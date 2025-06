Cristi Manea, dezvăluiri fabuloase despre debutul la națională: „Vai de capul meu! Cum eram mai retardat, l-am aruncat peste gard pe ăla care se distrase cu Dani Alves!”

Cristi Manea a fost invitatul lui Robert Niță la „Suflet de Rapidist”. , printre care și debutul la echipa națională de fotbal a României.

Cristi Manea, dezvăluiri fabuloase despre debutul la națională

În cadrul , Cristi Manea a dezvăluit că a aflat de convocarea națională când era la frizer. Chiar Victor Piturcă l-a sunat pe fundaș pentru a-l anunța. Cât despre debut, acesta a povestit cum l-a „aruncat peste gard” pe atacantul albanez care-l driblase pe Dani Alves cu doar câteva zile înainte.

„După primele mele meciuri în Liga 1 au apărut câteva știri că pot să mă duc la echipa națională, eu nu credeam! Eram la frizerie, mă tundeam că eram liber, iar după intram în cantonament cu Viitorul. M-a sunat domnul Pițurcă, eram să cad de la frizerie.

Mi-a spus ‘Cristi, să știi că ești convocat! Am mare încredere în tine!’ A fost super, m-a ajutat foarte mult domnul Pițurcă. Mi-a dat o încredere foarte mare. Super bine m-am înțeles cu el, și dânsul a crezut foarte mult în mine.

Prima oară am crezut că e o glumă, că face un gol o caterincă. Mi-au trimis după de la Federație, că trebuie împuternicire. A trebuit să plecăm în Elveția, a fost o dublă cu Albania și Algeria. Ai mei erau șocați, tatăl meu a plâns, a fost ceva wow! S-a întâmplat totul rapid, am debutat în liga 1 și după direct la echipa națională. Am și reușit să ne salvăm cu Viitorul atunci de la retrogradare.

„Am fost căpitan la aproape toate naționalele de tineret. L-am aruncat peste gard pe atacantul care se distrase cu Dani Alves”

Am ajuns la echipa națională, m-am antrenat cu ei și am prins încredere. Pe mulți jucători îi vedeam la televizor și am reușit să joc cu ei în echipă. A fost primul meci și nu credeam niciodată că joc. Eu am fost căpitan la aproape toate naționalele de tineret.

Am ajuns acolo și primul meci era cu Albania. Nu am crezut că o să joc, eram eu cu Alexandru Mățel. A venit ziua dinaintea meciului și el schimba cumva formația. Domnul Pițurcă ne punea cumva adversari direcți, așa antrena el. Am ajuns înainte de meci și am văzut că sunt în echipă. Prima oară nu am realizat, pentru că nu mă gândeam să joc! Am văzut acolo că sunt titular, iar prima reacție a mea a fost una de șoc. Am zis ‘Vai de capul meu, dar aia e! Intru și sper să nu greșesc.’

M-a luat domnul Pițurcă și mi-a zis ‘Vezi că pe partea ta e unul Rama, care juca la Valladolid, iar eu cu o zi înainte mă uitasem la el. Aveau meci cu Barcelona și l-a întors pe Dani Alves pe toate părțile, era mare. A zis Pițurcă ‘Cristi, vezi că tu nu ești Dani Alves, tu ești mai agresiv!’

Eu când am intrat în timpul meciului, copil fiind și retardat cum eram, am zis ‘Ce, ăsta e mai bun ca mine?’ La prima atingere poc, direct peste gard l-am aruncat. Am prins încredere, că eram foarte panicat atunci. Am jucat tot meciul, am câștigat printr-un gol marcat de Raț în minutul 90. Atunci am câștigat eu o încredere foarte mare. Domnul Pițurcă m-a ajutat foarte mult, mi-a dat încredere. Chiar și acum mai schimb uneori mesaje cu el”, a povestit Cristi Manea.