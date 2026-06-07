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Cristi Coste, show după România – Ţara Galilor 2-1 | Fanatik SuperLiga
FANATIK
07.06.2026 | 17:30
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FANATIK SUPERLIGA - 7 IUNIE 2026
gsp.ro
Realizatoarea TV nu s-a mai abținut » Mesaj public pentru Guardiola
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Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D și trei muncitori
Digisport.ro
Crescut la academia lui PSG și junior în naționala Franței, a semnat în SuperLigă: "Bine ai venit!"
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România, lipsită de politicii de prevenție privind transmiterea HIV prin drogurile injectate de consumatori VIDEO
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Condiții șocante pentru Iran la Mondial! Ce au decis Statele Unite ale Americii
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Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
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Fresca „Moartea râzând”, de aproape 200 de ani, din Argeș, vandalizată cu sapa. Autorul a explicat gestul: „Biserica nu mai este a Morții, ci a Vieții”
viva.ro
DA, e breaking în România! Anunțul făcut de Traian Băsescu, chiar înainte să se afle NUMELE PREMIERULUI
Jurnalul.ro
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro
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Meseriile viitorului în era AI: un laureat Nobel dezvăluie domeniile care vor domina piața muncii și spre care tinerii trebuie să se îndrepte
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Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
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Medic rezident, găsit mort în baie la Spitalul Floreasca. Intrase în gardă de dimineață
as.ro
Ce se mai ştie de Leni Celnicu, prima soție de care Gică Hagi a divorţat pentru că îi punea miere în cafea. Cum arată acum
Libertatea.ro
Flăcările înghit pădurile radioactive de la Cernobîl, lângă reactorul nuclear, după un atac cu dronă. Autoritățile sunt în alertă maximă
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IT News Review by Control F5 Software: AI-ul ajută istoricii să descifreze documente vechi de secole
RTV.NET
BOMBĂ! Denise Rifai rupe tăcerea despre relația cu Dan Alexa. „Eu sunt necăsătorită, iar el nu era într-o situație care să impună discreție”
A apărut noua revistă Fanatik
FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
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