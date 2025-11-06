Sport

Cristi Dulca a semnat un nou contract în fotbalul românesc! La ce echipă a ajuns să antreneze fostul selecționer

Cristi Dulca a semnat un nou contract în fotbalul românesc. Ultima oară selecționer la feminin, antrenorul a preferat să continue în aceeași direcție.
Iulian Stoica
06.11.2025 | 11:30
Cristi Dulca a semnat un nou contract in fotbalul romanesc La ce echipa a ajuns sa antreneze fostul selectioner
ULTIMA ORĂ
Cristi Dulca a semnat! Destinație surprinzătoare pentru fostul selecționer. Sursă foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

Cristi Dulca a semnat un nou contract după ce a plecat de la echipa națională de fotbal feminin. Tehnicianul va continua pe aceeași direcție și va antrena o formație din Liga a 3-a feminină.

Cristi Dulca, noul antrenor de la AS FC Universitatea Cluj

După ce a părăsit echipa națională de fotbal feminin, Cristi Dulca și-a găsit rapid un nou angajament. Tehnicianul a semnat cu AS FC Universitatea Cluj și va încerca să ajute în creșterea acestui sport și la feminin, deși în urmă cu un an declara că „s-a săturat să antreneze femei”.

ADVERTISEMENT

„Studentele” se află pe prima poziție a Seriei 1 din Liga a 3-a după 9 etape și sunt calificate în turul al treilea al Cupei României. Interesant este faptul că Cristi Dulca a acceptat un angajament cu o formație din al treilea eșalon valoric.

Această decizie este oarecum surprinzătoare, Cristi Dulca ajungând de la echipa națională de fotbal feminin la o echipă din Liga a 3-a feminin. Anunțul instalării lui Dulca a fost transmis printr-un comunicat oficial.

ADVERTISEMENT
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual...
Digi24.ro
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI

De la selecționer al României U21, la Liga a 3-a feminină

Cristian Dulca și-a început cariera de antrenor la FC Vaslui, unde a condus echipa timp de 13 meciuri, între mai și septembrie 2009. La scurt timp după această experiență, a preluat funcția de antrenor principal al Universității Cluj, reușind, în cele opt partide disputate, să readucă formația în Liga I în vara anului 2010, după ce aceasta a încheiat sezonul pe locul secund în seria a II-a.

După doi ani, Dulca s-a întors la „U” Cluj, venind de la Delta Tulcea, iar ulterior a revenit la FC Vaslui, unde a fost antrenor secund al lui Viorel Hizo. În perioada iunie 2013 – noiembrie 2014, a condus formația Gaz Metan Mediaș, iar din ianuarie 2015 până în decembrie 2016 a fost selecționerul echipei naționale U21 a României. Ulterior, a avut scurte perioade ca antrenor la Luceafărul Oradea, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, revenind din nou la Universitatea Cluj la începutul sezonului 2019-2020. Ulterior, Dulca a fost selecționer preț de 3 ani la naționala feminină.

ADVERTISEMENT

Deși începuturile în antrenorat îl făceau pe Cristi Dulca un tehnician de perspectivă pentru fotbalul românesc, drumul acestuia a luat o turnură surprinzătoare în ultimii ani.

Universitatea Craiova, „spionată“ la meciul cu Rapid, de pe Oblemenco. Declarații impresionante în...
Fanatik
Universitatea Craiova, „spionată“ la meciul cu Rapid, de pe Oblemenco. Declarații impresionante în presa din Austria: „Sunt cei mai buni pe care i-am văzut!“
Singurul antrenor român din Elveția a analizat pe larg Basel înainte de duelul...
Fanatik
Singurul antrenor român din Elveția a analizat pe larg Basel înainte de duelul cu FCSB: „Aici e o pâine de mâncat!”
E gata! Campionul mondial vine la Genoa. Ce salariu și ce contract i-a...
Fanatik
E gata! Campionul mondial vine la Genoa. Ce salariu și ce contract i-a oferit Dan Șucu. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Relația neștiută dintre fostul iubit al Nadiei Comăneci și Adrian Mititelu: 'Eram înnebunit...
iamsport.ro
Relația neștiută dintre fostul iubit al Nadiei Comăneci și Adrian Mititelu: 'Eram înnebunit după el! Toți erau mască, eram fericit că mă vedeau cu el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!