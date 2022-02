Antrenorul naționalei feminine, Cristi Dulca, a învins cancerul de două ori. Dezvăluiri cutremurătoare: „Nu mi-e greu să vorbesc de acea perioadă”

În speranța că povestea sa va servi drept exemplu pentru toți cei care trec printr-o experiență asemănătoare, Cristi Dulca a dezvăluit cum a reușit să iasă învingător din cel mai important meci al carierei. Și nu o dată, ci de două ori.

Confesiunea tulburătoare a lui Cristi Dulca. A învins cancerul de două ori

Cu 15 ani în urmă, pe când era secundul „Dulăului” Viorel Hizo la FC Vaslui, avea să înfrunte pentru prima dată cumplita boală. Diagnosticul – cancer testicular – a căzut ca un trăsnet, dar nu i-a putut lua cea mai importantă „armă”: încrederea că într-o bună zi se va vindeca.

„În 2007 când am plecat cu nea’ Vio (n.r.- Viorel Hizo) la Vaslui, eram secundul lui, eu şi cu Zotincă, şi în 2008 a fost prima perioadă de când m-am îmbolnăvit.

Nu a fost un cancer aşa greu la testicul. Rememorând perioada, m-am speriat foarte tare atunci, dar a trecut repede. A fost un şoc, dar am trecut peste prima parte. A doua parte a fost mai grea”, a mărturisit Cristi Dulca, potrivit .

„Nu mi-e greu să vorbesc de acea perioadă”

În 2011, maladia și-a făcut din nou simțită prezența, într-o formă mult mai gravă, dar nici atunci nu a reușit din fericire, să îngenuncheze omul care a cucerit un titlu și o Cupă a României cu Rapid.

„Cumva în 2011 boala a recidivat. Atunci a fost boala mai gravă. Am avut o tumoare de aortă. A necesitat lungi şedinţe de citostatice, a fost mai greu.

Nu mi-e greu să vorbesc de acea perioadă. Pentru mine şi pentru alţii este un exemplu să vorbesc şi să dau încredere multor oameni care suferă de cancer că pot trece peste acest moment”, a mai spus Cristi Dulca.

Dezvăluiri savuroase din perioada în care era jucător: „CFR Cluj a vrut să mă dea pentru patru mingi”

De-a lungul carierei, fostul fundaș a mai evoluat pentru echipe precum Gloria Bistrița, Pohang Steelers (Coreea de Sud), Ceahlăul Piatra Neamţ, și Budapest Honved. Cariera și-a început-o, însă, la CFR Cluj și tot acolo a avut parte de un episod pe care nu îl va uita niciodată. Amuzându-se copios, Dulca și-a amintit cum ardelenii au încercat să-l „vândă” pe patru mingi.

„Ţin minte că la 21 de ani am mers în Armată. Dacă îmi amintesc bine în 1993. CFR Cluj a vrut să mă dea pentru patru mingi la Victoria Someşeni definitiv.

Şi putem spune că a fost un declic. Am avut o ambiţie foarte mare să demonstrez că voi ajunge un fotbalist bun şi că am o şansă, şi am tras foarte tare în Armată.

Ţin minte că l-am avut pe Ioan Dumitru antrenor, era cel care se ocupa de echipa de fotbal. Ne-a antrenat foarte bine, chiar antrenamente spartane. Am demonstrat, am crescut foarte mult în anul acela ca forţă, mental chiar zic eu. După care m-am întors la CFR şi am avut cel mai bun an în Liga 2. Acesta a fost declicul”, a povestit antrenorul naționalei de fotbal feminin a României, în același interviu.