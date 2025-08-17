Sport

Cristi Manea, apariție la derby-ul Rapid – FCSB după ce s-a operat. Cum a fost surprins fundașul giuleștenilor

Rapid - FCSB se duelează duminică seară pe Arena Națională în cadrul etapei a 6-a din SuperLiga. Cum a fost surprins Cristi Manea la stadion după operația suferită.
Marian Popovici, Mihai Dragomir
17.08.2025 | 20:42
Cristi Manea aparitie la derbyul Rapid FCSB dupa ce sa operat Cum a fost surprins fundasul giulestenilor
Cum a fost surprins Cristi Manea înainte de Rapid - FCSB. Sursa Foto: FANATIK.

Rapid – FCSB este derby-ul rundei cu numărul 6 din Superliga, care va începe de la ora 21:30. Cristi Manea, cel care s-a operat la mână în Barcelona, și-a făcut apariția la Arena Națională. Cum a fost surprins.

Cristi Manea, prezent la Rapid – FCSB

Rapid nu se va putea baza pe Cristi Manea la meciul cu FCSB. Fundașul lateral este indisponibil, deoarece s-a operat de curând la mână în urma unor probleme mai vechi care au recidivat. Fotbalistul giuleștenilor va vedea însă jocul din tribună.

Jucătorul nu a putut rata ocazia de a vedea meciul dintre echipa sa și FCSB. El a fost surprins venind la Arena Națională îmbrăcat în echipamentul de prezentare al Rapidului, iar mâna stângă, cea operată, era acoperită de un ghips.

Cristi Manea
Cristi Manea, înainte de Rapid – FCSB / Foto: Digi Sport

Cristi Manea, autografe pentru micii rapidiști

Ulterior, Cristi Manea a pătruns și pe suprafața de joc, în zona băncilor tehnice. Reporterul FANATIK l-a surprins în timpul unui gest deosebit. Mai exact, fotbalistul Rapidului a oferit autografe micilor suporteri giuleșteni.

Cristi Manea
Cum a fost surprins Cristi Manea înainte de Rapid – FCSB. Sursa Foto: FANATIK.

Cristi Manea și-a anunțat dorința de a părăsi Rapid după 2-1 cu FC Botoșani

Rapid a învins FC Botoșani cu 2-1 în etapa a 4-a din SuperLiga. La finalul meciului, Cristi Manea a oferit o primă reacție la flash-interviu, unde și-a anunțat dorința de a pleca de la echipa bucureșteană.

„E normal. Când vezi că nu joci meci de meci titular, eu, care am pretenții să merg la echipa națională, normal că încerc să găsesc altceva.

Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba sau… Eu vreau să mă bucur de fotbal și să joc”, spunea multiplul campion al României cu CFR Cluj, fosta sa echipă.

Ulterior, Victor Angelescu declara că nu ar vrea să îl vadă pe Cristi Manea părăsind Rapidul: „Manea este un jucător important pentru noi, un jucător care are foarte multe prezențe la echipa națională. Dacă Manea va demonstra, va juca titular. E foarte important pentru Rapid”, a declarat acționarul minoritar al giuleștenilor la Prima Sport.

