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cu Horia Ivanovici
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Cristi Coste, SHOW cu Mihai Stoica după U Craiova – FCSB 5-0 | MM la Fanatik
FANATIK
20.09.2026 | 19:30
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MM LA FANATIK - 20 SEPTEMBRIE 2026
gsp.ro
FCSB are primul răspuns de la Denis Drăguș!
Antena3 CNN
Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”
Digisport.ro
Primul transfer pe care vrea să-l facă Gigi Becali la FCSB, după umilința de la Craiova: 2.000.000 €
Clever Media
"Prețurile din restaurantele Bulgariei, ca la Viena!", reclamă vicepremierul. Este contrazis însă de industrie
gsp.ro
Emil Grădinescu a desființat principala variantă de antrenor a lui Gigi Becali: „Nu are niciun fel de rezultat”
Libertatea.ro
Armata americană a fost la un pas să atace o navă de luptă a Chinei din cauza unui raport fals generat de un program AI
zf.ro
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
Jurnalul.ro
Facturi uriașe la curent în septembrie 2026. Majorări de până la 30%. Este abia începutul
adevarul.ro
Moscova, lovită de „cel mai mare atac din istorie”: peste 1.100 de drone ucrainene lansate asupra Rusiei în ultima zi a alegerilor
Libertatea.ro
Daniela Zeca, scriitoare: „Când forța potențială a tinerilor din Iran se va organiza, Iranul se va schimba și această lume a fricii o să cadă”
Observatornews.ro
Facultatea care devine tot mai valoroasă în era AI. Programarea nu mai garantează un loc de muncă
as.ro
Milionarul celebru care implora lumea pe stradă să îi dea de mâncare în copilărie: „Unii mă numeau vagabond”
informat.ro
ANALIZĂ „401K-ul românesc”: cum ar putea transforma CIIV pensiile românilor
A apărut noua revistă Fanatik
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84 de pagini de emoții
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