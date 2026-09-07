Sport

Cristi Ignat reziliază cu Rapid și semnează în SuperLiga. Reacția oficială a fundașului. Exclusiv

Rapid se desparte de un jucător în ultima zi de mercato! Fotbalistul va merge la o altă echipă din Superliga din postura de jucător liber de contract. Mutarea fusese anunțată misterios și de Victor Angelescu.
Cristi Coste, Flaviu Popa
07.09.2026 | 18:17
Cristi Ignat reziliaza cu Rapid si semneaza in SuperLiga Reactia oficiala a fundasului Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cristian Ignat și Vulturar
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Cristi Ignat va reziliat în următoarele ore cu Rapid, conform informațiilor obținute în EXCLUSIVITATE de FANATIK, Fundașul va merge la echipa pregătită de Marius Șumudică, CFR Cluj. Cu toate acestea, transferul ar putea fi pus în pericol de interdicția impusă de FIFA clubului din Gruia.

UPDATE: Mesajul de adio al lui Ignat pentru fanii rapidiști: „Mulțumesc, Rapid!”

Cristian Ignat a postat un mesaj de adio pentru fanii Rapidului, cărora le-a mulțumit pentru susținerea din acești ani. Fotbalistul este pregătit de experiența la CFR Cluj. „Salutare, rapidiști! După 7 ani în tricoul Rapidului, drumul meu se încheie aici. Mă bucur că am putut face parte din ascensiunea Rapidului până în Liga 1. Rapidul va rămâne o parte importantă din cariera mea și vreau să le mulțumesc tuturor suporterilor pentru susținere. Mulțumesc, Rapid!”, a transmis jucătorul.

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Cristian Ignat merge la CFR Cluj, formație pregătită de Marius Șumudică

Asta, pentru că au mai rămas 7 ore ca FIFA să le ofere OK-ul clujenilor. Dacă interdicția la transferuri va fi ridicată, Marius Șumudică va avea 7 jucători noi sub comanda sa, inclusiv Ignat. Oficialii clujeni sunt optimiști că situația va fi rezolvată la timp și că echipa va primi întăriri.

Președintele clubului din Giulești, Victor Angelescu, anunța aseară misterios că un jucător va părăsi echipa. Acesta s-a dovedit a fi Ignat, informație oferită de FANATIK în EXCLUSIVITATE. Cu toate acestea, Angelescu nu nominaliza concret numele acestui jucător.

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În momentul de față, nu mai avem niciun transfer de făcut. Cred că avem un lot echilibrat. La plecări, este posibil să plece cineva luni, încă nu suntem siguri. În rest, acesta este lotul. Au fost câteva cazuri în care am avut discuții cu anumiți jucători, probabil nu au găsit ce își doreau și au rămas”, declara Angelescu.

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Cristian Ignat nu a dorit să comenteze eventuala sa plecare de la Rapid în această fereastră de mercato

Fundașul central Cristian Ignat (23 de ani) este unul dintre cei mai vechi jucători din lot și a debutat la Rapid chiar în era Daniel Pancu, în acea vreme în Liga a 3-a. Despre un transfer al lui Ignat în Superliga sau chiar în Rusia s-a mai vorbit și lunile trecute, însă doar acum se poate vedea mutarea concretă.

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În urmă cu mai multe săptămâni, Ignat comenta posibila sa plecare din Giulești și mărturisea că nu ar fi afectat de un eventual transfer la o altă echipă. „Eu nu știu discuțiile astea, de astea se ocupă conducerea.

Nu știu nimic despre mine, merg la antrenament zi de zi, îmi fac treaba. Pentru mine e important să fiu pregătit. Nu mi-au zis nimic de un transfer, probabil se lucrează. Că rămân aici sau plec, trebuie să fiu pregătit”, declara Ignat înainte de derby-ul Rapid – Dinamo.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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