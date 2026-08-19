Cristi „Dodel” Tănase s-a apucat de un nou sport și se pregătește de competiție: „Am început să fiu foarte bun”

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Ce face, mai exact, Tănase? Joacă fotbal-tenis, un sport cunoscut și îndrăgit românilor. Într-o declarație în exclusivitate pentru FANATIK, Cristi Tănase a anunțat că se antrenează din greu pentru acest sport, pentru că este cu totul și cu totul altceva decât fotbalul.

Cristian Tănase s-a apucat de fotbal-tenis și e foarte bun la acest sport. Vrea să facă performanță în viitor

„Da, am jucat și la Vâlcea, am fost și la Giurgiu la un campionat de sală. Merg cu niște băieți și jucăm constant. De 2-3 ani merg de 3-4 ori pe săptămână. Am început să fiu foarte bun și chiar îmi place. E spectaculos și foarte greu. Sunt fotbaliști care vin să joace și nu se pricep deloc. Trebuie să te antrenezi mereu, e foarte tehnic”, a declarat Tănase pentru FANATIK.

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Tănase pare entuziasmat de fotbal-tenis și vrea să pună serios piciorul pentru a-l promova. Se gândește chiar să evolueze în competiții profesioniste în special în Piteștiul natal, acolo unde oamenii par să aibă apetit pentru acest sport.

„ care dorește să promoveze sportul ăsta. La Pitești la mine sunt destui și o să la un campionat în septembrie aici. Dacă se fac turnee și campionate o să mă bag și eu. Am participat la o competiție în sală unde este campionat, dar băieții sunt foarte buni, fac antrenamente în fiecare zi, contracte, sunt profesioniști”, a completat „Dodel” Tănase.

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Puțină lume știe că printre foștii fotbaliști care au scris istorie în Superliga sau Liga 1 există câțiva care sunt cu adevărat talentați și buni la fotbal-tenis. Cristian Tănase îi reamintește, printre alții, pe Petre Marin, Rică Neaga sau Mirel Rădoi, fotbaliști cunoscuți în propriul anturaj drept jucători foarte tehnici.

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„Dodel” Tănase joacă fotbal-tenis la nivel profesionist și a dezvăluit care sunt foștii jucători care se pricep la acest sport

„Săpunaru joacă bine, Ghionea, , Petre Marin, Rică Neaga, Paraschiv, sunt mai mulți. Eu aș mai juca la turnee, la competiții. Îmi place așa mult că aș juca de două ori pe zi. Important e că sunt mulți jucători de valoare în România la acest sport. Îmi place mult cum joacă băiatul ăla, Hațiegan. Trebuie să faci efort mult, să alergi, eu când joc fac fleașcă 2-3 tricouri”, a completat Tănase.

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Cu toate că sportul practicat mai nou de Tănase este îndrăgit de mulți români, care-l practică de distracție, puțină lume știe că în țara noastră avem chiar și o Federație Română de Fotbal-Tenis și chiar un campionat profesionist. Echipe ca CSM Alexandria, CS Tengo Salonta, CSM Deva, CS Gombos M.A. Târgu Mureș sau CS Comexim R. Lupeni sunt „la modă” în prezent.