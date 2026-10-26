„Cristi, lasă-le! Am vorbit și cu mama lui!”. Omul care i-a marcat cariera lui Chivu, mesaj emoționant de ziua antrenorului lui Inter

ADVERTISEMENT

. În aceeași zi, FANATIK a luat legătura cu Marian Bondrea (75 ani), antrenorul său de la Universitatea Craiova, și bun prieten cu părinții actualului tehnician de la Inter, care s-a declarat mândru de parcursul fostului său elev.

Marian Bondrea: „M-am întâlnit cu mama lui Chivu și am plâns ținându-ne în brațe!”

Adus de Ilie Balaci la Universitatea Craiova, în 1998, Cristi Chivu a mai fost antrenat de Silviu Lung (70 ani) și Marian Bondrea înainte să se transfere la Ajax Amsterdam. Cel din urmă a mărturisit că este mândru de realizările în fotbal ale fostului său elev și crede că plecarea în Olanda a fost decisivă pentru cariera spectaculoasă de fotbalist profesionist pe care a avut-o.

ADVERTISEMENT

Totodată, Marian Bondrea a rememorat și un moment sensibil pe care l-a avut anul acesta cu mama lui Cristi Chivu. Cei doi s-au întâlnit la sărbătoarea de 100 de ani a clubului CSM Reșița, chiar lângă statuia lui Mircea Chivu. Momentul a fost emoționant, iar lacrimile nu au ezitat să apară.

„În primul rând, e remarcabil ce face ca antrenor. E unic să aibă aceste rezultat la începutul carierei, este un lucru extraordinar. Ne bucurăm cu toții pentru el. L-am cunoscut când era foarte tânăr, toată lumea a întrevăzut cariera care va urma. Era foarte, foarte talentat. E bine, totuși, că a plecat devreme din țară pentru că foarte multe talente s-au pierdut la această vârstă. Mediul, prietenii, te pot influența. El a făcut și o alegere foarte bună, Olanda este țara care crește cel mai corect tinerele talente, a ajuns foarte devreme căpitanul echipei la Ajax.

ADVERTISEMENT

Chiar am fost la Reșița recent, când clubul a sărbătorit 100 de ani de existență, m-am întâlnit cu mama lui și am plâns ținându-ne în brațe. Eu am fost prieten foarte bun cu Mircea tatăl lui, am și copilărit la distanță de două goluri. Unele amintiri te întristează, altele de bucură, așa e viața.

ADVERTISEMENT

Când am ajuns eu la Universitatea el era deja titular acolo. Era un grup foarte bun și tânăr, în poartă era băiatul lui Silviu Lung, tânăr”, a declarat Marian Bondrea, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Singurul reproș pe care Marian Bondrea i l-a făcut lui Chivu: „Cristi, lasă țigările!”

Câștigătorul Cupei României cu Universitatea Craiova, în 1993, este de părere că Cristi Chivu are experiența necesară pentru a gestiona momentele dificile de la Inter. Marian Bondrea a observat că în absența lui Lautaro Martinez (29 ani), accidentat, „nerazzurri” au probleme în a înscrie.

Un singur reproș are să-i facă fostul tehnician actualului antrenor de la Inter, iar acela nu este de ordin tactic. Bondrea a mărturisit că a încercat să-l facă pe Chivu să renunțe la fumat încă de când avea 18 ani, dar fără succes. S-a consultat inclusiv cu Mariana Chivu pentru a rezolva această problemă.

ADVERTISEMENT

„Și el are dificultăți în a înscrie, a avut noroc la niște faze fixe, niște inspirații. Fără Lautaro se descurcă foarte greu. El știe ce este acolo. Probabil, când ești la început, pui pe primul plan apărarea, pe urma vezi cum dai gol. El are doi atacanți de excepție Lautaro și Thuram, văd că și Zielinski a început să joace bine. Îi ținem pumnii. Noi, craiovenii, suntem mândri de el! Chiar dacă el este reșițean, de aici a plecat.

El a avut atât de multă experiență ca fotbalist de vârf, încât poate face față presiunii. Deși, lasă urme. Ați văzut că, uneori, este transfigurat după meciuri. Ce aș putea să-i reproșez, i-am spus și mamei lui, mi-a zis că nu are ce să-i facă, este fumatul. Fumează, fuma și pe vremea aceea. Dar mai fumau și Cruyff, Lăcătuș, și erau super fotbaliști.

Sigur că am avut discuții cu el: ‘Cristi, lasă țigările!’, ‘Nu, că nu fumez așa mult’. Nu puteam să îl controlez cât fumează. Îl mai surprindeam din când în când că fumează. Bineînțeles, că observațiile au fost prietenești. Fumează și acum îmi spunea mama lui când am fost la Reșița”, a mai spus Bondrea.

Adelina Chivu, determinantă în succesul antrenorului la Inter

Un factor esențial în cariera lui Cristi Chivu, în viziunea lui Marian Bondrea, îl are Omul care l-a antrenat pe fostul căpitan al naționalei României consideră că un sportiv are nevoie de echilibru și înțelegere de la jumătatea astfel. Altfel, tentațiile și oamenii care abia așteaptă să profite de pe urma succesului său îl pot acapara în drumul spre succes.

„Craiova a fost foarte inspirată că l-a adus aici, am înțeles că au fost niște eforturi. Au obținut semnătura lui înainte de a ajuns la alte echipe. Și pentru el a fost bine, probabil că dacă era la un alt club nu mai ajungea atât de bine.

A contat că a găsit- și pe fata asta, Adelina. Contează foarte mult. Le spuneam fotbaliștilor că trebuie să se căsătorească de tineri, pentru că numai așa își pot ordona viața. Sunt multe tentații, se uită fetele la tine, ești fotbalist, ai bani, ești băiat frumos. Partenera are un rol esențial. Dacă este una deosebită și are grijă de familie este un mare câștig”, a precizat Marian Bondrea.