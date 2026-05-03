Sport

Cristi Manea, cu lacrimi în ochi după pierderea părinţilor: “Am rămas fără nimic! De la înmormântare am mers direct la meci. Nici acum nu realizez ce s-a întâmplat”

Cristi Manea a povestit cu lacrimi în ochi cum a fost momentul în care și-a pierdut și al doilea părinte. Drama prin ce a trecut fundașul lateral al Rapidului.
Iulian Stoica
03.05.2026 | 10:30
Cristi Manea cu lacrimi in ochi dupa pierderea parintilor Am ramas fara nimic De la inmormantare am mers direct la meci Nici acum nu realizez ce sa intamplat
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Manea, cu lacrimi în ochi după decesul părinților. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Cristi Manea a trecut prin momente extrem de dificile la începutul anului 2026. Mama fundașului lateral de la Rapid s-a stins din viață, astfel că internaționalul a rămas fără ambii părinți, dar și cu doi frați mai mici în grijă. Cum a trecut internaționalul român peste această cumpănă și ce i-au spus colegii când a revenit la echipă.

Cristi Manea, cu lacrimi în ochi după pierderea părinţilor

În cadrul „Suflet de Rapidist”, Cristi Manea a povestit cu lacrimi în ochi ce a însemnat trecerea în neființă a mamei sale. Fundașul giuleștenilor a trebuit să suplinească și figura maternă pentru frații lui mai mici, în contextul în care tatăl său s-a stins din viață în urmă cu mai bine de 10 ani, pe când evolua în Belgia, la Mouscron.

ADVERTISEMENT

„Mi-a fost foarte greu, nu mă așteptam să se întâmple necazul acesta. Eu mai am și doi frățiori gemeni, am rămas fără nimic, nu mai avem nici părinți, nici bunici. Până acum le-am spus că sunt tatăl lor, însă acum trebuie să fiu și mamă. Nu este ușor, este foarte greu! Contează foarte mult forța grupului!

Le-am povestit fraților, le-am spus: ‘Stop, gata, avem de făcut lucruri’, ce știu și eu să le zic. Îmi este greu și mie, nu știu cum să mă împart. Ei au și bacalaureatul, trebuie să îl ia, iar eu îi ajut cum pot. Am vrut să îi mut aici, la București. Am stat, am vorbit cu ei și am ajuns la concluzia că e mai bine pentru ei să termine acolo unde au început. Vom vedea după aceea ce vor face și ei”, a transmis Cristi Manea.

ADVERTISEMENT
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel...
Digi24.ro
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial a ajuns să cumpere petrol de la Moscova

Colegii, alături de Manea în momentele dificile

Familia Rapid l-a ajutat foarte mult pe Cristi Manea în acele momente triste. Internaționalul român i-a surprins pe colegi în momentul în care s-a prezentat la antrenamente la scurt timp după tragedia produsă în familia sa. Vizibil afectat, Manea recunoaște că încă nu realizează prin ce a trecut, iar în momentul în care fanii i-au scandat numele nu a putut să se abțină din plâns.

ADVERTISEMENT
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii:...
Digisport.ro
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore

„Ziceam că ajut mult și când joc, și când nu joc. Eu am plecat de la înmormântare direct la Sibiu. Îmi spuneau colegii, când m-au văzut dimineața acolo, că sunt nebun. Eu am simțit că o să le dau încredere jucătorilor în momentul în care mă vor vedea. Chiar s-a văzut la acel meci, a fost un meci clar, am bătut cu 3-0.

ADVERTISEMENT

M-au ajutat foarte mult colegii și suporterii. Eu, până atunci, nici nu realizasem… Cred că nici acum nu realizez ce s-a întâmplat. Nu e ușor, te zdruncină. Și în momentul de față simt că nu îmi este ușor, nu ai cum să treci peste. Când au început suporterii să strige, mi-a venit instant să plâng, am început să realizez… Nici acum nu îmi găsesc cuvintele. Eu sunt puternic, mă ajută foarte mult familia și vom trece împreună peste toate!”, a conchis Cristi Manea.

Cristi Manea, cu lacrimi în ochi după pierderea părinților

Avertismentul lui Andrei Nicolescu înainte de Universitatea Craiova – Dinamo: „Sper că nu...
Fanatik
Avertismentul lui Andrei Nicolescu înainte de Universitatea Craiova – Dinamo: „Sper că nu va crea nicio discuție! Calitatea lasă de dorit”
După ce l-au criticat pe Mirel Rădoi, jurnaliștii turci l-au luat în vizor...
Fanatik
După ce l-au criticat pe Mirel Rădoi, jurnaliștii turci l-au luat în vizor și pe Denis Drăguș. Ce au scris despre atacantul român după Gaziantep – Beșiktaș 0-2: „Nu e în stare!”
Dramă pentru starul lui Real Madrid! Va rata El Clasico și prezența la...
Fanatik
Dramă pentru starul lui Real Madrid! Va rata El Clasico și prezența la Cupa Mondială este în mare pericol
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Ion Țiriac, afirmație uluitoare despre un copil pe care l-a crescut. Nimeni nu...
iamsport.ro
Ion Țiriac, afirmație uluitoare despre un copil pe care l-a crescut. Nimeni nu se aștepta la așa ceva
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!