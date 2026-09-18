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cu Horia Ivanovici
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Cristi Coste, show înainte de U Craiova – FCSB | Fanatik SuperLiga
FANATIK
18.09.2026 | 17:30
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FANATIK SUPERLIGA - 18 SEPTEMBRIE 2026
gsp.ro
Fostul antrenor de la FCSB a răbufnit în premieră: „Nu mai voiam să vin la conferință! Patronul suna pe bancă”
Antena3 CNN
Mai nou, pensionarii europeni au descoperit paradisul într-o țară din Balcani: „Totul e mai ieftin aici. Trăiesc ca un rege”
Digisport.ro
FCSB și-a ales noul antrenor
Clever Media
De ce Călin Georgescu nu a avut nimic de spus despre violențele de la protestul ciobanilor
gsp.ro
Disputa dintre Ion Țiriac și Eduard Novak: „Chemați toată presa, nu se poate așa ceva”
zf.ro
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
Libertatea.ro
„Boala” de care nu mai vrea să scape! De 40 de ani trăiește printre albine: „Abia aștept să treacă iarna și să am primele înțepături”
viva.ro
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei
Jurnalul.ro
Familia de la vârful Inspectoratului de Stat în Construcții, implicată în afaceri imobiliare supuse controlului ISC
adevarul.ro
„Am aproape 50 de ani și nu mai găsesc de lucru nici la fast-food”. Reacții la mesajul disperat al unui român concediat din corporație
unica.ro
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
Observatornews.ro
Afacerea cu care speră o familie să dea lovitura. Au investit peste 300.000 € după ani munciţi în străinătate
as.ro
Lovitura primită de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia!
Libertatea.ro
Am luat Bucureștiul la furculiță: de la parizer pane și chifteluțe „ca la bunica” la foie gras și caviar
informat.ro
Ce șanse are Siegfried Mureșan să fie învestit premier
RTV.NET
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
A apărut noua revistă Fanatik
FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
84 de pagini de emoții
Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!
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