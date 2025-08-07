Cristi Manea a plecat la Barcelona! Șefii Rapidului, luați prin surprindere: „Eu știam că e în România”

, în care apărătorul a intrat pe teren în locul căpitanului Răzvan Onea, care suferise o accidentare. La scurt timp după duelul din Giulești, Manea a plecat la Barcelona.

ADVERTISEMENT

Cristi Manea a plecat la Barcelona. Cum a reacționat Victor Angelescu

Cristi Manea a plecat la Barcelona pentru a se opera, deoarece o accidentare mai veche la mână s-a agravat în timpul partidei cu FC Botoșani. Conform , Manea suferă de o fractură la metacarpiene, oasele palmei, iar acesta se află internat la Quironsalud Barcelona Hospital.

Acest aspect a fost confirmat și de imaginile postate pe Instagram de soția lui Manea, Irina: o poză cu fotbalistul, aflat pe patul de spital, și o alta cu mesajul „Spital cu priveliște”. Victor Angelescu nu a fost însă la curent cu plecarea fundașului din țară.

ADVERTISEMENT

„El are o accidentare mai veche, care s-a agravat după ultimul meci. Din câte știu, e în România. Dar nu eu mă ocup în detaliu de asta”, a transmis președintele Rapidului pentru sursa menționată.

Rapid, reacție oficială cu privire la accidentarea lui Cristian Manea

La scurt timp după ce imaginile cu Cristian Manea la Barcelona au devenit publice, clubul Rapid a reacționat printr-un comunicat postat pe pagina oficială, în care giuleștenii confirmă faptul că fundașul va suferi o intervenție chirurgicală. Gruparea din Superligă a oferit informații și cu privire la

ADVERTISEMENT

„Cristian Manea a suferit o fractură la mână, în urma unui contact cu un adversar. Fundașul nostru va fi supus astăzi (n.r. joi) unei intervenții chirurgicale, iar perioada de recuperare va depinde de evoluția sa.

ADVERTISEMENT

Răzvan Onea a suferit o entorsă la gleznă, iar primele zile de recuperare au decurs foarte bine. Este așteptat să revină la antrenamente în următoarele zile. Le dorim amândurora o recuperare rapidă și cât mai ușoară!”, au transmis cei de la Rapid pe .