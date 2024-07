Rapid și-a prezentat transferurile din această vară prin intermediul unei conferințe de presă care a avut loc miercuri, 10 iulie. a Rapidului din mercato estival. Fostul fundaș dreapta al naționalei a „înțepat-o” pe CFR Cluj,

Cristi Manea, înțepături pentru CFR Cluj la prezentarea oficială în tricoul Rapidului: „Am spus de multe ori că-mi place să văd suporteri mulți în tribună”

Cristi Manea a renăscut după ce a semnat cu Rapid. Fundașul lateral dreapta a ajuns în Giulești din postura de jucător liber de contract, după ce a refuzat prelungirea contractului cu CFR Cluj. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a înțepat-o pe CFR Cluj cu o remarcă la adresa suporterilor.

”Sunt foarte fericit că am ajuns aici şi că voi juca în acelaşi tricou vişiniu. Am spus de multe ori că îmi place să văd suporteri mulţi în tribună şi aici i-am găsit.

Antrenorul are o mentalitate diferită şi cred eu că ne va ajuta foarte mult. Sunt impresionat de ce am găsit la Rapid, am cunoscut nişte oameni extraordinari, nu credeam că în România voi mai găsi aşa ceva!”, a declarat Cristi Manea, în cadrul unei conferințe de presă.

Cristi Manea privește lucrurile cu optimism: „Avem o șansă foarte mare să câștigăm titlul”

Cristi Manea este plăcut impresionat de atmosfera pe care suporterii Rapidului o creează la fiecare partidă. Internaționalul român este ferm convins că unitatea le-ar putea aduce titlul giuleștenilor în sezonul 2024/2025.

„Iar despre suporteri nici nu mai are sens să vorbesc, o demonstrează ei la fiecare meci. Avem jucători cu o calitate foarte mare şi consider că dacă vom sta bine în teren şi vom trage toţi în aceeaşi direcţie avem o şansă foarte mare să câştigăm titlul.

Asta din experienţa mea. Pentru că da, cam pe unde am fost, am câştigat câte un trofeu sau mai multe”, a mai spus Cristi Manea. Cotat la 2,5 milioane de euro, Cristi Manea a mai evoluat în carieră pentru Viitorul Constanța, Apollon Limassol, Mouscron, FCSB și CFR Cluj.

Principalul obiectiv al carierei pentru Albion Rrahmani: „Voi vorbi cu domnul Șucu”

Albion Rrahmani alături de Neil Lennon au prefațat duelul cu UTA Arad, primul al sezonului, sâmbătă, 13 iulie, ora 19:15, în prima etapă din SuperLiga. La conferința de presă, atacantul kosovar și-a dezvăluit obiectivul carierei.

”Suntem pregătiți de acest meci. Vrem să începem cu o victorie. Sunt aici, focusat 100% și voi lupta pentru această echipă până la final. Voi lupta pentru fani, pentru ca ei să ne susțină necondiționat.

Toate meciurile au presiune, dar suntem profesioniști. Rămânem calmi și facem tot ce putem să scoatem maximum din fiecare joc. Jucătorii noi sunt foarte buni și avem o echipă puternică acum. Domnul Lennon e un antrenor foarte bun, cu o filosofie de joc foarte bună, care ne va ajuta să fim din ce în ce mai buni.

Sper să ajung în primele cinci ligi ale Europei. Dacă o echipă oferă ceva interesant pentru club, voi vorbi cu domnul Șucu, iar dacă oferta este și în interesul clubului, voi face o alegere. Deocamdată sunt jucătorul Rapidului și voi da 100% pentru echipă.

Nu există tensiuni între kosovari și jucătorii sârbi. Nu ne interesează politica, e vorba de fotbal, suntem colegi, ne respectăm și totul e în regulă”, au fost cuvintele lui Albion Rrahmani.