Cristi Manea, dezvăluiri tulburătoare din calvarul îndurat în Belgia: „Am plâns două zile când m-au trimis la Mouscron!”. „Coleg” cu Mbappe în echipa speranțelor

Cristi Manea a fost invitatul lui Robert Niță în ediția de joi, 29 aprilie, a emisiunii „Suflet de Rapidist”. Fundașul lateral a , printre care și transferul la Mouscron, dar și primul „11” alcătuit de Marca în care se afla alături de Kylian Mbappe sau Youri Tielemans.

Cristi Manea, dezvăluiri tulburătoare din calvarul îndurat în Belgia

, Cristi Manea a dezvăluit că a suferit enorm în momentul în care a ajuns la Mouscron, pentru că se simțea nedreptățit, el semnând cu Chelsea, iar echipa la care ajunsese i se părea mult sub valoarea sa reală. Cât despre topul alcătuit de Marca, în care erau afișați cei mai promițători tineri fotbaliști, Manea spune că el era singura excepție, restul jucătorilor provenind de la echipe cu nume în Europa.

„Am ajuns în Belgia, ajungând acolo, copil fiind, am văzut că erau mai mulți luați ca mine. Trebuiau să joace, pentru că erau în ultimul an de contract și erau mai mari, iar pe mine mă băgau când și când.

La început mi-a fost foarte greu! Am ajuns acolo singur-singurel, a trebuit să învăț franceză. În trei luni am învățat franceză, am dat interviu și au rămas ăia șocați. Erau unii de 2 ani la echipă și știau doar bonjour și ça va. Mie mi-a plăcut de la școală și stând doar printre ei am învățat. Am crezut că mă respectă mai mult dacă fac asta, dar nu aveau ce să facă pentru că erau unii care trebuiau să joace. Am jucat fundaș central cu Standard Liege și am bătut cu 2-0, niciodată în istoria lor nu mai câștigaseră așa.

„A fost foarte greu! Nu jucam, dar îi rupeam la antrenamente”

A fost foarte greu, chiar dacă ne-am salvat de la retrogradare. La Academie jucam mai mult cu mingea, nu prea făceam forță, doar că acolo m-au băgat în sală și am pus 8 kilograme de masă musculară și am scăzut din grăsime. Eram tanc! Doar că nu m-am simțit deloc bine. Mă simțeam greoi, a fost prea bruscă creșterea.

Am căpătat forță așa, pentru că atunci când eram mic și jucam în liga 1 îmi era greu în dueluri. Săream la cap mai mult decât restul, doar că mă împingeau puțin și îmi schimbau traiectoria. În Belgia nu m-am culcat pe o ureche… Și acum dacă îți dau numărul cuiva de la echipă și îl întrebi de mine o să îți zică ‘Doamne ferește, copilul acela ne-a rupt ghetele în două!’ În fiecare zi la antrenament, nu mă băgați, bine, dar le dădeam bine, o luasem randeaua, pentru că nu era corect!

Mă simțeam nedreptățit! Am jucat bine și fundaș dreapta, fundaș stânga, fundaș central și după m-a scos dintr-o dată. Nu avea logică, iar eu sunt genul de om corect. Pfoai de capul meu, ce le dădeam la antrenamente. La un moment dat m-am certat și cu antrenorul, i-am spus ‘Nu pot să stau așa, îmi pare rău! Eu sunt jucător de echipă națională!’

„Managerul mi-a dat dreptate! Mi-a prins bine că am jucat la echipa de tineret de la Mouscron”

M-am dus să vorbesc cu ei. Era un belgian antrenor și m-am dus să îi spun ‘Vă rog frumos, faceți ceva. Eu sunt aici să joc, am planuri mărețe’, iar el mi-a zis ‘Cristian, nu se poate, pentru că îi avem pe x, y care sunt mai buni decât tine’, atunci am spus ‘Dacă x, y sunt mai buni decât mine, eu de față cu voi îmi rup legitimația de jucător.’ A zis că nu așa ceva nu e posibil și m-au trimis la echipa a doua.

Am stat vreo săptămână la echipa de tineret. În Belgia era cumva bine, dacă nu jucai la echipa mare, puteai să joci la echipa de tineret. Eu aveam dreptul de joc normal, pentru că eram mai mic decât ei. Mi-a prins bine că jucam săptămână de săptămână. Erau mult mai grele meciurile acolo, fiecare echipă trimițându-și jucătorii buni acolo. Am jucat cu Anderlecht, iar la ei erau Tielemans și Dendonker, care erau certați cu antrenorul și fuseseră trimiși să joace.

La un moment dat s-au pierdut câteva jocuri și l-au dat afară pe antrenorul de la prima echipă, iar de atunci am început să joc eu. Am jucat 3-4-5 meciuri și după a venit managerul la mine și mi-a spus ‘Cristi, îmi pare rău, dar ai avut dreptate.’ Erau dați și jucătorii pe care mi i-a zis antrenorul, dar și el.

„Am plâns două zile când am semnat cu Mouscron! Eu eram singura excepție din echipa Marca”

Ce ți se pare ciudat la această poză? Sunt echipele de la care sunt jucătorii, nu știa nimeni de Mouscron. Când am aflat că trebuie să merg la echipa asta, jur că două zile am plâns și i-am spus lui tata că nu vreau să merg. Nu auzisem niciodată de ei, iar eu sunt fanatic cu fotbalul de mic, știu tot. Mă gândeam că am ajuns prea jos, deși planul era super bun.

Prima oară mi-au spus că mă duc la Vitesse, unde era ok, așa cum e și Solanke în poză. Și mie mi se pare cam ciudat că toți jucătorii erau de la echipe mari, Milan, Monaco, Porto, iar la mine era Mouscron. A fost o greșeală foarte mare, dar eu nu am avut ce să fac. Am fost nevoit să accept.

Am zis că nu mă duc, pentru că eu am semnat cu Chelsea. Am zis ok, nu mă duc la Chelsea, dar mă dă împrumut la altă echipă. Mă trimiți în Belgia la ultima echipă… Eram supărat rău de tot, dar am avut noroc că m-a încurajat tata. Mi-a fost greu rău de tot la început”, a povestit Cristi Manea.