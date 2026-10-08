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cu Horia Ivanovici
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Cristi Coste, show înainte de CFR Cluj – U Cluj | Fanatik SuperLiga
FANATIK
08.10.2026 | 17:30
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FANATIK SUPERLIGA - 8 OCTOMBRIE 2026
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Șumudică, șocat de ce i s-a întâmplat pe o stradă din Cluj: „Dezgustător! În București nu am pățit așa ceva”
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Trombectomia, procedura medicală care salvează viața pacienților cu AVC, slab remunerată VIDEO
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„Ciuma portocalie”, statuia de 2,6 metri a lui Donald Trump nud, acoperită cu aur de 23 de carate, a fost instalată în Parlamentul European
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Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
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Afaceri pe bani publici, la nivel înalt: 372 de contracte, toate fără licitație, date de primării firmelor înființate de Mircea Abrudean
adevarul.ro
„Tanga” există de mii de ani. Cum arătau cele mai vechi „lenjerii sexy” din istorie
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Un urs s-a zbenguit în sufragerie, după ce a intrat într-o casă din Colorado: „7 ore cu mine”
Observatornews.ro
O fostă regină a frumuseții a murit la 22 de ani, lovită de fulger. Ana îşi pieptăna nepoata în grădină
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Românul celebru a ajuns să trăiască din 5000 de lei, după ce a cheltuit două milioane de euro: N-au fost chiar aşa mulţi
informat.ro
Dosarul Adamescu și umbra fostului șef al spionajului german, August Hanning
A apărut noua revistă Fanatik
FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
84 de pagini de emoții
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