Sport

Cristi „Dodel” Tănase s-a apucat de un nou sport și se pregătește de competiție: „Am început să fiu foarte bun”

Cristian Tănase s-a apucat de un nou sport, la câțiva ani distanță după ce a renunțat la fotbal și a pus ghetele în cui. „Dodel” e fericit de alegerea făcută și spune că nu este pentru oricine.
Bogdan Ciutacu, Flaviu Popa
19.08.2026 | 09:26
Cristi Dodel Tanase sa apucat de un nou sport si se pregateste de competitie Am inceput sa fiu foarte bun
EXCLUSIV FANATIK
Cristian Tănase s-a apucat de fotbal tenis și vrea să joace la nivel profesionist. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Ce face, mai exact, Tănase? Joacă fotbal-tenis, un sport cunoscut și îndrăgit românilor. Într-o declarație în exclusivitate pentru FANATIK, Cristi Tănase a anunțat că se antrenează din greu pentru acest sport, pentru că este cu totul și cu totul altceva decât fotbalul.

Cristian Tănase s-a apucat de fotbal-tenis și e foarte bun la acest sport. Vrea să facă performanță în viitor

Da, am jucat și la Vâlcea, am fost și la Giurgiu la un campionat de sală. Merg cu niște băieți și jucăm constant. De 2-3 ani merg de 3-4 ori pe săptămână. Am început să fiu foarte bun și chiar îmi place. E spectaculos și foarte greu. Sunt fotbaliști care vin să joace și nu se pricep deloc. Trebuie să te antrenezi mereu, e foarte tehnic”, a declarat Tănase pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Tănase pare entuziasmat de fotbal-tenis și vrea să pună serios piciorul pentru a-l promova. Se gândește chiar să evolueze în competiții profesioniste în special în Piteștiul natal, acolo unde oamenii par să aibă apetit pentru acest sport.

Mă gândesc să o fac și mai serios și am discutat cu mai multă lume care dorește să promoveze sportul ăsta. La Pitești la mine sunt destui și o să la un campionat în septembrie aici. Dacă se fac turnee și campionate o să mă bag și eu. Am participat la o competiție în sală unde este campionat, dar băieții sunt foarte buni, fac antrenamente în fiecare zi, contracte, sunt profesioniști”, a completat „Dodel” Tănase.

ADVERTISEMENT
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe...
Digi24.ro
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii

Puțină lume știe că printre foștii fotbaliști care au scris istorie în Superliga sau Liga 1 există câțiva care sunt cu adevărat talentați și buni la fotbal-tenis. Cristian Tănase îi reamintește, printre alții, pe Petre Marin, Rică Neaga sau Mirel Rădoi, fotbaliști cunoscuți în propriul anturaj drept jucători foarte tehnici.

ADVERTISEMENT
S-a despărțit după 30 de ani de
Digisport.ro
S-a despărțit după 30 de ani de "cea mai frumoasă femeie de pe planetă" și a urmat o criză fără precedent

„Dodel” Tănase joacă fotbal-tenis la nivel profesionist și a dezvăluit care sunt foștii jucători care se pricep la acest sport

„Săpunaru joacă bine, Ghionea, Mirel Rădoi joacă foarte bine la fileu, Petre Marin, Rică Neaga, Paraschiv, sunt mai mulți. Eu aș mai juca la turnee, la competiții. Îmi place așa mult că aș juca de două ori pe zi. Important e că sunt mulți jucători de valoare în România la acest sport. Îmi place mult cum joacă băiatul ăla, Hațiegan. Trebuie să faci efort mult, să alergi, eu când joc fac fleașcă 2-3 tricouri”, a completat Tănase.

ADVERTISEMENT

Cu toate că sportul practicat mai nou de Tănase este îndrăgit de mulți români, care-l practică de distracție, puțină lume știe că în țara noastră avem chiar și o Federație Română de Fotbal-Tenis și chiar un campionat profesionist. Echipe ca CSM Alexandria, CS Tengo Salonta, CSM Deva, CS Gombos M.A. Târgu Mureș sau CS Comexim R. Lupeni sunt „la modă” în prezent.

Meme Stoica, replică devastatoare pentru „rockerul” Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului. Exclusiv
Fanatik
Meme Stoica, replică devastatoare pentru „rockerul” Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului. Exclusiv
Shakira, show „made in Romania” la finala Campionatului Mondial. Rafaela Pestrițu s-a ocupat...
Fanatik
Shakira, show „made in Romania” la finala Campionatului Mondial. Rafaela Pestrițu s-a ocupat de toate costumele dansatorilor: „M-au sunat cu două săptămâni înainte”
Paige Spiranac, încântată de mesajele pe care le primește. Ce o face, de...
Fanatik
Paige Spiranac, încântată de mesajele pe care le primește. Ce o face, de fapt, fericită pe sportivă
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Mutu l-a atacat în direct pe Naum: 'Începi emisiunile cu «Bună seara, domnule...
iamsport.ro
Mutu l-a atacat în direct pe Naum: 'Începi emisiunile cu «Bună seara, domnule Becali!». Îl suni mereu ca să crească ratingul'. Ce replică i-a dat jurnalistul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!