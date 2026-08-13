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cu Horia Ivanovici
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Cristi Coste, show înainte de U Craiova – KuPS | Fanatik SuperLiga
FANATIK
13.08.2026 | 17:30
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FANATIK SUPERLIGA - 13 AUGUST 2026
gsp.ro
Dialog spumos între David Popovici și rivalul Egor Kornev: „Vino în Rusia! Eu am Mercedes, tu ai Porsche, o să-ți arăt eu”
Antena3 CNN
Cine au fost, de fapt, soldații germani de sub motocicleta din Dunăre? Plăcuțele de identificare oferă primele indicii care dau fiori
Digisport.ro
Lovitură de teatru în cazul lui Lionel Messi, la 4 zile de la moartea tatălui său! ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
gsp.ro
Campioana europeană la 5.000 m a scăpat de probleme medicale mâncând carne de struț: „Un gust puternic, dar delicioasă”
zf.ro
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
Jurnalul.ro
Oprirea Reactorului 2 de la Cernavodă, însoțită de noroc chior: scade consumul cu exact cât produce unitatea
adevarul.ro
Cine va conduce Rusia după Putin. Istoricul Cosmin Popa: „Un astfel de sistem nu se va baza pe proceduri transparente”
unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Observatornews.ro
Satul de la granița României în care cresc pepeni cât porcii. Un fermier a cultivat un pepene de 84 kilograme
as.ro
Reacţia presei din Rusia după ce David Popovici l-a bătut pe Egor Kornev
informat.ro
Pactul de la Mecca: între descurajarea Iranului, incertitudinea americană și ambiția regională
RTV.NET
Cum arată vila în care stau Valentina Pelinel și Cristi Borcea în Pipera. Casa este imensă, iar camerele sunt suficiente pentru toți cei 9 copii. Este mobilată doar cu obiecte scumpe / GALERIE FOTO
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