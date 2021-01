Cristi Dumitru, clauză incredibilă la împrumutul de la FCSB la FC Argeș. Ce bani dau piteștenii dacă NU joacă! Exclusiv

FCSB a impus o clauză incredibilă la împrumutul lui Cristi Dumitru la FC Argeș. Piteștenii trebuie să plătească o sumă considerabilă în cazul în care atacantul nu va fi folosit prea des.

Cristi Dumitru a fost descoperit de Meme și Dică, iar la începutul lui ianuarie a fost împrumutat de FCSB la FC Argeș. Fotbalistul de 19 ani este „copilul” lui Mihai Stoica și a debutat cu gol la FCSB, fiind al doilea cel mai tânăr marcator după Răzvan Ochiroșii.

FANATIK dezvăluie în exclusivitate clauzele din contractul lui Cristi Dumitru, care poate fi pe teren cu FCSB, chiar dacă Valeriu Argăseală i-a sugerat președintelui Jean Vlădoiu să nu îl folosească în partida directă.

Clauzele incredibile din contractul de împrumut al lui Cristi Dumitru de la FCSB la FC Argeș

FANATIK a aflat ce clauze are în contract fotbalistul împrumutat de FCSB la FC Argeș până la finalul sezonului din Casa Pariurilor Liga 1. Andrei Prepeliță și Mihai Ianovschi au probleme de lot înainte de partida cu FCSB, iar Jean Vlădoiu a declarat că FC Argeș nu are nici măcar 20 de jucători pe foaia de joc.

Cristi Dumitru nu are nicio clauză prin care să i se interzică să joace împotriva FCSB-ului, așa că poate fi pe teren cu fosta sa echipă: „Nu are clauză. Avem alte clauze! De joc nu. Nu am făcut nicio clauză, dar domnul Argăseală mi-a sugerat să nu îl folosim pentru că nu e în regulă, dar eu le-am spus că asta va decide antrenorul. Nici măcar nu avem 20 de jucători în lot!”, a spus președintele Jean Vlădoiu pentru site-ul nostru.

Ba, mai mult, Jean Vlădoiu a dezvăluit că FC Argeș este obligată prin contract ca fotbalistul să joace cât mai mult: „El poate fi pe teren pentru că nu avem nicio clauză în acest sens. Noi avem clauze ca Dumitru să joace cel puțin 70% din meciuri timp de 45 de minute. Noi avem clauză să joace! ”, a mai spus Jean Vlădoiu pentru FANATIK.

Câți bani trebuie să plătească FC Argeș către FCSB

Cristi Dumitru are mai multe clauze speciale care au fost negociate de FCSB. Spre exemplu, în cazul în care fotbalistul nu va juca minim 45 de minute în 70% din partide, FC Argeș va trebui să achite suma de 50.000 de euro către clubul lui Gigi Becali: „Dacă nu vom respecta, suntem obligați să plătim 50.000 de euro către Steaua (n.r. FCSB). Copilul trebuie să joace! Și ne-am asumat asta. Că nu l-am adus la Pitești să ne batem joc de el sau să joace un minut, cum fac alții. Și mai sunt și alte clauze”.

„Veţi vedea de Cristian Dumitru, un jucător de care se va vorbi foarte mult. Nu a împlinit încă 17 ani. Aşa cum v-am spus de Man, când nimeni nu vorbea de el, aşa vă spun şi de Dumitru” – Mihai Stoica, manager FCSB

Jean Vlădoiu are mare încredere în calitățile lui Cristi Dumitru și a încercat să îl protejeze înainte de partida cu FCSB și nu a cerut informații despre fosta sa echipă. Fostul mare fotbalist e de părere că în trei-patru ani Cristi Dumitru va fi un super jucător: „Nu mă bazez eu pe copil. Mă bazez pe întreaga echipă. Copilul este fantastic! S-a integrat foarte bine. A fost foarte bine primit și e de un bun simț ieșit din comun. Și el și Drăghici. Dar mă gândesc că peste trei-patru ani când va ajunge la vârsta lui Drăghici va fi un fotbalist de senzație! Are niște calități extraordinare, o personalitate în joc. Este un real câștig pentru noi, chiar și la vârsta lui”.

Andrei Prepeliță a vorbit și el pentru FANATIK despre Cristi Dumitru, fiind cel care a insistat pentru împrumutul său la FC Argeș: „E un copil foarte bun. De-asta am și insistat pentru el. E în cantonament și e posibil să fie pe teren. L-am vrut și pe Soiledis. El a ales”, a spus fostul jucător al FCSB înainte de meciul din această seară.