Cristi Dulca a pregătit mai bine de trei ani , iar antrenorul în vârstă de 52 de ani are de gând să revină pe banca tehnică, dar de această dată la fotbal masculin.

Cristi Dulca, glumă virală după ce a fost întrebat despre viitor: „M-am săturat de femei!”

Cristi Dulca este liber de contract după ce în martie 2024 s-a despărțit de echipa națională de fotbal feminin a României. Antrenorul român a împlinit de curând vârsta de 52 de ani, dar nu are de gând să renunțe la banca tehnică.

, acesta a declarat că are de gând să revină pe bancă, dar ia în calcul numai ofertele ce țin de fotbalul masculin. El a pregătit timp de 3 ani naționala de fotbal feminim.

Întrebat de Robert Niță ce planuri de viitor are în fotbal, Cristi Dulca a stârnit hohote de râs în studio, unde era prezent și fostul său coleg de la Rapid București, Daniel Chiriță.

„Ce să antrenez, că antrenez familia. Sunt discuții, dar nu a fost vorba de nimic concret. Îmi doresc să antrenez băieți acum că m-am săturat de femei. Vorbesc de fotbalul feminin.

Când am fost ofertat de federație pentru fotbalul feminin, a fost prima dată când soția mea m-a lăsat la femei. Și am fost și plătit, ești smecher. Acum am împlinit și eu o vârstă, mă duc pe 53”, a declarat Cristi Dulca la „Suflet de rapidist”.

Naționala de fotbal feminin a României, eliminată categoric în play-off-ul pentru EURO 2025

Reprezentativa României la fotbal feminin a jucat împotriva Poloniei. Cele două naționale s-au luptat pentru calificarea la EURO 2025, dar câștig de cauză au avut polonezele.

După ce au pierdut cu 2-1 meciul tur, naționala de fotbal feminin a României , fiind învinsă cu scorul de 4-1 la Gdansk.

Ultima dată când România și Polonia se întâlniseră, rezultatul a fost unul rușinos pentru naționala noastră. „Tricolorele” pierdeau categoric în noiembrie 2022 cu scorul de 0-6.

