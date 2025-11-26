Sport

Cristi Crivu, criticat dur în presa din Italia după Atletico – Inter 2-1. „Liniștea nu există. Multe lucruri rele”. Ce notă a primit

Seară neagră pentru Cristi Chivu la Madrid. Inter, echipa antrenorului român, a fost învinsă în prelungiri de Atletico. Ce notă a primit tehnicianul.
Alex Bodnariu
27.11.2025 | 00:27
Cristi Crivu criticat dur in presa din Italia dupa Atletico Inter 21 Linistea nu exista Multe lucruri rele Ce nota a primit
Cum a reacționat presa din Italia după Atletico - Inter 2-1. Chivu nu a scăpat de critici
Cristi Chivu a suferit primul eşec din UEFA Champions League. Inter a pierdut în prelungiri duelul cu Atletico Madrid din etapa a 5-a. Prestaţia echipei din Milano a fost criticată de presa italiană după jocul din capitala Spaniei.

Înfrângere dramatică suferită de Inter în Champions League. Echipa lui Cristi Chivu a cedat în prelungiri cu Atletico Madrid

Partida de pe stadionul celor de la Atletico a fost una echilibrată, cu ocazii mari de ambele părţi. Spaniolii au punctat primii în minutul 9 prin argentinianul Julian Alvarez, însă Inter a reuşit să restabilească egalitatea după pauză prin Zielinski.

Spaniolii au pus tot mai multă presiune pe finalul jocului şi, până la urmă, au dat lovitura de graţie. Griezmann a centrat impecabil dintr-un corner, iar fundaşul Gimenez s-a înălţat peste fundaşii de la Inter şi a trimis mingea în plasa porţii cu o lovitură de cap.

Ce scrie presa din Italia după înfrângerea suferită de Inter la Madrid. Chivu nu a fost menajat

Presa din Italia a analizat prestaţia echipei lui Cristi Chivu. Jurnaliştii peninsulari au scos în evidenţă neatenţia din finalul jocului şi lipsa de forţă pe faza ofensivă. Jucătorii de la Inter au părut că s-ar fi mulţumit şi cu un punct din confruntarea de la Madrid.

„Chivu a surprins încă din primul minut, schimbând formula testată înainte de plecarea spre Madrid: Bonny a fost titular pentru a-l sprijini pe Lautaro, iar în dreapta a reapărut Carlos Augusto, folosit pe picior invers, cu sarcina clară de a-l provoca pe Ruggeri. Pentru Luis Henrique, încă o dată, o excludere încă de la start. În centru a apărut Akanji, cu Bisseck mutat uşor spre dreapta. Şi Simeone a surprins, alegându-l pe Cardoso pentru zona centrală, alături de Barrios, cu fiul său, Giuliano, pe poziţie de aripă. Sistemul a semănat cu un 4-2-3-1, completat de Baena şi Gallagher în spatele Păianjenului Julian Alvarez.

Simeone, după o partidă în care Atletico a încercat mai degrabă să ţină echilibrul, a căutat lovitura decisivă cu introducerea lui Griezmann şi a uriaşului Sorloth, o forţă aeriană care s-a simţit imediat în careu. Acolo au apărut cele mai mari emoţii pentru Inter, mai ales după ezitările repetate ale lui Akanji pe postul de central. Sommer l-a blocat la limită pe francezul cu numărul 7 şi apoi pe Pubill, însă vibraţia pericolului plutea în aer.

Inter a continuat să producă doar pe stânga, cu aceleaşi combinaţii care uneori deschideau culoare, alteori nu. Însă pentru nerazzurri liniştea nu există, iar lovitura fatală a venit exact atunci când părea că s-au aşezat pe egal: o clipă de întuneric la un corner în minutul 93, un salt al lui Gimenez peste toţi şi o lovitură de cap care i-a adus lui Simeone victoria şi lui Chivu încă o noapte amară. O partidă în care Inter a arătat multe lucruri bune. Şi mai multe lucruri rele. Iar diferenţa s-a văzut pe tabelă” au scris cei de la Gazzetta dello Sport.

Nota primită de Cristi Chivu după Atletico – Inter 2-1

Cristi Chivu a primit nota de trecere după înfrângerea amară suferită la Madrid. Antrenorul român a primit nota 6 în media echipei. Presa din Italia a dat de înţeles că echipa din Milano merita mai mult din jocul cu Atletico.

„Cristian Chivu, 6 – La fel ca în înfrângerile din marile meciuri ale campionatului, Inter ar fi meritat mai mult. Iar de această dată, dacă se poate, eşecul doare şi mai tare prin modul în care a venit, aproape în ultimele secunde ale meciului”, au explicat cei de la TuttoMercato.

