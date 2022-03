Cristi Dănileț a făcut partajul de bunuri cu a doua soție. Cum a rămas fără apartament și terenuri judecătorul exclus din magistratură

Judecătorul Cristi Dănileț trece prin momente complicate, atât în viața profesională, cât și în cea personală. Pe 13 decembrie 2021, Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) l-a exclus din magistratură pe Dănileț, care ocupa funcția de judecător la Tribunalul Cluj.

Judecătorul Cristi Dănileț, exclus din magistratură, a fost cercetat disciplinar

Decizia a fost luată de Curtea de Apel Alba-Iulia și poate fi atacată cu recurs. Cristi Dănileț a fost cercetat disciplinar pentru că ar fi postat pe rețelele de socializare câteva clipuri în care apare în posturi casnice. Astfel, judecătorul a fost filmat în timp ce curăță o piscină, iar cu altă ocazie a fost surprins tăind gardul viu al curții sale.

S-a speculat că excluderea lui Cristi Dănileț nu ar avea legătură cu aceste clipuri, care ar constitui doar un pretext. De fapt, magistratul ar fi deranjat sistemul pentru că a contestat în stradă intenția PSD de a modifica legile justiției. , Cristi Dănileț nu iși mai poate exercita profesia, așa că nu mai încasează salariu de la Tribunalul Cluj.

Viața particulară a lui Cristi Dănileț este chiar mai încurcată decât cea de judecător. El a fost însurat cu o femeie care i-a dăruit o fiică, pe Ana Maria. În 2007, aceasta l-a dat în judecată pe Dănileț, motivul fiind majorarea pensiei alimentare. În 2017, chiar fiica lui Dănileț, Ana Maria, l-a dat în judecată pe tatăl ei, la Judecătoria Iași, pentru plata pensiei de întreținere.

Judecătorul Cristi Dănileț s-a plâns că are o situație financiară delicată

“Am o fiică din prima căsătorie, o mândreţe de fată care are 11 ani acuşi şi e artistă, faţă de care am fost obligat în urmă cu un an la plata unei pensii de întreţinere, majorate, în cuantum de 1/6 din salariu (suma variază între 800-1000 lei lunar). Mama ei are venit propriu din activitate profesională”, a recunoscut Dănileț în 2017. Cu aceeași ocazie, el a dezvăluit că a cerut reducerea pensiei de întreținere.

Lucrul acesta nu s-a întâmplat. Mai mult, , din iunie 2021, reiese că îi plătește Anei Maria 1.500 de lei lunar, ceea ce înseamnă că suma a crescut față de cea din 2017, deoarece și veniturile judecătorului au fost indexate. Magistratul și-a refăcut viața după divorțul de prima soție și s-a recăsătorit cu Mirela.

Femeia i-a dăruit o fiică lui Dănileț, Cristina Gabriela, născută în 2009. “Totodată mai am o fiică din cea de-a doua căsătorie, care are 8 ani acuşi, o fată deosebit de inteligentă, aflată acum la Cluj cu mama ei care nu are venituri, aflată şi ea în întreţinerea mea de fapt. Eu tocmai am fost transferat la Oradea, dar familia a rămas la Cluj”, a mărturisit Dănileț într-un mesaj postat pe contul de Facebook, tot în 2017.

El încerca să justifice faptul că situația financiară nu-i permite să-i plătească fiicei din prima căsătorie o pensie de întreținere mai consistentă. Ulterior, Mirela Dănileț s-a angajat ca șef de serviciu Managementul calității la un spital din Cluj-Napoca. Informația reiese din declarația de avere pe care Cristi Dănileț a completat-o în iunie 2020, unde Mirela figura cu un salariu anual de 74.200 lei.

Cristi Dănileț a rămas cu o cotă dintr-un apartament din Vatra Dornei

La acel moment, soții Dănileț dețineau în comun două terenuri intravilane și un apartament la Cluj-Napoca. Conform FANATIK, în declarația de avere din iunie 2021, Dănileț nu a mai completat nimic în dreptul veniturilor soției, ceea ce înseamnă că Mirela și Cristi au divorțat.

Ideea de divorț este întărită și de faptul că Dănileț a menționat, în același document, consultat de FANATIK, că i-a plătit Mirelei 45.000 de euro ca ”împrumut de restituit la 1 octombrie 2021, ca efect al partajului de bunuri”. Partajul înseamnă împărțirea bunurilor comune între soți, moștenitori sau parteneri de afaceri.

Un alt element care indică faptul că soții Dănileț s-au separat este că bunurile imobile menționate în 2020 nu mai fac parte din averea judecătorului. Din declarația de avere a lui Cristi Dănileț, din iunie 2021, au dispărut terenurile și apartamentul din Cluj-Napoca, care au revenit Mirelei după separarea soților. Singurul bun imobiliar al judecătorului a rămas o cotă de 3/8 dintr-un apartament din Vatra Dornei, restul fiind deținut de Elena, mama lui Cristi Dănileț.