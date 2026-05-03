Cristi Manea, cu lacrimi în ochi după pierderea părinţilor: “Am rămas fără nimic! De la înmormântare am mers direct la meci. Nici acum nu realizez ce s-a întâmplat”

Cristi Manea a trecut prin momente extrem de dificile la începutul anului 2026. Mama fundașului lateral de la Rapid s-a stins din viață, astfel că internaționalul a rămas fără ambii părinți, dar și cu doi frați mai mici în grijă. Cum a trecut internaționalul român peste această cumpănă și ce i-au spus colegii când a revenit la echipă.

Cristi Manea, cu lacrimi în ochi după pierderea părinţilor

În cadrul „Suflet de Rapidist”, Cristi Manea a povestit cu lacrimi în ochi ce a . Fundașul giuleștenilor a trebuit să suplinească și figura maternă pentru frații lui mai mici, în contextul în care , pe când evolua în Belgia, la Mouscron.

„Mi-a fost foarte greu, nu mă așteptam să se întâmple necazul acesta. Eu mai am și doi frățiori gemeni, am rămas fără nimic, nu mai avem nici părinți, nici bunici. Până acum le-am spus că sunt tatăl lor, însă acum trebuie să fiu și mamă. Nu este ușor, este foarte greu! Contează foarte mult forța grupului!

Le-am povestit fraților, le-am spus: ‘Stop, gata, avem de făcut lucruri’, ce știu și eu să le zic. Îmi este greu și mie, nu știu cum să mă împart. Ei au și bacalaureatul, trebuie să îl ia, iar eu îi ajut cum pot. Am vrut să îi mut aici, la București. Am stat, am vorbit cu ei și am ajuns la concluzia că e mai bine pentru ei să termine acolo unde au început. Vom vedea după aceea ce vor face și ei”, a transmis Cristi Manea.

Colegii, alături de Manea în momentele dificile

Familia Rapid l-a ajutat foarte mult pe Cristi Manea în acele momente triste. Internaționalul român i-a surprins pe colegi în momentul în care s-a prezentat la antrenamente la scurt timp după tragedia produsă în familia sa. Vizibil afectat, Manea recunoaște că încă nu realizează prin ce a trecut, iar în momentul în care .

„Ziceam că ajut mult și când joc, și când nu joc. Eu am plecat de la înmormântare direct la Sibiu. Îmi spuneau colegii, când m-au văzut dimineața acolo, că sunt nebun. Eu am simțit că o să le dau încredere jucătorilor în momentul în care mă vor vedea. Chiar s-a văzut la acel meci, a fost un meci clar, am bătut cu 3-0.

M-au ajutat foarte mult colegii și suporterii. Eu, până atunci, nici nu realizasem… Cred că nici acum nu realizez ce s-a întâmplat. Nu e ușor, te zdruncină. Și în momentul de față simt că nu îmi este ușor, nu ai cum să treci peste. Când au început suporterii să strige, mi-a venit instant să plâng, am început să realizez… Nici acum nu îmi găsesc cuvintele. Eu sunt puternic, mă ajută foarte mult familia și vom trece împreună peste toate!”, a conchis Cristi Manea.