Cristi Manea a dezvăluit ce i-a spus Cojocaru la faza la care a cerut penalty în U Cluj – Rapid 2-1. „Poți să-i dai unuia un pumn în gură și nu se pune?”

, după un meci cu un arbitraj controversat. , însă aceasta nu a fost acordată.

Cristi Manea: „Am zis că n-are cum să nu dea penalty”

În minutul 84 al partidei dintre U Cluj și Rapid, într-un moment în care oaspeții erau conduși cu 2-1, Jasper van der Werff l-a călcat în careu pe Cristian Manea, însă arbitrul Adrian Cojocaru nu a acordat lovitură de la 11 metri, iar intervenția nu a fost semnalizată nici de Claudiu Marcu și Mihai Marica, prezenți în camera VAR. După meci, .

ADVERTISEMENT

Fundașul Rapidului a vorbit despre faza controversată din meciul cu Universitatea. „Atacam careul și am simțit că m-a călcat cineva foarte tare. Am zis că n-are cum să nu dea penalty. Eu am crezut că m-a călcat un coleg și de aia nu a dat. Și dacă era ofsaid, nu conta. Dacă e așa, poți să-i dai unuia un pumn în gură și nu se pune? Toți suntem foarte triști. Meritam cel puțin un egal. M-a lovit puțin mai jos de gleznă. Bine că nu mi-a prins crampoanele. Este o contuzie și mă doare foarte tare. Trebuie să țin gheață” a afirmat Manea la zona mixtă, citat de .

Inclusiv fostul arbitru la acea fază, poziția de offside în care se afla fundașul nefiind relevantă.

ADVERTISEMENT

„Nu tremurăm pentru play-off”

Rapid ar putea să încheie etapa în afara zonei de play-off, dacă Petrolul obține măcar un punct din meciul de luni contra Farului, însă giuleștenii au în continuare încredere că își vor îndeplini obiectivul.

„Nu tremurăm pentru play-off. Arătăm mult mai bine. Chiar dacă am luat două goluri pe faze fixe, au avut și noroc, pentru că le-a sărit mingea. Meritam și noi penalty, făceam 2-2 și nu se știe ce se întâmpla după.

ADVERTISEMENT

Îmi pare rău că terenul a fost destul de rău. Acum încep să-l apreciez pe al nostru, care e foarte bun.

Domnul Șumudică e normal să fie nervos, pentru că pune suflet și a pregătit foarte bine acest meci. U Cluj nu a avut ocazii foarte mari din joc pozițional. U Cluj nu e de speriat, e în scădere” a declarat internaționalul român.

ADVERTISEMENT

Pentru Rapid urmează patru partide cu formații din a doua jumătate a clasamentului, Unirea Slobozia, Oțelul, FC Botoșani și Farul, iar în penultima etapă giuleștenii vor juca pe teren propriu cu FCSB. Echipa pregătită de Marius Șumudică va încheia sezonul regulat cu un duel la Sibiu, împotriva lui FC Hermannstadt.