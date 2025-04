Cristi Manea îi face tactica lui Marius Șumudică la Rapid: „Cel mai bine mă simt ca fundaș dreapta!”. Cât de frustrante sunt ultimele rezultate ale giuleștenilor

. Fundașul lateral a abordat mai multe subiecte interesante, printre care și poziția în care se simte cel mai bine pe teren, dar și .

Cristi Manea, dezamăgit de ratarea obiectivului principal

În cadrul „Suflet de Rapidist”, Cristi Manea s-a arătat extrem de dezamăgit de faptul că Rapid nu a reușit să se califice în finala Cupei României. Cât despre poziția în care se simte cel mai bine, Manea a recunoscut că aceea e în banda dreaptă a apărării, ci nu în centru.

ADVERTISEMENT

„Este destul de greu acum, pentru că speram să ajungem cel puțin până în finala Cupei, iar într-o finală se poate întâmpla orice. Este o dezamăgire destul de mare, dar asta este, e păcat! Ne-am luptat, am dat tot ce am putut. Sper ca până la finalul sezonului să reușim să câștigăm măcar trei meciuri.

Asta ne-a arătat campionatul până acum, anume că oricine poate bate pe oricine. Un meci, nu știu… A dominat CFR, dar a bătut U Cluj. Noi cu FCSB a doua repriză… Nu cred că i-a dominat nimeni pe FCSB așa, nici măcar în Europa.

ADVERTISEMENT

Echipele adverse își mai ridică nivelul, și-l mai scad. Era mai bine să putem să o ducem așa bine mai constant. Mai bine să joci bine în prima repriză, să îți iei un avantaj, ca după aceea să joci mai detașat. Eu prefer să am 1-0, 2-0, să fragmentez mai bine jocul, să merg pe contra-atac, decât să alerg după adversar. Atunci intervine o presiune mai mare și e mai greu.

„Am o frustrare că nu am reușit! Cel mai bine mă simt pe postul de fundaș dreapta”

Eu am emoții mult mai mari când sunt în tribună față de atunci când sunt în teren. Acolo, pe teren, știu ce am de făcut, sunt focusat. De pe margine e mult mai greu, pentru că nu poți interveni. Din tribune vezi mai bine jocul. Ar fi mai bine ca atunci când ești în teren să ai o cameră, o dronă, să vezi spațiile.

ADVERTISEMENT

E frustrant, pentru că nu poți ajuta. Chiar sunt mândru de colegii mei că am mers împreună acolo. Chiar dacă am fost unii accidentați, am făcut tot ce a depins de noi să-i ajutăm, iar cu asta sunt împăcat.

ADVERTISEMENT

Nu știu ce nu a mers la Sibiu. Ei au fost foarte bine așezați defensiv. Cred că la ocaziile pe care le-am avut trebuia să fim puțin mai eficienți. În fotbal, iar eu consider că am acumulat destul de multă experiență, dacă ai una-două ocazii și marchezi, prinzi încredere, lumea e cu tine, plus că adversarul scade. Când ai două-trei ocazii și nu reușești să marchezi, e mult mai greu după. Am așa o frustrare că nu am reușit, eu chiar credeam că avem șanse să câștigăm Cupa.

Eu mă simt cel mai bine fundaș dreapta, în bandă. La nevoie pot juca și fundaș central. Eu la academie jucam destul de des fundaș central în sistemul cu 3 apărători și m-am obișnuit. Nu este la fel, eu când jucam fundaș central tindeam să urc, chiar dacă mister îmi spunea ‘Ai grijă, nu urca.’ Vrei să urci când vezi spații și vrei să ajuți. Eu fundaș dreapta mă simt cel mai bine și când joc mai multe meciuri acolo încep să-mi iau repere și e mult mai bine”, a declarat Cristi Manea.