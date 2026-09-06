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cu Horia Ivanovici
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Cristi Coste, show după Dinamo – FCSB 2-1 | Fanatik SuperLiga
FANATIK
06.09.2026 | 17:30
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FANATIK SUPERLIGA - 6 SEPTEMBRIE 2026
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Lovitură de teatru: ”copilul” lui Vladimir Putin a fost interzis!
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Dezastru: Încă o fabrică se închide în România. Toţi cei 450 de angajaţi vor rămâne fără un loc de muncă
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Falsul festival din Jurilovca. Sute de turiști au venit din toată țara după informații de pe internet și răspunsuri greșite generate de ChatGPT
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Povestea doctorului care a transformat nămolul de la Amara într-un medicament celebru: de la manifestația promonarhistă la persecuțiile Securității
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ANALIZĂ China, SUA, Rusia: trei strategii, trei feluri de putere
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