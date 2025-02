Cristi Ignat rupe tăcerea după accidentarea horror: “Pe moment mi-am pierdut cunoştinţa! Când mi-am revenit, am intrat pe Flashscore să văd ce am făcut cu Craiova”. Exclusiv

Cristi Ignat este unul dintre fundaşii promiţători din SuperLiga. Jucătorul Rapidului a trecut săptămâna trecută prin cumpăna vieţii după ce a căzut în cap la un antrenament. Şi-a pierdut cunoştinţa şi a fost dus de urgenţă la spital.

Cristi Ignat vorbeşte despre accidentarea suferită la antrenament: “Instant mi-am pierdut cunoştinţa!”

Din fericire, fundaşul giuleştenilor a scăpat cu o comoţie în urma căzăturii horror care le-a adus aminte . Deşi nu îşi mai aminteşte mare lucru de la căzătură, Cristi Ignat şi-a revenit şi a început alergările, fiind apt pentru meciul cu Oţelul Galaţi din weekend.

Fotbalistul în vârstă de 22 de ani a povestit pentru FANATIK calvarul prin care a trecut chiar înaintea zilei lui de naştere. Ignat şi-a pierdut cunoştinţa, iar când şi-a mai revenit a intrat pe aplicaţiile de livescore pentru a vedea cât s-a încheiat meciul Rapid – Universitatea Craiova, disputat înainte de accidentare:

“S-a întâmplat marţea trecută. Am avut o minge lungă, la cap. A alunecat Gojkovic lângă mine şi mi-a luat picioarele. Eu fiind în aer, am căzut urât, pe gât şi picioarele mi-au venit peste, cumva.

Am căzut pe cap, pe spate. Mi-am pierdut cunoştinţa pe moment, dar apoi mi-am revenit. Instant mi-am pierdut cunoştinţa. Mi-am amintit greu ziua aia şi antrenamentul şi tot.

Nu mai ştiam cum s-a întâmplat, dar uşor, uşor am reuşit să îmi mai reamintesc. Imediat am fost la spital, m-a dus domnul Victor. Mi-au făcut toate verificările, era şi ziua mea următoarea zi.

“Primul lucru pe care l-am făcut când am început să conştientizez, am intrat pe Flashscore să văd ce am făcut cu Craiova”

Mi-am spus că dacă o petrec în spital… Chiar în seara aia mi-au făcut verificările şi mi-au dat drumul acasă. Nu am avut nimic rupt, din fericire. A fost totul ok, ăsta a fost norocul meu.

Primul lucru pe care l-am făcut când am început să conştientizez, am intrat pe Flashscore să văd ce am făcut cu Craiova (n.r. 1-0, meci jucat înainte de accidentare). Da, da, subconştientul… Am intrat automat să văd scorul cu Craiova şi când avem cu U Cluj.

Am început alergările de luni. Teoretic, pentru meciul cu Oţelul Galaţi sunt apt. Nu mai am nimic. Sunt bine. De vreo două zile nu mă mai doare nimic. Seara mă durea capul, dar acum sunt ok şi totul e în regulă”, a spus Cristi Ignat pentru FANATIK.

Cristi Ignat a bifat 21 de meciuri în tricoul Rapidului, în acest sezon. A fost titular sub comanda lui Marius Şumudică, fiind suspendat în . Din cauza comoţiei suferite, a ratat confruntarea cu U Cluj (scor 1-2) şi nu va fi apt pentru meciul cu Unirea Slobozia.

22 de ani are Cristi Ignat

1.000.000 de euro este cota de piaţă a fundaşului