Fostul selecționer al naționalei feminine de fotbal a României a fost prezent, în calitate de jucător, la turneul final “World Cup France ’98”. Experiența de la cel mai înalt nivel al echipelor naționale l-a marcat într-un mod plăcut pe Dulca, iar acesta speră ca și fiul său, Marco, să ajungă la o asemenea competiție de dimensiuni planetare.

Cristi Dulca îl cere pe fiul său la naționala României: „Mi-aș dori să prindă și Marco un Campionat Mondial. Poate va avea șansa”

În dialog cu fostul său coechipier de la Rapid București, Robert Niță, antrenorul Cristi Dulca a recunoscut că prezența sa în lotul României la Cupa Mondială din 1998 l-a marcat pe viață, într-un mod pozitiv. Cristi speră ca și fiul său, Marco, , să bifeze apariții sub Tricolor la un turneu final mondial.

“Mi-aș dori să prindă și Marco un Campionat Mondial! Cum am prins și eu, că a fost ceva deosebit și la Campionatul Mondial… E ceva unic să fii acolo! N-am fost la Campionatul European, dar un Campionat Mondial e total diferit.

Nu, nu l-a sunat (n.r. pe Marco Dulca), dar din câte știu, îl urmăresc. Eu cred că toți jucătorii care joacă în străinătate și cei care sunt în țară clar sunt văzuți, sunt monitorizați. Eu din postura de părinte clar sunt subiectiv, orice aș zice…

Un selecționer își face strategia. Este un nucleu, dar clar își face strategia pentru fiecare meci în funcție de cerințe și de adversar. Poate va avea și el șansa o dată să vină să-l vadă și dacă i-o place bine, dacă nu, asta este. Fiecare are destinul lui”, a spus Cristi Dulca, în cadrul emisiunii “Suflet de rapidist”.

Dulca, moment amuzant cu Pancu: “Trebuie să mai aștepți un pic, ești tânăr!”

Fostul fundaș al Rapidului și-a amintit și de câteva schimburi nostime de replici între el și Daniel Pancu, fostul său coleg de la formația de lângă Podul Grant și

“Vorbeam cu Pancu și zice: ‘băi, eu trebuia să mă duc în locul tău la Campionatul Mondial!’ și i-am zis că: ‘tu trebuie să mai aștepți un pic, ești mai tânăr!’ Atunci, în perioada respectivă…

A fost șansa mea să fiu acolo, cum zicea și Daniel, să fii alături de fotbaliști celebri. Când am intrat în vestiar la echipa națională am dat mâna cu fiecare, m-am prezentat și când am ajuns la Gică (n.r. Gheorghe Hagi) și i-am zis: ‘Dulca!’ și el a zis: ‘Gică Hagi!’, apoi eu am zis: ‘Știu!’ Era ceva deosebit”, a mai povestit Dulca.

Cristian Dulca a jucat pentru naționala României între 1997 și 1998, cu 6 apariții sub Tricolor. Fostul fotbalist din apărarea Rapidului a fost prezent la Cupa Mondială din 1998, când a fost trimis în teren de selecționerul de atunci, Anghel Iordănescu, în meciul contra reprezentativei Tunisiei.

Dulca a început din postura de titular partida cu tunisienii, ca apoi în minutul 32 să fie schimbat cu Gică Popescu, fiind considerat principalul vinovat pentru penalty-ul obținut de nord-africani în al 12-lea minut de joc.

