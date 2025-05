Cristi Ignat, show cu iubita în direct la Suflet de Rapidist: „Îmi dă sfaturi tactice!” / „Nu pot să mă abțin!”. Modul inedit în care s-au cunoscut

Cristian Ignat a fost invitatul lui Robert Niță în emisiunea „Suflet de Rapidist” de marți, 13 aprilie. Fundașul central nu a venit singur, iubita sa, Bianca Ilie, fiind la rându-i prezentă în platoul show-ului dedicat echipei Rapid.

Cristi Ignat, show cu iubita în direct la Suflet de Rapidist

În cadrul , Cristian Ignat și iubita sa, Bianca Ilie, au povestit cum s-au cunoscut pe social media, în perioada în care acesta evolua la Mioveni. Totodată, partenera fundașului a recunoscut că e afectată de suporterii care îl critică, a , când Ignat a fost apostrofat de lumea prezentă.

Bianca Ilie „Mi se pare normal în primul rând să am grijă de ceea ce face, pentru că trebuie să ajungă unde își dorește și pentru asta era nevoie de tot ce fac. Îmi doresc să ajungă într-un campionat puternic, asta e clar. Îmi doresc maxim, pentru că e un vis de-al lui și o să-l susține indiferent de situație.

Sufăr alături de el când pierde echipa. Dacă sunt atât de implicată și îmi doresc atât de mult pentru el, e clar că sufăr la fel de mult. Nu știu dacă fac urât pe stadion, nu mă văd. Mă mai exteriorizez, nu mă pot abține. Strig la el în timpul meciului.”

Cristian Ignat: „Mi-a mai povestit că atunci când atacă adversarii stă acolo, să o respingă și să dea în ea.”

„Mi s-a întâmplat ca suporterii să îl înjure”

Bianca Ilie „Da, asta se întâmplă mai ales când sunt pe teren. Mă manifest altfel… E greu. Atunci am impresia că îl ajut cumva. Poate îl ajut oricum acolo.”

Cristian Ignat: „Când am cunoscut-o, ea nu prea știa fotbal, nu se uita la fotbal. Nu știa deloc, dar acum știe toate fazele. Tot ce îi zic știe. Îmi dă indicații, a avut ieri Pop o ocazie, m-a depășit puțin mingea și mi-a spus ‘De ce nu ai blocat-o? De ce nu te-ai pus în față puțin?’ Îmi dă sfaturi tactice, dacă tot îi povestesc tot.”

Bianca Ilie „Mi s-a întâmplat să mă aflu în tribună și restul suporterilor să îl înjure. Mă abțin foarte tare, dar sunt momente în care chiar nu pot să mă abțin. Nu mă pot abține și arunc așa o vorbă, dar frumoasă, însă ei nu au limite și zic să nu mă bag. S-a întâmplat în Cupă, la 2-1, când l-a băgat în meci.”

Cristian Ignat: „Au țipat și au zic ‘Hai că intră Ignat și se face 2-1 pentru Hermannstadt’, pentru că veneam după meciul din campionat, când am greșit.”

Bianca Ilie „Pentru mine a fost un subiect sensibil și le-am spus câte ceva, dar frumos! Nu am avut cu cine și am ales să cedez. Nu m-au făcut să plâng pe stadion. Sunt fată până la urmă și cred că au și ei o limită.”

„Doamne ajută să devină foarte bogat la un moment dat!”

Cristian Ignat: „Mă uit după ea în tribună înainte de meci. Știu mereu locul unde stă. Nu mi s-a întâmplat să mă uit și să nu fie acolo. Știu când să mă uit, la ce oră vine. Mă uit, o salut, și după mă refocusez. Când intru în încălzire, și ea știe, după sunt focusat pe meci.”

Bianca Ilie „Nu îmi e greu să fac ce fac acum, pentru că din asta văd o frumusețe. Îmi place ce fac cu el, îmi place să-i fiu alături, să-l ridic. Mă înțeleg și prietenele mele. Îmi spun că sunt tânără și să merg în club, dar a înțeles toată lumea, inclusiv familia mea ce vreau eu să fac și cât de dedicată sunt și au trecut discuțiile astea.”

Doamne ajută, pentru el, să devină foarte bogat la un moment dat. M-ar deranja eticheta de iubită de fotbalist fără nimic în cap. În primul rând, mă deranjează și eticheta pe care o au ei, fotbaliștii. Pot să recunosc că aceeași etichetă am pus-o și eu la început.

Asta era părerea mea, că au gagici, că sunt proști, fără nimic în cap. Nici eu nu aș crede că Ignat citește dacă m-aș uita la interviul acesta acum. Eu știu ce face, dar nici eu nu l-aș crede.

El m-a făcut să-mi schimb părerea. Am avut încredere în el, mi-am dat seama cum e, dar am fost puțin sceptică la început. Știe și el că am avut o grămadă de discuții.

„M-am schimbat pentru ea!/ Câte semințe în cap am primit la Mioveni”

Cristian Ignat: „E clar că m-am schimbat pentru ea. M-am schimbat puțin. Timpul meu îl petrec mult cu ea, vorbesc cu ea și m-am adaptat practic. Nu m-am comportat diferit cu ea, am mers cu premiza ‘Dacă mă place, mă place așa cum sunt!’ Ea m-a cunoscut când eram la Mioveni… Nu eram așa bine. Am stat eu să-i explic că sunt împrumutat, dar nu înțelegea.”

Bianca Ilie „Nu știam atunci eu… Mai ales când mi-a zis că e fundaș central, am zis ‘Da, super’, dar habar nu aveam, nu mă uitam la fotbal, nu știam nimic și nu țineam cu nicio echipă.”

Cristian Ignat: „Mie mi-a plăcut asta! Nu știu dacă a fost mai ușor că nu știa fotbal, dar mi-a fost mai ușor pe partea în care știam că mă place așa cum sunt eu ca persoană, ci nu cum sunt eu ca fotbalist.”

Bianca Ilie „Am mers la stadion la Mioveni. Câte semințe am avut acolo în cap… Mi-a plăcut și perioada aia, chiar am vorbit cu el. Mi-a plăcut, a fost o etapă din viața noastră.”

„Ne-am cunoscut pe social media. Așa e generația noastră”

Cristian Ignat: „A prins meciurile în care am jucat baraj cu Botoșani, acolo s-a umplut stadionul, a fost nebunie. A fost la ultimele meciuri atunci, în play-off. Nu a stat să se gândească că ‘Nu ești la Rapid încă, nu sunt cu tine.’ M-a plăcut așa cum sunt eu ca persoană și ca om, și asta a contat foarte mult.”

Bianca Ilie „A fost o etapă, normal că îmi place mai mult la Rapid acum. Am crezut de la început în el ca om, pentru că mi-a plăcut de el de la început. Ne-am cunoscut pe social media, pentru că așa e generația.”

Cristian Ignat: „Eu eram la facultate, iar ea avea o prietenă de la facultate și au vorbit ele între ele. Prietena ei i-a spus ‘Uite, e un băiat la facultate. E fotbalist la Mioveni.’”

Bianca Ilie „Nu m-a interesat la început ce face, m-a interesat să-l cunosc. După ce l-am cunoscut, nu mi-a mai păsat de nimic. Mie îmi place Cristian Ignat omul, și apoi fotbalistul. Fotbalistul e un bonus.”