșit cu tifonul în gură!

5. O situație specială a fost cea a ucraineanului Romanciuk, despre care existau informații că va lua o decizie radicală și nu va da mâna cu adversarii din Belarus la momentul dinaintea întâlnirii. Nu s-a întâmplat, Sașa salutându-i pe cei de la Vitebsk. A avut ghinionul loviturii primite la penalty-ul scos, cel de 3-1, i s-a pus un tifon în gură și a jucat cu dureri. A fost înlocuit la mijlocul reprizei secunde, moment în care a fost aplaudat de oltenii din tribună.

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Universitatea Craiova a câștigat fără emoții astfel că returul de la Craiova va fi o simplă formalitate. Diferența de valoare este evidentă, așa că nu e loc de surprize. Coelho a mers cam pe aceeași formulă din sezonul eventului, în primul 11 neregăsindu-se niciuna dintre noile achiziții. Dar până la returul cu Vitebsk, duminică, pe „Oblemenco”, se dă un nou trofeu: Supercupa!