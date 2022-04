Cristi Dănileț, aviz pozitiv din partea deputaților. Ce s-a întâmplat cu restul candidaților pentru posturile de la CCR

Candidații susținuți de partidele politice pentru cele două posturi de la Curtea Constituțională au fost audiați în comisiile juridice din Senat și Camera Deputaților. Printre aceștia se numără și fostul judecător , propunerea USR.

Dănileț a primit un aviz pozitiv

Fostul judecător Cristi Dănileț a fost audiat de membrii comisiei juridice a Camerei Deputaților. El a explicat într-o postare pe pagina sa de Facebook cum a decurs întâlnirea cu parlamentarii.

“Am făcut o prezentare a activităţii mele profesionale: școli absolvite, posturi ocupate la instanțe, la Minsterul Justiției și la CSM.

Am arătat activitatea mea științifică, constând în publicații in revistele de specialitate, proiecte internaționale, sesiuni de comunicare științifică”, a transmis Dănileț.

Acesta a vorbit și despre aspectele care pot fi îmbunătățite în activitatea Curții Constituționale, dar și despre o controversă în mijlocul în căreia s-a aflat atunci când și-a întrebat urmăritorii de pe internet despre pedepsirea pedofililor.

Dănileț a mai ținut să sublinieze faptul că nu a negociat cu conducerea USR pentru a fi propunerea acestora pentru unul dintre posturile de la Curtea Constituțională.

“Nu am negociat nimic politic pentru a fi nominalizat. Acum un an am discutat în ICDE posibilitatea susținerii unor candidaturi la CCR din partea societății civile, iar USR a preluat propunerea. Singura discuție cu mine a fost dacă accept propunerea și am fost de acord”, a mai adăugat Cristi Dănileț.

Ce s-a întâmplat cu restul candidaților audiați?

Astăzi au avut loc audierile pentru pentru care Parlamentul poate face numirile. Astfel, pe lângă Cristi Dănileț, Camera Deputaților a dat un aviz pozitiv și în cazul lui Bogdan Licu, care se bucură de sprijinul PSD și PNL, notează .

În ceea ce privește audierile care au avut loc la comisia juridică a Senatului, cei trei candidați primind la rândul lor avize pozitive.

Pentru acest post USR l-a propus pe avocatul Peter Eckstein-Kovacs, AUR pe Radu Ghidău. În urma negocierilor dintre PNL și PSD, numirea din partea Senatului revine liberalilor, aceștia sprijinind-o pe Iulia Scântei.