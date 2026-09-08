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cu Horia Ivanovici
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Cristi Coste, show după U Craiova – U Cluj 4-0 | Fanatik SuperLiga
FANATIK
08.09.2026 | 17:30
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FANATIK SUPERLIGA - 8 SEPTEMBRIE 2026
gsp.ro
„Sucul-minune” a ajuns și în Premier League: de ce a devenit atât de căutată băutura care se găsește și la supermarket
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„Îți cer scuze” nu e corect: Mircea Badea și mama lui, profesoară de limba română, explică formula corectă prin care ne cerem iertare
Digisport.ro
Prima imagine cu Anamaria Prodan, după ce a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
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Le-a eliminat complet din alimentația zilnică și și-a schimbat radical viața: „Știi ce pățeam?”
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Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
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Cu ce se curăță carioca, pixul și cerneala de pe haine. Ai deja soluția în casă
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„O săptămână de concediu pentru fiecare fugar prins, viu sau mort”. Mărturia românului care a scăpat de gloanțele grănicerilor peste Dunăre
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Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat!
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