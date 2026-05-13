Cristi Coste scrie „la cald” după finala Cupei, U Cluj – Craiova. Coelho își adjudecă meciul de „neprivit”!

Săptămâna mare pentru fanii celor două Universități, Cluj și Craiova, a început pe Municipalul din Sibiu, cu trofeul Cupei României pus la bătaie. După ce și-au dat „calde” la , gratulându-se reciproc și analizând barometrul presiunii mai mari, cele două formații au trebuit să treacă și la fotbal. Dar pe teren, surpriză!, uneori e mai greu decât în fața microfoanelor.

U Cluj – U Craiova, prima finală în 4 zile pentru cele mai bune formații ale sezonului, nu a fost sold-out la Sibiu!

1. Mult mai bune cele două galerii decât favoriții, cel puțin în primele 45 de minute. Craiova și Clujul au părut două echipe mult mai apăsate de ce le făcea cu ochiul de la marginea terenului decât de reușitele din teren. Parcă formația lui Coelho ceva mai dornică să ajungă la poarta lui Gertmonas, dar asta nu garantează și golul.

2. Craiova a început fără atacant, Etim fiind pierdut mai mereu între cei doi stoperi ai Clujului. Din acest punct de vedere, oltenii au avut ghinion cu accidentarea lui , care nu a prins nici lotul, dar se speră că va fi ok peste patru zile, când se joacă pe „Oblemenco” finala de titlu. De cealaltă parte, Lukic a fost refăcut, dar nu a avut baloane. Linia din spatele lui alerga după… minge sau bloca mereu construcția lentă a Craiovei.

3. S-a anunțat sold-out la Sibiu, a fost și ditamai scandalul pe bilete, dar stadionul nu a fost plin! Cel puțin în partea superioară a peluzei lui U se distingeau clar câteva zeci de locuri libere. Oltenii în schimb, deși unii au intrat în stadion cu întârziere după controlul la sânge al Jandarmeriei, au fost la datorie. Un omagiu (și) pentru marele Oblemenco.

Cristiano Bergodi a schimbat sistemul în minutul 60, Coelho a încercat cu Assad, Anzor și David Matei

4. Bătălia underilor a fost un alt capitol care le-a dat dureri de cap celor doi antrenori. Nici El Sawy la Cluj, nici Băsceanu la Craiova nu au rupt gura târgului. Ba mai mult au fost certați de colegi în mai multe rânduri. El Sawy a terminat meciul în minutul 60, înlocuit de Trică, Bergodi trecând atunci și la o apărare în trei fundași centrali.

5. Unul dintre oamenii de la care se aștepta să facă diferența în această finală a fost Macalou. A fost. Poate cel mai puternic și tehnic jucător de pe teren, Macalou a rămas cu după golul nevalidat din minutul 26. Foarte puțin. A terminat meciul după o oră de joc, înlocuit cu Capradossi.

6. Nici portughezul Coelho nu a fost mulțumit de ce a văzut la ai săi pe teren. Apropo și de mutările adversarului, Coelho a încercat cu El Hamlawi, Mekvabișvili și puștiul David Matei. Au măcinat în gol ambele echipe și după aceste modificări ale antrenorilor. Te întrebai totuși, în minutul 80, de ce rezistă încă decarii pe teren, Nistor și Baiaram, ambii cu prestații mult sub posibilități. Or știi ceva Bergodi și Coelho… Surprinzător sau nu, ambii decari au plecat la odihnă în minutul 83.

Finala U Cluj – U Craiova a avut nevoie inclusiv de „prelungiri” la loviturile de departajare! Iulian Cristea ratează penalty-ul decisiv!

7. Strategia lui Bergodi e dată peste cap destul de repede de accidentarea abia intratului Capradossi. E nevoie de introducerea lui Stanojev și tragerea lui Mikanovic lângă Iulian Cristea, pentru completarea noii triplete defensive. A mai fost o zvâcnire a lui Mekvabișvili, apoi ne-am pregătit de prelungiri. Au fost față în față două formații crispate puse să joace cu trofeul pe masă. Să nu spunem niciunui străin care vede cele 90 de minute că sunt cele mai bune echipe ale sezonului actual…

8. Dacă tot nu au reușit să se depășească la fotbal, finalistele au încercat în prelungiri să schimbe macazul. Rămâne semnificativă faza din ultimele minute ale primei reprize de prelungiri, când meleul din careul Clujului, înaintea unui „corner scurt”, s-a soldat cu „galbene” pentru Teles și Bic.

9. Și s-a ajuns unde era normal să se ajungă la ce s-a jucat. La loteria loviturilor de departajare. Acolo unde nimeni din seria de 5 nu a ratat vreun penalty. 10 din 10! S-a intrat „în prelungiri” și aici. . Craiova câștigă Cupa României cu 6-5 și-și adjudecă prima finală cu U Cluj. Bergodi le luase celor de la U Cupa acum doi ani, cu Sepsi, tot la Sibiu, acum nu a reușit să le-o aducă. Pentru U, continuă blestemul finalelor de Cupă. În schimb Coelho este primul premiant. Dreptul la recurs vine peste 4 zile…