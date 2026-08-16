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cu Horia Ivanovici
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Cristi Coste, show după Rapid – Dinamo 0-1 | Fanatik SuperLiga
FANATIK
16.08.2026 | 17:30
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FANATIK SUPERLIGA - 16 AUGUST 2026
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Mbappe, ținut „ostatic” pe yacht de iubita lui în timp ce Mourinho a început curățenia la Real Madrid
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Digisport.ro
România s-a calificat la Campionatul Mondial din 2027
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Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
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Anamaria a aflat decizia: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari. A făcut show în sala de judecată
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Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
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Horoscop septembrie 2026: Mercur și Venus își schimbă zodia în aceeași zi, iar Luna Plină din Berbec pune capăt lunii cu o decizie majoră
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Vacanță în Delta Dunării, pe ape la niveluri record. Guvernatorul Florin Stăneață: „Se poate ajunge în orice punct de interes”
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„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Observatornews.ro
Vremea se schimbă radical în România. Sunt anunţate vijelii și grindină, iar temperaturile scad cu peste 10°C
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Oraşul din România care rămâne fără fotbal. Echipa intră în faliment, datorii uriaşe!
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RTV.NET
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A apărut noua revistă Fanatik
FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
84 de pagini de emoții
Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
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