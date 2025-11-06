Cristi Dulca a semnat un nou contract în fotbalul românesc! La ce echipă a ajuns să antreneze fostul selecționer

ADVERTISEMENT

Cristi Dulca a semnat un nou contract după ce a plecat de la echipa națională de fotbal feminin. Tehnicianul va continua pe aceeași direcție și va antrena o formație din Liga a 3-a feminină.

Cristi Dulca, noul antrenor de la AS FC Universitatea Cluj

După ce a părăsit echipa națională de fotbal feminin, Cristi Dulca și-a găsit rapid un nou angajament. Tehnicianul a semnat cu AS FC Universitatea Cluj și va încerca să ajute în creșterea acestui sport și la feminin,

ADVERTISEMENT

„Studentele” se află pe prima poziție a Seriei 1 din Liga a 3-a după 9 etape și sunt calificate în turul al treilea al Cupei României. Interesant este faptul că Cristi Dulca a acceptat un angajament cu o formație din al treilea eșalon valoric.

Această decizie este oarecum surprinzătoare, Cristi Dulca ajungând de la echipa națională de fotbal feminin la o echipă din Liga a 3-a feminin. Anunțul instalării lui Dulca a fost transmis printr-un .

ADVERTISEMENT

De la selecționer al României U21, la Liga a 3-a feminină

, unde a condus echipa timp de 13 meciuri, între mai și septembrie 2009. La scurt timp după această experiență, a preluat funcția de antrenor principal al Universității Cluj, reușind, în cele opt partide disputate, să readucă formația în Liga I în vara anului 2010, după ce aceasta a încheiat sezonul pe locul secund în seria a II-a.

După doi ani, Dulca s-a întors la „U” Cluj, venind de la Delta Tulcea, iar ulterior a revenit la FC Vaslui, unde a fost antrenor secund al lui Viorel Hizo. În perioada iunie 2013 – noiembrie 2014, a condus formația Gaz Metan Mediaș, iar din ianuarie 2015 până în decembrie 2016 a fost selecționerul echipei naționale U21 a României. Ulterior, a avut scurte perioade ca antrenor la Luceafărul Oradea, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, revenind din nou la Universitatea Cluj la începutul sezonului 2019-2020. Ulterior, Dulca a fost selecționer preț de 3 ani la naționala feminină.

ADVERTISEMENT

Deși începuturile în antrenorat îl făceau pe Cristi Dulca un tehnician de perspectivă pentru fotbalul românesc, drumul acestuia a luat o turnură surprinzătoare în ultimii ani.