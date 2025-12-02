Sport
Cristi Manea dă vina pe arbitraj după FC Argeș – Rapid 2-1 în Cupa României Betano: ”Dacă așa a zis domnul arbitru…”

Cristi Manea a fost extrem de dezamăgit după meciul FC Argeș - Rapid 2-1, din Cupa României Betano. Fundașul a fost nemulțumit și de maniera de arbitraj.
Traian Terzian
02.12.2025 | 22:29
Cristi Manea a acuzat arbitrajul după FC Argeș - Rapid 2-1, din Cupa României Betano. Sursă foto: Mihai Nitoiu/SPORT PICTURES
Trist după eșecul înregistrat în partida FC Argeș – Rapid 2-1, din etapa a 2-a a Grupei A din Cupa României, Cristi Manea nu a ratat ocazia de a da vina și pe maniera de arbitraj a brigăzii conduse de Adrian Cojocaru.

Cristi Manea pune la zid arbitrajul de la FC Argeș – Rapid 2-1, din Cupa României Betano

Imediat după încheierea întâlnirii de la Mioveni, fundașul dreapta a recunoscut însă că principala vină este a jucătorilor giuleșteni, care nu au reușit să mai marcheze din ocaziile avute și a permis adversarului să revină în joc.

”Ăsta este fotbalul, dacă nu marchezi și golul 2 așa se întâmplă. Au prins curaj, nu mi s-a părut ofsaid la Petrila, dar dacă așa a zis domnul arbitru, înseamnă că a fost. (n.r. – Despre eliminarea lui Bolgado) Nu vrea nimeni să ia cartonaș roșu, i se poate întâmpla oricui, este un jucător de valoare, ne-a ajutat și ne va ajuta în continuare.

(n.r. – Despre Costel Gâlcă) Ne dă sfaturi constructive, încerca să ne zică unde să cerem mingea, să creăm superioritate în benzi, pe centru era destul de greu. Mergem să batem CFR Cluj, să ne luăm revanșa din campionat”, a declarat Manea.

Clasamentul Grupei A din Cupa României Betano

După acest eșec, Rapid și-a diminuat serios șansele de calificare în sferturile de finală ale Cupei României Betano. Giuleștenii au rămas cu cele 3 puncte acumulate după victoria cu CSC Dumbrăvița și au nevoie de o victorie în ultima etapă, pe terenul lui CFR Cluj, pentru a spera la accederea în fazele eliminatorii.

Programul Rapidului până la finalul lui 2025

Înfrângerea cu FC Argeș din Cupa României Betano vine cum nu se poate mai prost pentru Rapid, care urmează să joace în campionat pe terenul lui FC Botoșani, formație aflată chiar în spatele său în clasament, pe locul 2.

ADVERTISEMENT

Până la finalul acestui an, giuleștenii mai au 3 meciuri extrem de dificile în campionat, iar programul acestora este următorul:

  • FC Botoșani – Rapid (8 decembrie)
  • Rapid – Oțelul Galați (13 decembrie)
  • FCSB – Rapid (21 decembrie)
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
